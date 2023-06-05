Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux

Компания MIG выпустила небольших размеров настольный ПК «Акинак» с отечественными процессором «Скиф» и ОС «Альт» (дистрибутив Linux). Компьютер получился очень энергоэффективным – потребление не превышает 24 Вт. Системная плата – это тоже полностью российская разработка. «Акинак» заинтересовал компании, которые идут по пути импортозамещения, но все упирается в массовость производства, которое пока сдерживается отсутствием нужного количества процессоров.

Из России и для россиян

Российская компания Mobile Inform Group (MIG) сообщила CNews о создании системного блока «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф», выпущенного зеленоградским НПЦ «Элвис» в 2021 г. Компьютер отличается от подавляющего большинства обычных системных блоков не только наличием «Скифа» вместо Intel Core или AMD Ryzen, но и уменьшенными габаритами, за счет чего он занимает намного меньше пространства на рабочем месте.

Как сообщили CNews представители MIG, за разработку материнской платы отвечали собственные специалисты компании, что делает ее тоже отечественным решением. Также в Mobile Inform Group осуществлялась итоговая сборка ПК – это стало возможным «благодаря производственным мощностям полного цикла и команде профильных специалистов компании», рассказали CNews в MIG.

На вопрос CNews о времени, затраченном на разработку «Акинака», представители MIG ответили, что весь процесс занял суммарно около года. По их словам, на разработку и выпуск материнских плат потребовалось пять месяцев, а отладка заняла еще четыре месяца.

Название компьютера тесно связано с наименованием его центрального процессора. Акинак – это небольших размеров железный меч, использовавшийся скифами во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. «Мы решили, что это идеальное название для продукта на процессоре "Скиф". Скорее всего добавим цифры в название, когда начнем продажи, но "Акинак" планируем оставить без изменений», – заявили CNews в MIG.

На что способен процессор

«Кремниевое сердце» компьютера, получившее название «Скиф» – это современная разработка зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Как рассказал CNews гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов, первые инженерные образцы «Скифа» в компании появились еще в 2019 г., а первая партия объемом 1000 экземпляров сошла с конвейера «зарубежной контрактной фабрики» в июле 2021 г. Название вендора он не уточнил, отметив лишь, что выпуск мог начаться раньше на семь месяцев, то есть в самом начале 2021 г., но из-за пандемии коронавируса COVID-19 сроки были сдвинуты.

«Скиф» - один из немногочисленных российских ARM-процессоров

«Скиф» – это отечественный ARM-процессор, внутри которого работают четыре ядра Cortex A53 (архитектура ARMv8 64 bit) на частоте 1,8 ГГц. Также в чипе присутствуют доверенный контур загрузки и управления на базе собственного контроллера «Мультикор», двухядерный DSP-кластер ELcore-50 с аппаратной поддержкой функций обработки сигналов, алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей, шифрования. За обработку графики отвечает видеоподсистема PowerVR Series8XE GE8300 с тактовой частотой до 850 МГц. Дополнительно в «Скифе» есть поддержка самых востребованных в мире навигационных систем – российской ГЛОНАСС, американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo.

Внутреннее наполнение компьютера

Вместе со «Скифом» внутри компьютера «Акинак» на системной плате распаян модуль еММС 5.1 объемом 32 ГБ, выполняющий роль системного накопителя. Используется оперативная память LPDDR4 объемом 8 ГБ, но опционально его можно нарастить до 64 ГБ, сообщили CNews представители MIG.

Расширить внутреннюю память «Акинака» тоже можно – есть слот microSD до 32 ГБ и интерфейс SATA II для подключения жесткого диска или твердотельного накопителя. Максимальный поддерживаемый объем, по словам разработчиков – 2 ТБ.

Также на плате присутствуют два разъема М.2, но разработчики уточнили CNews, что поддержка соответствующих SSD-драйвов не предусмотрена. «Но, если потребуется клиентам, мы сможем ее реализовать», – добавили они.

Все основные проводные интерфейсы - в наличии

В первый разъем М.2 устанавливается плата с модулями Wi-Fi и Bluetooth (модель модуля можно выбирать при покупке). Второй М.2 используется для установки модема сотовой связи, в том числе с поддержкой сетей пятого поколения (5G). В базе используется модуль SimCom 7600, подключающийся к сетям GSM, 3G и LTE.

Все проводные интерфейсы компьютера выведены на тыльную панель. Здесь расположены выход HDMI 2.0 для подключения монитора или телевизора, гигабитный Ethernet, раздельные разъемы для микрофона и акустики , а также два порта USB 2.0. Здесь же выведено гнездо питания – в корпусе есть место под встраиваемый блок питания, но в «Акинаке» он внешний. Компьютер потребляет 24 Вт энергии.

«Дополнительно внутри будет разъем с интерфейсами UART, I2C, SPI, для реализации низкоскоростных интерфейсов "по запросу"», – рассказали CNews в MIG.

Универсальное решение без иностранного софта

По словам разработчиков, «Акинак» адаптирован для стандартных офисных сценариев, в том числе для работы с документами, просмотра видео. К нему можно подключать привычную любому пользователю ПК периферию – мышки, клавиатуры и пр. При этом в «Акинаке» нет Windows – по умолчанию компьютер поставляется с предустановленным отечественным дистрибутивом Linux «Альт» компании «Базальт СПО».

Проблем с охлаждением у компьютера точно не будет

На вопрос редакции CNews о причинах выбора именно этой ОС в качестве базовой для «Акинака» в MIG ответили, что степень совместимости «Альт» выше, «чем у всех остальных российских операционных систем». Представители компании подчеркнули, что в будущем на компьютер можно будет портировать и другие российские дистрибутивы Linux, и прежде всего Astra Linux.

Заказчики есть, производитель найден

В MIG не ответили на вопрос, кто поставляет другие компоненты для сбора ПК, помимо процессора – модули беспроводной связи, оперативную память и др. «Мы работаем с разными поставщиками, с большинством производителей компонентов работаем напрямую», – сказали представители компании.

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Они добавили также, что дальнейшее производство ПК будет осуществляться на мощностях АО «Азимут». Компания полностью готова к запуску конвейера, но все упирается в доступность необходимого количества процессоров – как сообщили CNews в MIG, сейчас есть лишь 10 экземпляров «Скифов».

При этом спрос на ПК уже сформирован – в MIG рассказали редакции, что компьютер заинтересовал несколько «организаций, чувствительных к импортозамещению», но их названия раскрывать не стали. «В качестве целевых пользователей мы видим компании, которым важна информационная безопасность и следование программе импортозамещения», – добавили представители разработчика.

MIG заинтересована в организации крупномасштабного выпуска «Акинаков» – вплоть до 100 тыс. экземпляров в год «при нормальной доступности чипов», сказали CNews в компании.

Будущее предопределено

Компания MIG намеревалась использовать «Скиф» в качестве основы не системного блока, а планшетного компьютера. «Когда мы приступили к разработке, наша цель была выполнить требования МПТ (Минпромторга России – прим. CNews) и создать планшет на базе российского микропроцессора. На тот момент “Скиф” был единственным микропроцессором, который мог подойти для мобильных устройств. Но практика показала обратное», – рассказали CNews разработчики.

У MIG есть немалый опыт по созданию планшетов на базе российских ОС – например, в 2020 г. вышла модель MIG T10 x86 с предустановленной Astra Linux, но с американским процессором Intel N3450. Годом позже свет увидел планшет MIG Т8Х на чипе производства Intel или Qualcomm на выбор и ОС Windows 10 Enterprise или Astra Linux Special Edition.

На вопрос редакции, есть ли в планах компании строительство новых моделей ПК на базе «Скифов», в MIG ответили отрицательно. «Мы не планируем развивать разработки на “Скифе”, так как он пока не подходит для задач корпоративной мобильности. Мы очень ждем новые версии российских процессоров с оптимизированным для мобильности энергопотреблением. Сейчас активно ведем диалог с другим российским разработчиком чипов», подытожили в Mobile Inform Group