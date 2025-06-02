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Манцветов Константин
УПОМИНАНИЯ
Манцветов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
|Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
|Мылицын Роман 111 2
|Макова Елена 1 1
|Лебедев Филипп 1 1
|Маилов Игорь 2 1
|Махмадиев Шухрат 5 1
|Манцветова Анна 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
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