Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео

Huawei начала распространение своей собственной ОС для смартфонов Harmony OS 2.0, которую она показала еще в сентябре 2020 г. Уже сегодня ее можно установить на целый ряд смартфонов компании и на один планшет, и в ней есть привычный многим интерфейс EMUI, обновления «по воздуху» и поддержка Android-приложений.

Китайская альтернатива Android

Компания Huawei выпустила операционную систему Harmony OS 2.0 для своих смартфонов, работающих под управлением ОС Android. Она, пишет ресурс GizChina, пока доступна лишь в бета-версии, но ее могут установить на свои гаджеты не только бета-тестеры, но и обычные пользователи.

Прямо сейчас установить Harmony OS 2.0 на свой смартфон могут владельцы моделей Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro, сроки реализации поддержки других телефонов компании пока неизвестны. Также есть версия для планшета MatePad Pro, но существуют некоторые ограничения – оценить новую ОС могут пока лишь только жители Китая.

Для получения прошивки нужно обратиться к Huawei с соответствующим запросом и дождаться его одобрения. После этого она будет доступна для установки.

Интерфейс Harmony OS окажется знакомым всем владельцам смартфонов Huawei

Дебют Harmony OS 2.0 состоялся в сентябре 2020 г. Тогда же Huawei заявила, что первые устройства на ее основе появятся в декабре 2020 г., то есть свое слово она сдержала.

Как выглядит и что умеет новая ОС

Huawei предоставила пользователям возможность максимально быстро адаптироваться к Harmony OS, разработав ее интерфейс на базе собственной оболочки EMUI 11 для Android. За счет этого владельцы ее смартфонов могут даже не заметить разницы между внешним видом этих ОС – настолько они похожи.

Демонстрация работы Harmony OS 2.0

Поскольку до релиза первой стабильной версии Harmony OS еще остается некоторое время, разработчики приложений пока не торопятся переносить на нее свое ПО. Для решения этой проблемы Huawei прибегла к интеграции в нее поддержки приложений, написанных для Android, что позволяет пользоваться привычным софтом. Поддержки сервисов Google в Harmony OS нет, но у Huawei давно есть собственный их аналог – Huawei Mobile Services (HMS).

Система поддерживает обновления «по воздуху» (OTA, on the air), как и современные смартфоны крупных производителей. Это означает, что для установки новой версии ПО для смартфона не нужно будет вручную скачивать дистрибутив и устанавливать его через спецсофт для ПК – прошивка скачает и распакует архив самостоятельно.

Редакция CNews поинтересовалась у российской компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчика мобильной ОС «Аврора», можно ли считать Harmony OS равноценной заменой Android. Директор департамента ОМП Роман Аляутдин отметил: «Пока рано говорить нет ли в ней заимствований от проекта AOSP, например в части функционала выполнения Android приложений, который заявлен; осенью Huawei публиковал в открытый доступ компоненты Harmony, но только для устройств вроде фитнес-трекеров. Возможно, после сегодняшнего события, будет обновление». «Опубликованное демо с точки зрения внешнего интерфейса похоже на Android сборки Huawei», – добавил он.

На вопрос о возможности использования Harmony OS, в которой, в отличие от Android, нет американского кода будет использоваться российскими госкомпаниями вместо отечественных мобильных ОС, Роман Аляутдин ответил: «В Android есть код представителей всего мира, в том числе России, хотя бы потому, что он основан на ядре Linux. Полагаться на цифровые продукты можно только при наличии своих базисных технологий, разработок и экспертизы в ОС, микроэлектронике и ПО для инфраструктуры».

Когда ждать

Сроки появления стабильной версии Harmony OS Huawei не уточняет. По предварительной информации, первым смартфоном на базе новой операционки станет P50, а Huawei, как известно, выпускает новые смартфоны Р-серии в начале весны каждого года. Остальные смартфоны Huawei, вероятно, начнут обновляться в течение 2021 г.

Что касается мобильников Honor, то вероятность появления на них Harmony OS пока что околонулевая. В ноябре 2020 г. Huawei под давлением президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вынужденно продала свой дочерний бренд и больше не будет иметь к нему никакого отношения.

Не исключено, что со временем на гаджеты Honor вернутся и сервисы Google, которые Huawei не имеет права устанавливать на свои устройства. Но подтверждений этому в настоящее время нет.

Откуда у Huawei своя операционка

Впервые о планах Huawei по выпуску собственной мобильной ОС стало известно еще в 2011 г., но ее разработка затянулась на восемь лет. Толчком к ее завершению и выпуску Harmony OS первого поколения стало сильное давление на Huawei со стороны американского правительства – компания стала мишенью для Дональда Трампа и рычагом давления на власти КНР в рамках торговой войны между Китаем и США.

На разработку Harmony OS для смартфонов потребовалось девять лет

В мае 2019 г., Трамп выпустил ряд указов, в которых он запрещал американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei. Google была в числе первых, кто подчинился приказу президента, и Huawei лишилась возможности устанавливать на Android сервисы Google – YouTube, Gmail и др., даже магазин приложений Google Play. Это и подтолкнуло ее к наращиванию темпов разработки собственной программной платформы, у которой с декабря 2019 г. есть собственные сервисы Huawei Mobile Services – в их состав входит фирменный магазин ПО AppGallery, доступный, в том числе, и в России.

Harmony OS первого поколения была представлена в августе 2019 г. – изначально она создавалась для смарт-ТВ, автомобильных головных устройств и ряда других гаджетов. В планы Huawei входила установка ее и на смартфоны, но точных сроков она не называла, и основной целью для нее она не была. Harmony OS 2.0 пришла ей на замену и сразу получила отдельную модификацию для смартфонов.