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Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М»

Компании Mobile Inform Group и «Ред Софт» сообщили о выходе промышленного смартфона MIG S6 на мобильной операционной системе «Ред ОС М». Устройство обладает повышенной ударопрочностью, пылевлагозащитой по стандарту IP68, продолжительным временем работы на одном заряде АКБ. MIG S6 работает под управлением «Ред ОС М» — отечественной операционной системы для мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

MIG S6 разработан для интенсивной эксплуатации в суровых условиях и подходит для работы на объектах критической инфраструктуры. Смартфон демонстрирует стабильную работу в диапазоне температур от -20 °С до +60 °С, имеет съемный морозостойкий АКБ, промышленный модем с поддержкой двух сим-карт, а также дополнительный навигационный модуль с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo с точностью определения координат до 2 метров. Пользователь может работать с тремя навигационными системами одновременно. Также смартфон MIG S6 доступен в двух исполнениях: стандартном и взрывозащищенном — соответствует сертификату ТР ТС 012/2011 для применения в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2 (газ), 21 и 22 (горючая пыль).

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Ред Софт
Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М»
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MIG S6 на базе «Ред ОС М» станет оптимальным решением для импортозамещения в нефтегазовой отрасли, энергетике, добыче, металлургии и химической промышленности. Базовая поддержка Android-приложений и СКЗИ позволит бесшовно интегрировать продукт в бизнес-процессы без необходимости дополнительной адаптации используемого прикладного ПО и средств криптографической защиты.

«Ред ОС М» внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), соответствует стандартам Минцифры России и может использоваться госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через RuStore. Операционная система «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

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