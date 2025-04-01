IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М».

По итогам тестирования подтверждена полная совместимость беспроводных промышленных IoT -датчиков «Автон» с индустриальными смартфонами MIG S6 на отечественной операционной системе «Ред ОС М». Комплексное решение позволит осуществлять запуск и настройку систем мониторинга в опасных зонах, включая взрывоопасные зоны 1 и 2, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, химической промышленности и др. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

«Отечественные беспроводные взрывозащищенные датчики "Автон" и MIG S6 с российской операционной системой «Ред ОС М» создают симбиоз технологий, обеспечивающий безопасность и надежность на объектах повышенной опасности, в том числе, на объектах критической инфраструктуры, – отметил руководитель группы управления продуктами компании «Автограф» Александр Одинцов. – Это сотрудничество позволит нашим клиентам эффективнее управлять производственными процессами и минимизировать риски».

IoT датчики «Автон» имеют корпус с защитой от пыли, влаги и перепадов температур, что обеспечивает их устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. Применение беспроводных технологий NB-IoT и LoRaWAN позволяет передавать информацию на расстояние до 15 километров без использования проводных линий связи. Высокая энергоэффективность обеспечивает до пяти лет бесперебойной работы без замены элемента питания. Датчики «Автон» имеют сертификаты средства измерения, взрывозащиты и электромагнитной совместимости.

Промышленные смартфоны MIG S6 на отечественной операционной системе «Ред ОС М» рассчитаны на более пяти лет интенсивной эксплуатации в суровых условиях: IP68, диапазон рабочих температур от -20С до +60С. За счет промышленных компонентов и высокого качества устройство обеспечивает бесперебойную работу, стабильную связь и точную навигацию даже в удаленных районах. Взрывозащищенный MIG S6 произведен в России и соответствует сертификату ТР ТС 012/2011 для применения в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2 (по газу) и 21 и 22 (по горючей пыли). За счет поддержки Android-приложений, устройство обеспечивает мягкое импортозамещение на объектах критической инфраструктуры.

«Основным стопором на пути импортозамещения становится несовместимость прикладного программного обеспечения с российскими операционными системами. И мы рады, что совместно с нашими технологическими партнерами можем предложить рынку комплексные решения, не только соответствующие требованиям регуляторов, но и полностью закрывающие функциональную задачу», – сказала коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова.