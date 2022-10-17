Около 80% россиян почти не пользуются наличными деньгами

Подавляющее большинство россиян редко используют наличные или вовсе не пользуются ими для оплаты товаров и услуг, а прибегают преимущественно к бесконтактным платежам. При этом две трети для оплаты подписок, кредитов, ЖКХ и страховых взносов подключают автоплатеж, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь». Об этом CNews сообщили представители СК «Росгосстрах жизнь».

Россиянам предлагалось ответить на вопрос, используют ли они наличные в ситуации, позволяющей расплатиться ими, например, в магазине, в ресторане, такси или с курьером. «Часто» или «периодически» наличные используют 20% респондентов, в то время как остальные 80% платят наличными «редко» или «вовсе не пользуются».

Опрос показал, что ни в одном регионе, где есть города-миллионники, доля жителей, активно применяющих наличные для оплаты товаров и услуг, не превышает 30%. Чаще всего бумажными деньгами расплачиваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), Пермского края (30%) и Башкортостана (26%).

Россияне оплачивают товары и услуги преимущественно банковскими картами (67%), через приложение своего банка или электронного кошелька в смартфоне (52%), реже — по QR-коду (15%).

Две трети россиян (66%) используют автоплатежи — в основном для регулярной оплаты подписок на различные сервисы (38%), сотовой связи (35%), интернета (28%), коммунальных платежей (26%), кредитов (19%), страховых взносов (12%) и прочих услуг (8%).

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Автоплатежи подключают как правило для совершения ежемесячных (50% опрошенных) и квартальных (26% опрошенных) платежей.

Чаще других функцию автоплатежей используют жители Нижегородской области (80%), Свердловской области (75%) и столичного региона (75%). Реже — в Краснодарском крае (36%).

В опросе приняли участие 1502 жителя России старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них 52% — мужчины, 48% — женщины.