«Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеомониторинга Камскому металлургическому комбинату

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Камскому металлургическому комбинату термостойкую систему видеонаблюдения, способную работать при температуре до 1600°С. Оборудование предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Входящая в состав системы цифровая видеокамера защищена двухконтурным кожухом из нержавеющей стали с водяным охлаждением, что позволяет аппаратуре непрерывно функционировать в условиях воздействия высоких температур. Для предотвращения попадания на стекло видеокамеры пыли и пламени пространство перед ним обдувается сжатым воздухом. В случае возникновения нештатной ситуации, например – отключение воды, подачи воздуха или питания, – включается световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны. Система передает видеосигнал на операторский пульт и архивирует изображение.

Система видеонаблюдения разработана и изготовлена НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику»).

«На промышленных производствах необходим круглосуточный контроль всех технологических процессов, в том числе проходящих при высоких температурах. Технические решения НИИПТ “Растр”, применяемые при создании систем видеонаблюдения, позволяют аппаратуре эффективно функционировать даже в экстремальных условиях эксплуатации. Помимо термостойкого оборудования, предприятие выпускает уникальные взрывозащищенные и радиационно-стойкие комплексы видеомониторинга», - сказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.

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Камский металлургический комбинат (Набережные Челны) выпускает арматуру и стальную квадратную заготовку, применяющиеся при строительстве дорог и зданий. Производственные мощности завода составляют 500 тыс. тонн в год.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – российская промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.