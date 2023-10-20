Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет

В российской рознице в ближайшем будущем появятся смартфоны отечественных брендов «Аквариус», «Байтэрг» и Fplus под управлением российской ОС «Аврора», на начальном этапе стоящих дешевле 20 тыс. руб. Под эту систему написано не так уж много приложений – всего несколько десятков за восемь лет, но разработчики решают эту проблему.

«Аврора» идет в народ

В ноябре 2023 г. в российских розничных магазинах появятся отечественные смартфоны под управлением отечественной же ОС «Аврора», пишет «Коммерсант». Речь именно об устройствах потребительского сегмента – любой россиянин, пользующийся мобильником Xiaomi, Apple, Samsung, смогут перейти на гаджет с «Авророй».

Ранее в октябре 2023 г. CNews писал, что в скором будущем в российской рознице появятся смартфоны и иностранных брендов на базе различных ОС из России. Но пока что покупателям будут доступны гаджеты отечественных компаний «Аквариус», «Байтэрг» и Fplus.

Первым из этого трио на рынок выйдет Fplus. По информации издания, устройства будут стоить не дороже 20 тыс. руб., но в этом ценовом сегменте у них поистине гигантское количество конкурирующих моделей. Все популярные в России бренды, кроме Apple, имеют массу недорогих смартфонов в своей линейке – умный телефон до 20 тыс. руб. можно купить с логотипом Redmi и Poco (бренды Xiaomi), Realme, Samsung, Tecno и многих других.

Временная скидка и ограниченная розница

Что важно, в ценовой категории «до 20 тыс. руб.» новые устройства Fplus, полагают собеседники издания, продержатся недолго. Причина – в стоимости лицензии «Авроры», которую ее разработчики из «Открытой мобильной платформы» для первой партии (ее объем не раскрывается) снизили до 1000 руб. В дальнейшем цена лицензии вырастет до 4500 руб.

Фото: ОМП На октябрь 2023 года доля смартфонов на отечественных ОС в России не превышает и 1%

Сроки появления в продаже смартфонов «Байтэрг» и «Аквариус» с предустановленной «Авророй» не сообщаются. Известно лишь, что гаджеты всех трех марок поступят в первую очередь в магазины сети «Всесмарт», принадлежащей Fplus. Редакция CNews обратилась к «Ситилинку» и другим крупным ритейлером с вопросом о планах по продаже таких устройств в своих сетях и ожидает ответа. Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили редакции, что предложение по размещению российских смартфонов на «Авроре» в магазинах группы они пока не получали.

Программный вопрос

Интерес покупателей к устройствам на «Авроре», в теории, может охладить небольшое количество приложений, существующих на момент выхода материала под эту систему. Согласно официальному сайту «Открытой мобильной платформы», в настоящее время под нее существует несколько десятков утилит (если точно, то 76), хотя системе уже почти восемь лет – она активно развивается с 2016 г. Для сравнения, к моменту выхода материала число приложений для Android превышало 3,7 млн.

На вопрос CNews о том, есть ли в «Авроре» поддержка Android-придожений, представители «Открытой мобильной платформы» ответили: «ОС не поддерживает запуск Android приложений из коробки. Для портирования приложений недавно специалисты ОМП представили начальную поддержку фреймворка Flutter, позволяющую иметь один код. и для Android и для iOS и для "Авроры"».

Также в ОМП упомянули о скором запуске российского магазина приложений RuStore на «Авроре» – он состоится до конца 2023 г. Отдельно они указали на существование специального эмулятора, позволяющего запускать Android-приложения на устройствах с «Авророй». CNews писал о нем в сентябре 2023 г. Его отличительная особенность в том, что разработчики планируют распространять его на платной основе.

«Еще одной возможностью расширить номенклатуру доступных приложений является браузер и web-view - технология, которая получила второе дыхание недавно в связи с ограничениями магазинов ios и android . Многие компании существенно улучшили свои web-приложения. Этой возможностью активно пользуются участники бета- программы "Авроры", – заявил CNews Роман Аляутдин, директор департамента по разработке продукта.

Прямиком из госкомпаний

Несмотря на то, что «Авроре» уже около восьми лет, в потребительском сегменте устройства на ее основе встретить почти невозможно. С самого начала упор делался на госсегмент. «Предлагаемые продукты не ориентированы на замену традиционных смартфонов и планшетов на базе популярных ОС. Это специализированный рабочий инструмент чиновника или сотрудника компании, где используется ОС "Аврора"», – заявил «Коммерсанту» собеседник на рынке.

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Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес подтвердил CNews информацию о скором появлении гаджетов на «Авроре». Он подчеркнул, что купить такой смартфон может каждый, кому он понравится, но подчеркнул, что «в первую очередь продажи рассчитаны на клиентов из госсектора и сотрудников крупных компаний, внедряющих у себя мобильные решения на базе "Авроры"».

Напомним, что в 2023 г. началось массовое изгнание смартфонов Apple из госсектора под предлогом того, что они могут использоваться США для слежки за российскими чиновниками. «Госорганы и крупный бизнес отказываются от использования иностранных смартфонов и планшетов, поэтому необходимо дать им возможность реализовывать проекты импортозамещения, – добавил глава ОМП. – Увеличение продаж устройств на Авроре также окажет положительное влияние на разработку нативных приложений под ОС "Аврора" и даст потребителям необходимый пользовательский опыт с работой системы для уже полноценного выхода подобных устройств в розницу».