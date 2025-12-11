Получите все материалы CNews по ключевому слову
Взрывозащита Взрывоопасные зоны ATEX directives директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде
- ATEX directives - Appareils destinés à être utilisés en Atmosphère Explosive, Equipment intended for use in explosive atmospheres
СОБЫТИЯ
Взрывозащита и организации, системы, технологии, персоны:
|Ежов Василий 45 3
|Манцветова Анна 4 2
|Гайдаенко Олег 8 2
|Номоконов Василий 13 2
|Мишустин Михаил 736 2
|Мельникова Алиса 96 2
|Астахов Сергей 10 2
|Миллер Сергей 43 2
|Козлов Павел 21 2
|Болсуновский Михаил 12 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Вищук Сергей 2 2
|Мосиенко Сергей 2 2
|Исхизова Александра 91 1
|Lawley Stuart - Лоули Стюарт 6 1
|Lieberman Joe - Либерман Джо - Lieberman Joseph - Либерман Джозеф 10 1
|Шкупер Полина 1 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Паршин Максим 321 1
|Зеров Александр 2 1
|Lee Rowina - Ли Ровина 3 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Ерин Евгений 1 1
|Греф Герман 465 1
|Савкин Владимир 39 1
|Айвазов Александр 31 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Бокова Людмила 82 1
|Матвеева Татьяна 107 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Макарочкина Наталия 8 1
|Бунина Елена 35 1
|Скоробогатова Ольга 57 1
|Васильев Владислав 58 1
|Солнцева Екатерина 59 1
|Голодец Ольга 23 1
|Васильева Владислава 2 1
|Washington Profile 142 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
|FT - Financial Times 1259 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733262.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.