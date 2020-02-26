Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews

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Пока весь мир борется за женское равноправие посредством феминизма и #MeeToo, в России роль женщин постепенно растет. И в политике, и в экономике, и, даже, в относительно консервативной и «мужской» сфере информационных технологий.

Топ-10 CNews



В России никого не удивить женщиной — главой крупной российской ИТ-компании или офиса западной, руководителем цифровизации корпорации или госструктуры. В этом году пал один из последних бастионов — заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации впервые стала женщина, причем в ранге статс-секретаря. CNews составил топ-10 женщин, оказавшихся на первых ролях в крупных ИТ-организациях и проектах цифровизации за прошедший год. Список не является рейтингом, все его участницы расположены в алфавитном порядке. Но мы предлагаем читателям после прочтения статьи проголосовать за ту из его участниц, чьи достижения в 2019-2020 гг. показались наиболее значимыми.







Людмила Бокова, статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 января 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин назначил сенатора Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Новый замминистра работал в Совете Федерации с 2012 г., а с 2014-го — председатель временной комиссии СФ по развитию информационного общества. Она известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. Среди самых известных — «О суверенном интернете», о штрафах за проявление в интернете в оскорбительной форме неуважения к власти, обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам власти и о штрафах за распространение в интернете недостоверной информации. Все эти законы были приняты Думой и подписаны президентом в 2019 г.





Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ

Курс России на импортозамещение осложнил бизнес многих поставщиков информационных технологий. В частности, большие изменения произошли на рынке систем хранения данных, где в группу лидеров ворвался отечественный вендор — компания Yadro. Тем не менее, российский офис компании NetApp под руководством Татьяны Бочарниковой, остается одним из лидеров российского рынка СХД. В этом компании помогает не только технологическое лидерство (по итогам 2019 г. Gartner поместил компанию на самую «левую верхнюю» позицию в своем магическом квадранте), но и «активная жизненная позиция» на российском рынке.

Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России

«Яндекс» — одна из немногих российских ИТ-компаний, «в лоб» противостоящая западным гигантам, в данном случае — Google. Эту и без того непростую задачу делают еще более интересной отечественные законодатели, дважды за год, в июле и октябре, уронившие капитализацию компании предложением ввести запрет иностранцам на владение более чем 20% «значимого информационного ресурса в интернете», к коим относится и «Яндекс». В таких условиях Елене Буниной, кроме собственно вопросов развития бизнеса «Яндекса», приходится еще решать и вопросы с сотрудниками, обеспокоенными законодательными изысками — она, как HR-директор (по совместительству) знает, как тяжело даются грамотные кадры и сколько путей перед ними открыто по всему миру.

Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА

Несмотря на все указания свыше, импортозамещение в области ПО у нас идет со скрипом. Привычка к Windows на рабочих местах свыше нам дана и подвинуть ее — задача не из простых. Работая в этом направлении, НТЦ ИТ РОСА за 2019 г. под руководством Владиславы Васильевой, совершенствовала свои продукты, развивала технологические связи с другими российскими разработчиками, а, кроме того, запустила разработку новых решений — новой системы виртуализации, мобильной ОС, решений в области машинного обучения и искусственного интеллекта в рамках программы «Цифровая экономика».

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка

Ольга Голодец, долгое время работавшая в правительстве Российской Федерации, где в ранге вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма, в середине февраля стала заместителем председателя правления Сбербанка, курирующим проекты цифрового GR и индустрию здравоохранения, а также, как сказано в пресс-релизе банка, сфокусируется «на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране».

Наталия Макарочкина, старший вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric

Соотечественники достаточно часто возглавляют российские офисы западных компаний, а вот на международном уровне их немного. Одно из приятных исключений — Наталия Макарочкина, которая уже третий год занимает пост старшего вице-президента подразделения Secure Power компании Schneider Electric и отвечает за глобальную зону International, куда входят Латинская Америка, Азия, Ближний Восток, Африка, Австралия и Япония. До этого Наталия Макарочкина руководила направлением «Информационные технологии» Schneider Electric в России и странах СНГ. И компания, несмотря на сложность текущей экономической и политической ситуации, сохраняет лидирующие позиции на российском рынке.

Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий ФНС России

Федеральная налоговая служба — один из лидеров по части использования информационных технологий, давшая возможность физическим и юридическим лицам решать многие вопросы онлайн, без визита в налоговую, а стране — Михаила Мишустина, «первого премьера от ИТ». Среди проектов, анонсированных ФНС в прошлом году — внедрение средств анализа данных для борьбы с серыми зарплатами и фирмами однодневками, работа над системой обмена налоговой информацией со странами СНГ (данными о доходах, о транспортных средствах, недвижимом имуществе и т. д.). За 8 месяцев прошлого года налоговые поступления в бюджет страны выросли на 10,9% и цифровизация налоговой службы, за которую отвечает Татьяна Матвеева, сыграла в достижении этого результата далеко не последнюю роль.

Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура»

Как правило, женщины занимают руководящие позиции в сфере информационных технологий в телекоме, финансовой сфере, в ИТ-компаниях. И крайне редко выбиваются в топы на предприятиях реального сектора экономики. В 2019 г. в их полку прибыло: Алиса Мельникова, ранее работавшая на руководящих должностях в банковских департаментах ряда ИТ-компаний, в Номос-банке, Центробанке и «Сбертехе», перешла в «Сибур». За время ее работы в новой компании «Сибур» анонсировал приложения для мобильных обходов и ремонтов оборудования, средства видеоаналитики для контроля процесса производства и качества продукции, взрывозащищенные датчики промышленного интернета вещей и ряд других цифровых разработок, открыл лабораторию в Сколково. А также был выпущен интернет-ситком «Прототип», повествующий о нелегкой судьбе молодого столичного ИТ-специалиста, которого жизнь закинула на гигантское нефтехимическое предприятие во глубине сибирских руд. Алисе Мельниковой такой поворот судьбы знаком...

Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка

В ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отвечает за функционирование и развитие информационно-телекоммуникационной системы банка. А также за проекты по цифровой составляющей взаимодействия граждан с банковским сектором. Один из самых известных из них — начавшийся еще в 2018 г. проект по сбору биометрических данных. Другое начинание ЦБ — создание базы цифровых профилей россиян, в которой будут содержаться набор данных о гражданах и ссылки на данные в государственных информационных системах ведомств. Также Центробанк стал локомотивом создания Системы быстрых платежей, позволяющей мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона. В феврале 2020 г. Ольга Скоробогатова была снова включена в состав президиума правкомиссии по цифровому развитию, сократившемуся с 25 до 19 человек.

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Росатома

В 2018 г. руководство «Росатома» приняло решение о необходимости цифровой трансформации корпорации. Это процесс было доверено возглавить Екатерине Солнцевой. В середине 2019-го были подведены первые итоги трансформации: во всех дивизионах были внедрены цифровые платформы моделирования, контроля безопасности, управления производственными процессами. Кроме того, у корпорации появились собственные цифровые продукты — «Цифровое предприятие», «Умный дом» и «Умный город», инструмент 3D-моделирования «Логос-Аэро-Гидро». В ноябре «Росатом» объявил о планах по созданию к 2024 г. квантового компьютера, а в декабре — представил Единую цифровую стратегию 3.0, увязанную с нацпрограммой «Цифровая экономика РФ».

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