OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с Mobile Inform Group (MIG), российским разработчиком и производителем защищенных смартфонов и планшетов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Устройства MIG созданы для интенсивной эксплуатации и рассчитаны на многолетнее круглогодичное использование — планшеты и смартфоны защищены от падений, пыли и влаги и стабильно работают при температурах до -20°С, а также пригодными для применения в потенциально взрывоопасной зоне - нефтяной и газовой промышленности. Оборудование компании используют более 68 тыс. мобильных сотрудников в различных отраслях: государственные службы, медицина, транспорт, нефтегазовый сектор, энергетика, промышленность и др.

Устройства MIG представлены в двух архитектурах: ARM (смартфон MIG S6, планшеты MIG T8, MIG T8X, MIG T10) и х86 (планшеты MIG T8X и MIG T10). Каждая архитектура создана по принципу единой аппаратной платформы, которая подразумевает единообразие комплектующих для быстрой адаптации смежных продуктов и позволяет расширять функциональность оборудования (в том числе во время эксплуатации).

MIG T8X

Продукты компании включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России и соответствуют требованиям национальных программ по цифровизации и импортозамещению. Устройства MIG отвечают высоким требованиям информационной безопасности, совместимы с отечественными СКЗИ (средствами криптографической защиты информации) и подстраиваются под специфику различных отраслей. Так, ряд продуктов имеет искробезопасное исполнение и адаптированы для работы в специальных или служебных диапазонах связи.

Сотрудничество с MIG позволит OCS пополнить портфель импортозамещающих решений и расширить предложение в данном сегменте. Партнерам дистрибьютора будет доступна широкая линейка решений производителя: промышленные смартфоны и планшеты; мобильные принтеры; аксессуары, разработанные с учетом условий эксплуатации (осадки, перепады температуры).

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Mobile Inform Group — российский разработчик и производитель защищенных смартфонов и планшетов для интенсивной эксплуатации, рассчитанных на многолетнее круглогодичное использование. Устройства MIG соответствуют требованиям национальных программ по цифровизации и импортозамещению и предназначены для автоматизации полевых сотрудников в различных отраслях. Продукты компании включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.