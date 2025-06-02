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Манцветов Константин


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Новое направление бизнеса Mobile Inform Group: создание российской электроники 1
26.04.2023 Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux 1
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС 1
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1
13.06.2019 Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений 1
26.11.2018 Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку 1
06.02.2008 Питерские электроконтролеры умнее и гуманнее московских 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Манцветов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 69 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 6
Inform GmbH 52 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Apple Inc 12277 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3248 1
Ростех - Азимут 73 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1120 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
ЭЛСИ ГК 10 1
Айтеко - ПринтИкс 2 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12408 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26025 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1467 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9868 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4906 4
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 368 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8640 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21208 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2415 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1423 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7435 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6100 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2018 2
POGO pins - Пого-пины - пого-штифт или подпружиненный штифт - тип электрического соединительного механизма 37 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24856 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7831 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21145 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2401 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1869 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10265 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3494 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2276 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 189 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 478 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1449 2
Google Android 14283 5
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 21 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 562 3
Linux OS 10236 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 865 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 2
Мобайл Информ MIG S - Защищенный планшет 12 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1771 2
Google Android 9 - Android Pie 210 2
Microsoft Windows 10 1806 1
Intel x86 - архитектура процессора 1911 1
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 7 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 241 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 478 1
Apple iPad 3885 1
Apple iPad Pro 298 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1131 1
Apple iPhone 12 222 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 124 1
Intel Celeron N 22 1
Мылицын Роман 111 2
Макова Елена 1 1
Лебедев Филипп 1 1
Маилов Игорь 2 1
Махмадиев Шухрат 5 1
Манцветова Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2525 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 538 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 6
Энергетика - Energy - Energetically 5231 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1145 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3205 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 371 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10180 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2265 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7643 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2689 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 195 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6434 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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