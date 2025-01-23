В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос

В России создана новая версия смартфона MIG S6 – на него установили отечественную систему «Ред ОС М». Она поддерживает Android-приложения, но не содержит сервисов Google. Смартфон защищен от воды, пыли и опционально даже от взрывов.

Без Android, но частично

Российская компания Mobile Inform Group выпустила новую модификацию смартфона MIG S6, на этот раз с прошивкой «Ред ОС М». Это разработка отечественной компании «Ред Софт», автора целого ряда программных продуктов, включая настольную систему «Ред ОС» на базе Linux. О выпуске обновленного S6 CNews сообщили представители «Ред Софт».

Под «Ред ОС М» не требуется написание отдельных приложений – под нее существует несколько сотен тысяч программ, первоначально созданных для Android. Их поддержка в системе нативная, так как базово «Ред ОС М» – это и есть Android.

В основе «Ред ОС М» лежит Android Open Source Project, система, на которой часто собирают сторонние прошивки для смартфонов известных брендов. В «Ред ОС М» нет сервисов Google, а установить нужный софт можно из магазина RuStore или вручную при помощи АРК-дистрибутивов требуемых программ.

Как сообщал CNews, премьера «Ред ОС М» состоялась в октябре 2023 г. Что до Mobile Inform Group, то она известна, в том числе, планшетом MIG T10 x86 промышленного класса, способным выдержать 100-градусные перепады температуры, и настольным ПК «Акинак» с отечественными процессором «Скиф» и ОС «Альт» (дистрибутив Linux).

Главное – безопасность

У обновленного MIG S6 две основные особенности. Помимо российской ОС это еще очень прочный корпус. По умолчанию у него есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет держать его под водой в течение длительного времени.

Помимо этого, корпус обладает повышенной ударопрочностью. В некоторых модификациях предусмотрена защита от взрывов. Существуют также отдельные модификации смартфона для использования на рудниках.

MIG Российские морозы смартфону не страшны

Однако повышенная надежность имеет свои недостатки. Из-за нее смартфон весит 270 граммов, что вдвое больше по сравнению с современными моделями, а его толщина составляет 16 мм. Он в два раза толще Apple iPhone 16 Pro, который тоже нельзя назвать образцом «стройности».

Благодаря прочности корпуса смартфон выдерживает падение с 1,2-метровой высоты. Также он может работать и в 20-градусный мороз, и в жару до +60 градусов Цельсия.

«Железо» из прошлого

Выделяясь среди других смартфонов своим корпусом повышенной прочности, обновленный MIG S6 также отличается от них в плане аппаратной части. В базовой его версии установлено 3 ГБ оперативной памяти, а в топовой – 4 ГБ. Это уровень самых бюджетных Android-смартфонов.

То же касается и встроенного накопителя – 32 ГБ минимум, 64 ГБ максимум.

Процессор для смартфона при наличии «Байкалов» и «Эльбрусов» выбран американский. В младшей версии это Qualcomm Snapdragon 450, в старшей – Snapdragon 632, оба восьмиядерные и с частотой до 1,8 ГГц.

MIG С непривычно большой толщиной смартфона придется мириться

Оба CPU тоже из далекого прошлого по меркам электроники. Первый вышел в июне 2017 г. и скоро отметит восьмилетие, второй лишь на год младше – его премьера состоялась в июне 2018 г. Результаты в AnTuTu 10 соответствующие – 135 тыс. баллов у Snapdragon 450, 182 тыс. – у Snapdragon 632. Техпроцесс у обоих – 14 нанометров.

Что еще есть в смартфоне

Модификации смартфона MIG S6 базово отличаются только памятью и процессорами. Во всех версиях установлен 6-дюймовый экран с разрешением HD или 1440х720 точек, но компактным S6 при этом не является. За счет широких рамок экрана его габариты составляют 165х85 мм в высоту и ширину соответственно.

Смартфон поддерживает сотовые сети четвертого поколения и имеет два слота под SIM-карты. Из модулей беспроводной связи у него имеются Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5 (802.11ac), а также NFC, который нужен, в числе прочего, для бесконтактной оплаты. Помимо этого, реализована поддержка навигационных систем GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), BeiDou (Китай) и Galileo (Европа).

Камер в смартфоне две. Основная снимает в разрешении 13 МП, фронтальная делает 5-мегапиксельные снимки.

Аккумулятор в MIG S6 имеет емкость 5000 мАч и поддерживает зарядку по USB-C. Время полной зарядки, по заверениям производителя, составляет три часа.

На корпусе S6 есть две программируемые функциональные клавиши (F1, F2). Также в наличии слот под карты microSD объемом до 256 ГБ и внешний порт расширения Pogo-pin.



