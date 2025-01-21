Уланова Екатерина
|21.01.2025
|Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore 1
|16.10.2024
|Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1
Уланова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|VK RuStore - Рустор 328 2
|ОТВ Аврора Маркет 19 1
|Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
|Аляутдин Роман 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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