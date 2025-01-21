ОТВ Аврора Маркет
ОТВ Аврора Маркет и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Казнова Татьяна 8 3
|Гаврилова Татьяна 4 2
|Зубов Михаил 3 1
|Robinson Terrance - Робинс Терранс 1 1
|Смышляев Павел 1 1
|Шварев Леонид 9 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Абасмирзоев Заур 16 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Чепрак Артем 20 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Иваница Владимир 6 1
|Конин Александр 3 1
|Филиппов Петр 1 1
|Смирнов Николай 29 1
|Уланова Екатерина 2 1
|Ведомости 998 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.