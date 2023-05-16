ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить

Российское представительство американской корпорации Honeywell оказалось в столь плачевном финансовом состоянии, что суд отказался инициировать в отношении него процедуру банкротства. Служители Фемиды посчитали, что активов организации может не хватить на покрытие судебных издержек и выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Денег на банкротство нет

Как выяснил CNews, российской структуре американской корпорации Honeywell, АО «Хоневелл», производящей электронные системы управления и автоматизации, удалось избежать процедуры банкротства. Но произошло это не из-за признания ее бизнеса достаточно устойчивым. Российские судьи посчитали компанию настолько неплатежеспособной, что вводить в отношении нее наблюдение с последующим банкротством является экономически нецелесообразным — вплоть до того, что нечем будет возместить судебные расходы и рассчитаться с арбитражным управляющим.

Это следует из определения Арбитражного суда Москвы, вынесенное 11 мая 2023 г. Изначально иск о банкротстве АО «Хоневелл» был подан 20 октября 2022 г. научно производственной фирмой (НПФ) «Специальные промышленные технологии» без указания конкретной суммы претензий.

Позже в дело вступили другие кредиторы компании. В их числе — Росбанк, АО «Русал ачинский глиноземный комбинат», АО «А-интегра», АО «Центродорстрой», ООО «Компания эрвист», ООО «Гипертехнолоджи», завод деталей трубопроводов «Реком», ООО «Автоматика», ООО «Эл эйч инжиниринг».

В судебном решении об отказе в удовлетворения иска говорится, что согласно разъяснениям к постановлению пленума Высшего арбитражного суда России от 17 декабря 2009 г., если в ходе рассмотрения дела о банкротстве обнаружится, что имеющегося у должника имущества (с учетом планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов по делу, судья по своей инициативе, либо по ходатайству участвующего в деле лица «назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу».

«В материалах дела отсутствуют доказательства наличия имущества должника, достаточного для возмещения расходов на процедуру банкротства, — говорится в определении. — Суд также указал кредитору на необходимость перечислить на депозитный счет суда денежные средства в размере не менее 250 тыс. руб. Заявитель письменного согласия на финансирование процедур банкротства не дал, доказательств внесения денежных средств на депозит суда не представил, своего представителя в судебное заседание не направил».

Впрочем, общее разбирательство еще не завершено. Суд продолжает рассматривать иски других кредиторов о вступлении в дело о банкротстве. Не исключено, что кто-то из них захочет взять все возможные издержки на себя.

Уход Honeywell из России

Honeywell разрабатывает и производит охранные сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения. Оборудование компании было задействовано в Кремле, Эрмитаже, Большом театре, Храме Христа Спасителя. Авионика Honeywell (вспомогательные силовые установки, колеса и тормоза) устанавливаются на многие типы самолетов и вертолетов российского производства.

В марте 2022 г. Honeywell объявила о прекращении своей деятельности на территории России из-за специальной военной операции на Украине. «В связи с текущей ситуацией в Восточной Европе мы приостановили практически всю нашу деятельность в сфере продаж, сбыта и обслуживания в России и Белоруссии», — сообщили в пресс-службе компании.

Огромные долги Honeywell

О том, что российская структура Honeywell оказалась в очень сложной финансовой ситуации, CNews писал в конце августа 2022 г. На тот момент, начиная с февраля 2022 г., к АО «Хоневелл» было подано 88 исков от российских компаний. Общая их сумма, по данным базы арбитражных судов, составила свыше 500 млн руб. В числе истцов оказались «Лабораторию Касперского», «ИБС платформикс» и «Софтлайн трейд».

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С тех пор положение американского вендора лишь ухудшилось. С исками к компании в суд обратилось еще свыше 70 организаций. Среди них — «Сибинтек» («дочка» «Роснефти», отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области, сертификационный центр «Квант», Иркутский завод полимеров, приборный завод «Тензор», «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования», завод «Москабель», «Центр международной торговли», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», страховая компания «Росгосстрах жизнь», научно-производственное объединение «Центр внедрения энергосберегающих разработок и технологий», Новошахтинский завод нефтепродуктов, «Иркутская нефтяная компания» и др.

История Honeywell в России

Представительство Honeywell в Москве было открыто в 1974 г. В России насчитывалось около 20 офисов и более 1000 сотрудников американской корпорации. Системы автоматизации компании были установлены на всех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России.

В разные годы представительства корпорации были расположены в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Иркутске, Хабаровске, Тюмени, на Сахалине, в Самаре.

По данным базы «Контур.фокус», выручка АО «Хоневелл» по итогам 2021 г. достигла 10,1 млрд руб. Чистая прибыль — 286 тыс. руб. Баланс компании на тот момент составил 26,3 млрд руб.

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В начале мая 2023 г. «Интефакс» сообщил подробности судебного разбирательства по иску Росбанка о банкротстве ООО «ЮОП». Данную организацию агентство также связывает с американской Honeywell. CNews нашел подтверждение этому факту в ЕГРЮЛ — гендиректором АО «Хоневелл» и ООО «ЮОП» выступает один и тот же человек, Георги Маринов Георгиев.

Как следует из определения суда, долг компании перед Росбанком составляет 2,2 млрд руб.