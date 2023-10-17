Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС

Разработчики российских ОС хотят договориться с производителями китайских, индийских и вьетнамских смартфонов о предустановке на них отечественных мобильных систем. Переговоры уже ведутся, а чтобы не отпугивать покупателей новыми названиями, такие «российско-азиатские» мобильники будут продаваться под оригинальными брендами. Но для иностранных вендоров подобное сотрудничество – риск лишиться лицензий Google.

Россия на выдумки хитра

Российские разработчики мобильных операционных систем разработали новую тактику продвижения своих платформ в массы. Как пишет «Коммерсант», они хотят договориться с иностранными производителями смартфонов, чтобы те предустанавливали их ОС на свои устройства до отправки в магазины.

Важной частью плана является тот факт, что смартфоны будут продаваться под своими оригинальными названиями, то есть речи о бейджинжиниринге пока нет. Но в то же время нет и информации, смартфоны каких именно брендов будут переведены на российские аналоги Android.

По информации издания, под управлением российских ОС будут работать мобильники индийских и вьетнамских производителей. В предыдущем десятилетии на рынок России уже пыталась проникнуть индийская компания Micromax, но высоким спросом ее гаджеты не пользовались. Позже компания ушла из страны, столкнувшись с финансовыми трудностями, но сейчас она на этапе восстановления – она продвигает новый бренд смартфонов In.

Что касается Вьетнама, то смартфоны этой страны ранее тоже продавались в России. Например, в октябре 2019 г. CNews писал о выходе на российский мобильный рынок вьетнамского бренда VinSmart – компания привезла в страну сразу четыре недорогих Android-смартфона.

Также российские разработчики ОС рассматривают возможность установки своих платформ на китайские смартфоны. Тут список потенциальных брендов очень широкий – от любимых россиянами Xiaomi и Realme на пару с Tecno, до компаний из «третьего эшелона» – Gionee, Umidigi и пр.

Битва за потребителя

Как пишет «Коммерсант», возможностью устанавливать свою ОС на иностранные смартфоны живо интересуются сразу несколько разработчиков мобильных операционных систем. Их названия издание не приводит, но на деле именно мобильных отечественных ОС в стране не так уж много – в основном компании концентрируются на настольных платформах.

К наиболее известным мобильным ОС можно отнести, например, «Аврору» за авторством принадлежащей «Ростелекому» компании «Открытая мобильная платформа», «РОСА мобайл» (НТЦ ИТ РОСА), Kaspersky OS («Лаборатория Касперского») и Astra Linux Mobile («Группа Астра», в прошлом – ГК «Астра»).

Почему Азия, а не Россия

Теоретически, эти компании могли бы договориться с производителями российских смартфонов, но едва ли эта затея была бы обречена на успех с точки зрения массовости продаж. В период очень низкого курса рубля и роста цен при одновременном падении доходов россияне голосуют рублем, а азиатские смартфоны, во-первых, стоят дешевле, во-вторых, производятся массово.

«Номенклатура российских смартфонов невелика, и они значительно дороже зарубежных аналогов, из-за этого устройства пока не готовы к продажам на массовом рынке, и их использование оправданно только в случае, если речь идет об обработке чувствительной информации», – сказал изданию председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По его словам, в настоящее время сообщество ALT Linux Team разрабатывает свою мобильную ОС с адаптацией под китайские смартфоны PinePhone.

В «Группе Астра» сообщили CNews, что компания работает «со всеми производителями в государственном и коммерческом секторе вне зависимости от страны, ориентируясь на их готовность к технологическому сотрудничеству». «Российские разработчики, безусловно, в приоритете. Акцент на вендоров устройств для b2g и b2b-сегментов», – сообщили редакции в компании. Стоит отметить, что в настоящее время существует несколько планшетов китайских брендов Lenovo (прекратила поставки устройств в Россию) и Chuwi под управлением мобильной Astra Linux. Также эта система работает на планшетах российской компании Mobile Inform Group, рассказали CNews в «Группе Астра».

Коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова сказала CNews, что отечественные разработчики действительно сели за стол переговоров с иностранными вендорами смартфонов, в частности, с вьетнамскими. Названия компаний она называть не стала.

Пока одни российские разработчики ОС открыто говорят о своей заинтересованности в сотрудничестве с иностранными производителями смартфонов, другие это категорически отрицают. В частности, в НТЦ ИТ РОСА и «Ростелекоме» заявили изданию, что никаких переговоров такого рода не ведут.

Потенциальные риски для иностранцев

Сотрудничество российских разработчиков ОС с иностранными вендорами смартфонов может стать источником больших неприятностей для последних. Как сообщила CNews Анна Манцветова, ключевая сложность с любым крупными производителем мобильных устройств – это «политика Google, которая существенно ограничивает их возможности».

«На текущий момент есть только один прецедент, когда Google официально выдал "разрешение на существование" индийской форк-версии Android, – сообщила она редакции. – Но по нашей оценке, российским разработчикам ОС будет практически невозможно добиться такого результата. А в текущих реалиях, это и не требуется, так как наша цель не получить "благословение" Корпорации ради финансовой выгоды, а обеспечить независимость и технологический суверенитет».

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Анна Манцветова добавила, что для производителей электроники сотрудничество с российскими разработчиками ОС может грозить расторжением соглашений с Google. «Российский рынок не сможет компенсировать им эти риски, поэтому в диалог с российскими разработчиками ОС могут входить только небольшие китайские компании. Зачастую эти компании молоды и неопытны, и не могут обеспечить достойной поддержки своих продуктов, но могут продать исходники на них, что позволит локализовать их производство в России. Именно такая модель бизнеса популярна у нас сейчас, но она не позволяет развивать продукт, поэтому новые российские смартфоны и планшеты очень быстро появляются и так же быстро уходят с рынка, – сказала CNews Анна Манцветова.

Запасной вариант

По мнению Анны Манцветовой, у российских вендоров ОС есть второй вариант продвижения своих систем с помощью иностранных смартфонов. Это, утверждает она, «разработка своих решений и прямая адаптация с российскими ОС».

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«Для этого необходима разработка проприетарных драйверов, так называемое, низкоуровневое программирование, когда требуется создать прослойку между железом и конкретной операционной системой, чтобы их подружить, – сказала CNews коммерческий директор Mobile Inform Group. – Это достаточно кропотливый и долгий процесс. И здесь основные сложности связаны с кризисом на рынке труда: очень мало специалистов с необходимой компетенцией, а те, кто есть, не имеют достаточного опыта в реализации подобных проектов».

«Растить команды приходится годами, чем мы и занимаемся. Так как сейчас государственная поддержка направлена на обеспечение производственной базы, а не на развитие инженерных компетенций в разработке, буквально единицы компаний осмеливаются идти по этому пути: он долг, дорог и тернист», – подытожила Анна Манцветова.