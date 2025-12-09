ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина

Разделы

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры.

 

 

СОБЫТИЯ

09.12.2025 Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя 3
28.11.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря 2
30.10.2025 На маркетплейсе «Финуслуги» появился новый продукт — накопительное страхование жизни 4
11.09.2025 «Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 2
11.09.2025 Крупная страховая компания импортозаместила ИТ-инфраструктуру на «Базис» 2
13.12.2024 Страховые остаются отраслью с самой низкой долей чат-ботов для обслуживания клиентов — исследование Naumen 1
14.05.2024 RNT Group и «Адакта» помогут оптимизировать страховые процессы на импортозамещенной платформе AdInsure Rus 1
16.05.2023 ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить 1
17.10.2022 Около 80% россиян почти не пользуются наличными деньгами 3
29.11.2021 Каждый четвертый школьник в России подрабатывает 2
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA 2
21.04.2020 Банк «Открытие» предложил бесплатные медицинские онлайн-консультации 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 1
08.10.2019 Банк «Открытие» предложил клиентам инвестировать в роботов 2
09.09.2019 Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с ИИ 2
27.12.2012 Система Contact и страховая компания Ergo развивают сотрудничество 2
02.08.2012 «Золотая Корона» упрощает погашение кредитов для клиентов микрофинансовых организаций 1
02.03.2009 Александр Изосимов уходит из «Билайна» 1
02.03.2009 Александр Изосимов покидает «ВымпелКом» 1
25.09.2008 СК «Росгосстрах – Жизнь» внедрила B2B-систему для банков 2
08.09.2008 СК «Росгосстрах-Жизнь» ведет учет договоров в системе АЛИС 1
17.04.2008 Электронный документооборот: эволюция вместо революции 1
30.07.2007 CNews проводит интернет-конференцию на тему страхования 2

