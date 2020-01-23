Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС

16199

Готов к любым испытаниям

Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) объявили об успешной адаптации российской операционной системы Astra Linux под промышленный планшет MIG T10 x86. Сочетание российских разработок позволило создать планшет, защищенный как на программном, так и на аппаратном уровне.



В настоящее время планшет MIG T10 x86 доступен заказчикам в вариантах с предустановленной Astra Linux Орел, Astra Linux Смоленск или Windows 10 Pro.

Особенностью планшета MIG T10 x86 является защищенный промышленный дизайн для продолжительной (более пяти лет) эксплуатации устройства в экстремальных условиях, включая 100-градусные температурные перепады, запыленные помещения, дождь и снег. Устройство оснащено современными средствами навигации и беспроводной связи, а промышленный коммуникационный порт позволяет подключать опциональные внешние модули для расширения функциональности.

Как пояснили CNews в компании MIG, во всех устройствах компании применяются только промышленные комплектующие и материалы, в частности, морозостойкие аккумуляторы. Поэтому «устройства отлично показывают себя в проектах с тяжелыми условиями эксплуатации. И MIG T10 не исключение. Срок бесперебойной работы на одном заряде АКБ при -20°C составил 14 часов».

Благодаря поддержке операционной системы Astra Linux с допуском к гостайне, планшет MIG T10 соответствует всем требованиям безопасности информации СЗИ ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России. Новинка может встраиваться в уже имеющуюся инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков с минимумом затрат на адаптацию внутреннего ПО и защиту конфиденциальной информации.

«Использование операционной системы Astra Linux в качестве единого решения для всех вычислительных устройств (серверы, рабочие станции и планшеты) существенно упрощает разработку системы защиты информационной инфраструктуры предприятия и снижает затраты на её эксплуатацию в целом. Российский планшет с предустановленной отечественной операционной системой – по-настоящему долгожданное событие для нашего рынка с вполне ожидаемой востребованностью со стороны госзаказчиков», – отметил Роман Мылицын, директор по продукту группы компаний Astra Linux.

На вопрос CNews о том, как в компании оценивают потенциальный спрос на этот планшет, Роман Мылицын ответил: «Для российского рынка это действительно прорывная история, так как число защищенных программно-аппаратных мобильных решений отечественного производства крайне мало. Мы постоянно получаем запросы на подобные мобильные устройства под управлением Astra Linux далеко не только со стороны силовых структур, но и гражданских. А в силу того, что рынок устройств промышленного и специального назначения, по нашим оценкам, сегодня исчисляется сотнями тысяч штук, то при оптимистичном сценарии разработчик данного планшета может рассчитывать именно на такие объемы».



На вопрос CNews о потенциальных заказчиках планшета в компании MIG ответили: «MIG Т10 на Astra Linux уникальный в своем роде продукт. Прежде всего, он будет интересен тем, кто уже использует Astra Linux на стационарных компьютерах. В этом случае переход на автоматизированные мобильные рабочие места практически не потребует никаких затрат на адаптацию. Вторая волна - это заказчики с повышенными требованиями к информационной безопасности, так как ОС Astra Linux имеет все необходимые сертификаты и совместима с ключевыми средствами безопасности: VPN, антивирусы и т.д.. И, конечно, политика по импортозамещению и программы цифровизации, которые сейчас прокатываются по всем ключевым сферам рынка, обеспечат высокий спрос на этот продукт».

На вопрос CNews о потенциальном объеме рынка планшетов MIG T10 x86 в компании MIG ответили: «Потенциальный объем проектов в работе на T10 с Astra Linux сейчас составляет порядка 18 000 устройств».

Технические возможности

Планшет MIG T10 x86 выполнен в пыле-влагозащищенном корпусе с промышленной защитой класса IP67. Устройство выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол и сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -20°C до +60°С, при этом условия хранения (термический шок) заявлены в диапазоне от -30°C до +70°C.

Планшет MIG T10 x86 и ОС Astra Linux

Специальная архитектура планшета усиливает его «живучесть» при небрежном обращении, вибрациях, ударах и падениях. Габариты планшета MIG T10 x86 составляют 256 x 185 x 17 мм, вес 1060 г.

Внешний вид планшета MIG T10 x86

Планшет MIG T10 x86 получил 4-ядерный 2,2 ГГц процессор Intel Appololake N3450, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ и 256 ГБ, соответственно.

Планшет MIG T10 x86: вид с фронта и тыла

Дисплей планшета выполнен в специальном ударопрочном дизайне, с повышенной читаемостью на солнце. Диагональ экрана составляет 10 дюймов, разрешение 1920 х 1200 пикселей.

MIG T10 x86 оснащен основной камерой с 8 МП сенсором, автофокусом и вспышкой, а также фронтальной камерой разрешением 5 МП. Список проводных интерфейсов планшета включает универсальный порт USB-С, два скоростных порта USB3.0 Type A и слот под карты памяти MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Планшет MIG T10: вид с торцов

Благодаря наличию промышленного порта типа Pogo-pin для подключения вспомогательной опциональной периферии функциональность планшета MIG T10 x86 под управлением ОС Astra Linux может быть расширена за счет сканера штрих-кода и сканера отпечатка пальцев для оперативной проверки информации, проверки личности и сбора биометрических данных. Такая конфигурация может быть востребована, например, в государственных и силовых ведомствах, на режимных объектах и пр.

Планшет MIG T10: промышленный порт Pogo-pin

Список беспроводных интерфейсов MIG T10 x86 включает сети 3G/4G/LTE (две сим-карты), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 и NFC 13,56 МГц. Планшет также обладает широкими возможностями навигации за счет поддержки технологий GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Gallileo, пр этом гарантирован конкурентный приема не менее 2 навигационных систем. Благодаря такому набору возможностей, планшет MIG T10 представляет собой полноценное рабочее место «под ключ» для полевого или выездного сотрудника в энергетике, нефтегазовой отрасли, добыче, транспорте, тяжелой промышленности и др.

Опциональная периферия для планшета MIG T10

Планшет MIG T10 x86 поставляется со съемным морозостойким аккумулятором емкостью 11700 мАч, который обеспечивает непрерывную работу устройства на протяжении 10-12 часов при температуре от -20 С° до +60 С° и 4-5 часов при снижении температуры до -30С° без необходимости подзарядки. Для критических приложений реализована функция горячей замены аккумуляторов, что позволяет не выключать планшет при их смене, обеспечивая непрерывную круглосуточную работу.

Поставки, цена. Дальнейшие планы

Планшет MIG Т10 x86 уже доступен для заказа на сайте MIG. Заявленная производителем цена промышленного планшета MIG T10 x86 с предустановленной ОС Astra Linux начинается от 105 118 руб.

В перспективе ГК Astra Linux и MIG намерены продолжить сотрудничество по переносу отечественных ОС на различные аппаратные решения.

«Стратегическое партнерство с ГК Astra Linux позволило нам создать один из самых востребованных и конкурентных продуктов на рынке, - отметил Константин Манцветов, генеральный директор MIG. - Мы не будем останавливаться на достигнутом и в скором времени завершим переход на отечественную операционную систему наших основных продуктов: защищенного 8-дюймового планшета и смартфона».