Новая серия поворотных IP-камер Videotec для взрывоопасных зон

В линейке взрывозащищенного оборудования Videotec для систем видеонаблюдения появились поворотные IP-камеры MAXIMUS MPXL SERIES2 с Full HD сенсором Sony, 30х трансфокатором и 200-метровой адаптивной подсветкой. Их корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316L, обеспечивает максимальную стойкость к агрессивным средам и соответствует классам защиты IP66/IP67/IP68/IP69, что позволяет эксплуатировать взрывозащищенные IP-камеры в сложных условиях в диапазоне температур от -40 °C до +70 °C. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

MAXIMUS MPXL SERIES2 сертифицированы для видеоконтроля на объектах, где существует опасность пожара или взрыва из-за присутствия легковоспламеняющихся газов, паров и горючих жидкостей.

В качестве базового элемента MAXIMUS MPXL SERIES2 используют IP-камеру SONY FCB-EV7520 с 30-кратным трансфокатором и 1/2,8-дюймовым CMOS-сенсором Exmor R™, которая поддерживает передачу Full HD 1080p видео при 60 к/с. Благодаря усовершенствованным технологиям SONY взрывозащищенная камера обеспечивает широкий динамический диапазон (120 дБ), компенсирует засветки, устраняет шумы и искажения, вызванные вибрациями корпуса. Высокая светочувствительность IP-камеры позволяет получать цветное изображение при минимальной освещенности до 0,0013 лк, а черно-белое — до 0,0008 лк без использования подсветки.

MAXIMUS MPXL SERIES2

Эффективный видеоконтроль прилегающих территорий на расстоянии до 200 метров взрывозащищенные IP-камеры выполняют даже в условиях низкой освещенности благодаря наличию 30-кратного трансфокатора и мощного LED-прожектора. В зависимости от требований системы безопасности на объекте можно выбрать взрывозащищенные IP-камеры MAXIMUS MPXL SERIES2 с инфракрасным (ИК) прожектором или прожектором видимого света. При этом оба осветителя выдерживают высокотемпературные режимы работы за счет поддержки функции контроля энергопотребления светодиодов.

Автоматизация процесса управления поворотным механизмом MAXIMUS MPXL SERIES2 предусматривает программирование до 250 предустановок положения видеомодуля и кратности трансфокатора. Поворот и наклон взрывозащищенная поворотная камера выполняет на 360° и ±90°, соответственно, со скоростью от 0,1 до 100°/сек., а точность позиционирования новинки составляет 0,02°. При этом поворотный механизм IP-камеры MAXIMUS MPXL SERIES2 способен противостоять порывам ветра до 210 км/ч в движении и до 230 км/ч в положении покоя. Дополнительным преимуществом поворотной камеры является работа в диапазоне температур от -40 до +70 °С согласно сертификату.

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Превентивное обнаружение вторжений в приложениях наружного мониторинга промышленных объектов и периметральной защиты поворотные камеры обеспечивают средствами видеоаналитики Videotec Analytics. С ее помощью IP-камеры MAXIMUS MPXL SERIES2 позволяют классифицировать людей и транспортные средства, фиксировать пересечение виртуальных линий, вход/выход из определенной зоны, превышение времени пребывания в зоне и т.д. Кроме того, эти камеры поддерживают алгоритмы GeoMove и GeoMove&Track для определения геолокации объектов и автономного слежения за ними по координатам даже в условиях плохой видимости.

Наличие распределительной коробки со слотом под SFP-модуль упрощает подключение камеры MAXIMUS MPXL SERIES2 к оптоволоконной линии, а полное соответствие протоколам ONVIF обеспечивает быструю интеграцию с ПО системы видеонаблюдения (VMS) различных разработчиков.

Новые взрывозащищенные поворотные камеры MAXIMUS MPXL SERIES2 компании Videotec уже поступили в продажу и доступны для заказа.