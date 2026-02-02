Разделы

02.02.2026 Защищенный смартфон MIG S6 включен в реестр МПТ 2
01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М». 1
23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос 1
22.01.2025 Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М» 1
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group 1
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 83 13
Inform GmbH 54 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2565 7
Google LLC 12323 2
Ред Софт - Red Soft 1037 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3151 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Apple Inc 12717 1
Intel Corporation 12570 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 344 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 507 1
Mali 36 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5306 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3474 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3495 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 1
Linux Foundation 189 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1614 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9429 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13042 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7702 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2196 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 467 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31943 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
ARM - Advanced RISC Machine 465 2
Наушники - Headphones 4305 2
Google Android - приложения и разработчики 710 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
POGO pins - Пого-пины - пого-штифт или подпружиненный штифт - тип электрического соединительного механизма 41 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 233 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1108 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 2
Google Android 14802 7
Мобайл Информ - MIG T - Серия планшетные компьютеры 23 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 6
Linux OS 10994 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1356 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 3
Intel x86 - архитектура процессора 1991 3
Google Android 9 - Android Pie 213 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 3
Мобайл Информ - MIG C - MIG A - Защищенный смартфон 9 2
Linux - Debian GNOME Shell 13 2
Linux - Debian GNU 541 2
VK RuStore - Рустор 529 2
Microsoft Windows 16415 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1179 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 947 2
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 34 2
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 2
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 2
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 13 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 405 1
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 6 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 47 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Intel Pentium N - Серия микропроцессоров 9 1
Intel Apollo Lake 19 1
Актив - Рутокен S RF 28 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 24 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
LG webOS - Linux LuneOS 6 1
Linux PostmartketOS 2 1
Apple iPad Pro 308 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Apple iPhone 16 180 1
Т1 Сервионика - Айтеко - ПринтИкс - Принт-икс - Print-X - система управления корпоративной печатью 8 1
Манцветов Константин 9 2
Манцветова Анна 4 2
Анфимов Павел 54 1
Одинцов Александр 3 1
Богданова Анна 4 1
Мылицын Роман 111 1
Эйгес Павел 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 1
Казахстан - Республика 5834 1
Европа 24672 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8206 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2704 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 693 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 454 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 4
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1777 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 404 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 1
Liliputing 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
