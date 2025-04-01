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Манцветова Анна
Манцветова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 4
|Индия - Bharat 5499 1
|Азия - Азиатский регион 5580 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1010 1
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Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
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