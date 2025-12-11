Разделы

Взрывозащита Взрывоопасные зоны ATEX directives директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде


  • ATEX directives - Appareils destinés à être utilisés en Atmosphère Explosive, Equipment intended for use in explosive atmospheres

СОБЫТИЯ


11.12.2025 RVi представляет новые взрывозащищенные и специализированные IP-видеокамеры в компактном исполнении 1
17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind 1
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М». 1
19.11.2024 «Линсис» защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66 1
01.10.2024 Сгорел крупный завод комплектующих для iPhone. Есть пострадавшие. Производство остановлено на неопределенный срок 1
27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер 1
16.05.2023 ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить 1
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis 1
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group 1
04.04.2023 «Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» 1
07.03.2023 «Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеомониторинга Камскому металлургическому комбинату 1
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG 1
03.08.2022 «Росэлектроника» выводит на рынок промышленные газоанализаторы нового поколения 1
10.06.2022 «СИБУР» представил комплексные решения для импортозамещения в промышленной цифровизации 1
03.06.2022 «Росэлектроника» начала выпуск взрывозащищенных LED-светильников для опасных производств 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
01.02.2022 Новая серия поворотных IP-камер Videotec для взрывоопасных зон 1
09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
07.10.2021 Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах 1
01.04.2021 Оборудование «Росэлектроники» позволит избежать взрывов газа на опасных производствах 2
20.01.2021 «Росэлектроника» поставила особовзрывобезопасные телесистемы для шахт 1
21.10.2020 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
05.02.2020 ABB представит новые интеллектуальные датчики Smart Sensor 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
19.12.2018 «Росэлектроника» поставила взрывозащищённые телесистемы с Wi-Fi для буровых установок 1
15.08.2018 2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera 1
19.03.2018 Первый «умный» газовый счетчик с технологией узкополосного интернета вещей одобрен на территории Евросоюза 1
08.12.2017 Panasonic представил в Москве взрывозащищенный планшет Toughpad FZ-G1 mk4 (ATEX) 2
10.11.2017 В России начались продажи нового защищенного планшета Getac EX80 2
18.05.2017 Getac представила новый защищенный Android-планшет для полевых специалистов 1
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» 1
09.09.2016 «Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2 1
25.01.2016 На главном заводе по сбору iPhone произошел крупный пожар. Фото 1
01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac 2
02.07.2015 Разработчик мобильных решений push-to-talk Zello выходит на российский рынок 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733262.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

