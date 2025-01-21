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Уланова Екатерина



21.01.2025 Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore 1
16.10.2024 Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Уланова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 1
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Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
VK RuStore - Рустор 328 2
ОТВ Аврора Маркет 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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