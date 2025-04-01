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Манцветова Анна


01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М». 1
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
26.04.2023 Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux 1
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Манцветова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 67 3
Inform GmbH 50 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 3
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 235 1
Umidigi - UMI 14 1
Google LLC 11882 1
Chuwi 14 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4970 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Xiaomi 1777 1
Lenovo Group 2299 1
Ростелеком 9824 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 327 1
VinSmart 5 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 413 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
Gionee 22 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12305 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 341 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7711 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 468 1
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 40 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 1
ARM - Advanced RISC Machine 441 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28101 1
Google Android - приложения и разработчики 603 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10204 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13923 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1033 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 501 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12581 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4563 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1726 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
Google Android 14151 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Intel x86 - архитектура процессора 1878 1
Kaspersky OS 126 1
Linux OS 10115 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 76 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 119 1
Microsoft Windows 15803 1
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 21 1
Мобайл Информ MIG S - Защищенный планшет 12 1
Манцветов Константин 8 1
Махмадиев Шухрат 5 1
Смирнов Алексей 243 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 4
Индия - Bharat 5499 1
Азия - Азиатский регион 5580 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1010 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 60 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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