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Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и компания «Открытая мобильная платформа» объявляют о выпуске приложения Wildberries под ОС «Аврора». Полноценное кроссплатформенное приложение Wildberries уже доступно для установки в RuStore и «Аврора Маркет». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

ОС «Аврора» — это российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». ОС «Аврора» предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов компаний.

В приложении маркетплейса на ОС «Аврора» можно искать нужные товары и изучать их карточки, сохранять самое интересное в избранном, совершать покупки и оставлять на них отзывы. Приложение пригодится покупателям и при посещении пунктов выдачи заказов – получить свою покупку можно по специальному QR-коду в личном кабинете.

Скорость работы приложения обеспечивается его реализацией с использованием фреймворка Flutter для ОС «Аврора».

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Безопасность

«Мы рады приветствовать лидирующий маркетплейс России на нашей платформе. Пользователи ОС «Аврора» получили клиент самого популярного интернет-магазина на своем устройстве. Мы будем продолжать вкладываться в развитие инструментов разработки для упрощения миграции и разработки приложений под нашу ОС, – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа». – Благодарим команду Wildberries за профессионализм, приверженность своим планам и большой вклад в развитие отечественной мобильной экосистемы».

«Мы стремимся создавать сервисы для широкой аудитории и хотим, чтобы каждый покупатель Wildberries мог зайти на маркетплейс с удобного ему устройства. Поэтому для нас важно поддерживать новые операционные системы с растущей пользовательской базой. Команда Wildberries и Russ продолжит развивать приложение на ОС «Аврора» и добавлять в него новые функции, которые сделают покупки проще и приятнее», – отметила Екатерина Уланова, руководитель направления цифровизации и гостех Объединенной компании Wildberries & Russ.

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