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ОТВ Аврора Маркет



21.01.2025 Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore 1
16.10.2024 Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями 1
23.11.2023 Корпоративный менеджер РОСЧАТ обновился и начал путь к федерации 1
17.11.2023 За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора» 1
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр» 1
24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» 1
25.09.2023 Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux 1
08.09.2023 RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора» 1
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео 1
17.02.2022 «ОКБМ Африкантов»: Как построить корпоративную мобильность на режимном предприятии 1
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 1
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора» 1
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим 1
07.10.2020 Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС» 1
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 1
28.04.2020 Компании готовы отказаться от BYOD в пользу COPE 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

ОТВ Аврора Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 14
Ростелеком 9703 5
Telegram Group 1984 2
Google LLC 11775 2
Intel Corporation 12197 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 2
Открытые технологии 701 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Информтехника и Связь 35 1
Microsoft Corporation 24628 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Газинформсервис - ГИС 273 1
Информтехника ГК 30 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 4
Почта России ПАО 2112 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 7
Application store - магазин приложений 1195 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 5
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
Google Android устройства-девайсы 720 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 180 2
Repository - Репозиторий 853 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 2
ARM64 - Архитектура процессора 535 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 18
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 10
Google Android 13994 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 8
Linux OS 9940 5
VK RuStore - Рустор 328 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
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Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
INOI T - Серия смартфонов 9 1
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 1
Statista 229 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Exchange 1714 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 303 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 5 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 11 1
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Казнова Татьяна 8 3
Гаврилова Татьяна 4 2
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Robinson Terrance - Робинс Терранс 1 1
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Рустамов Рустам 412 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Мишустин Михаил 676 1
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