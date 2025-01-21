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Аляутдин Роман



21.01.2025 Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore 1
18.12.2024 Набор инструментов разработки для ОС «Аврора» «Аврора SDK» внесен в реестр отечественного программного обеспечения 1
16.10.2024 Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК 1
20.10.2023 Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет 1
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter 1
22.08.2023 Россияне сделали библиотеку для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone 1
21.08.2023 Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть 1
21.08.2023 Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры» 1
25.04.2023 Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов 1
26.08.2021 Эксперты «Открытой мобильной платформы» выступили на форуме «Армия 2021» 1
16.12.2020 Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео 1
20.07.2020 Разработчики ОС «Аврора» исправили уязвимость в glibc 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Аляутдин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 12
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9701 3
Huawei 3933 2
Apple Inc 12101 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Samsung Electronics 10255 2
Cisco Systems 5114 1
Red Hat 1305 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Huawei Mobile Services 72 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Xiaomi 1732 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
БайтЭрг 56 1
Friflex - Фрифлекс 3 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Google Android - приложения и разработчики 590 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
ARMv7 - Архитектура процессора 57 1
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 9
Google Android 13994 6
Apple iOS 7809 4
Google Flutter 53 4
Linux OS 9937 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 3
Ростелеком - ОМП - Аврора SDK 8 3
VK RuStore - Рустор 328 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Huawei AppGallery 280 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
GNU C Library Glibc 29 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 1
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Red Hat - Linux Fedora 221 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
Linux - Debian GNU 463 1
Google Cloud Services 218 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
GizChina - Издание 72 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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