Российские ИТ-компании завалили исками производителя систем автоматизации из США

На американскую корпорацию Honeywell с февраля 2022 г. в Арбитражные суды было подано 88 исков на общую сумму 513,2 млн руб. Среди истцов, в том числе, «Лаборатория Касперского», «ИБС платформикс», а также «Софтлайн трейд». Большая часть судебных обращений пока не рассмотрена. Удовлетворено было не менее 10 исковых заявлений, при этом российский суд отказал всем компаниям, обратившимся за обеспечением иска.

Десятки исков на полмиллиарда

Как выяснил CNews, на американскую корпорацию Honeywell, производящую электронные системы управления и автоматизации, с февраля 2022 г. было подано 88 исков от российских компаний. Общая их сумма, по данным базы Арбитражных судов, составила около 513,2 млн руб.

Согласно картотеке, среди истцов можно встретить «Лабораторию Касперского» (иск на 5,8 млн руб.), системного интегратора «ИБС платформикс» (10,02 млн руб.), а также «Софтлайн трейд» (858,2 тыс. руб.). Из перечисленных обращений пока ни одно исковое заявление не рассмотрено.

Суд отказал всем обратившимся компаниям в обеспечении иска. На данный момент удовлетворено полностью или частично не менее 10 исков. По большей части исков решения еще не приняты.

Honeywell разрабатывает и производит охранные сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения. Оборудование компании работает в государственном Эрмитаже, Большом театре, Храме Христа Спасителя, Кремле. Авионика Honeywell (вспомогательные силовые установки, колеса и тормоза) устанавливаются на многие типы самолетов и вертолетов российского производства.

Уход с российского рынка

В марте 2022 г. Honeywell объявила о прекращении своей деятельности на территории России из-за специальной военной операции на Украине. «В связи с текущей ситуацией в Восточной Европе мы приостановили практически всю нашу деятельность в сфере продаж, сбыта и обслуживания в России и Белоруссии», — сообщили в пресс-службе компании.

В российский суд поступило 88 исков более чем на 500 млн руб. к американской Honeywell

В начале июня «Коммерсант» писал о закрытии предприятий американской корпорации в особой экономической зоне «Липецк», открытый в январе 2019 г. Помимо этого, Honeywell объявил о закрытии предприятий в Москве и Арзамасе. Уволенные сотрудники (около 80 человек), отмечало издание, должны были получить по четыре оклада.

История Honeywell в России

В 1974 г. было открыто представительство Honeywell в СССР, в Москве. В России в целом насчитывалось около 20 офисов и более 1000 сотрудников американской корпорации. Системы автоматизации компании были установлены на всех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России. Также у Honeywell есть линейка устройств для сканирования.

По состоянию на декабрь 2013 г. представительства корпорации были расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Иркутске, Хабаровске, Тюмени, на Сахалине и в Самаре.

По данным базы «Контур.фокус», выручка АО «Хоневелл» по итогам 2021 г. достигла 10,1 млрд руб. Баланс компании составил 26,3 млрд руб.