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«Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров

Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур
Спустя десять лет Александр Торбахов вернулся на пост генерального директора «Вымпелкома». С 2010 г. он работал советником Германа Грефа в Сбербанке и входил в наблюдательный совет X5 Retail Group.

Возвращение гендиректора

Компания «Вымпелком» (работает в России под брендом «Билайн», входит в международную телеком-группу Veon) объявила о том, что Александр Торбахов с 6 апреля 2020 г. приступает к исполнению обязанностей генерального директора компании.

В середине февраля 2020 г. CNews сообщил о том, что Василь Лацанич, возглавлявший «Вымпелком» с начала 2018 г., покинет компанию в конце июня 2020 г. По словам Лацанича, отставка вызвана его «желанием быть ближе к семье».

Через три дня CNews сообщил о том, что на период поиска нового гендиректора временно исполняющим обязанности гендиректора «Вымпелкома» был назначен главный юрист компании Виктор Бирюков.

Ранее Александр Торбахов уже занимал должность генерального директора «Вымпелкома» в 2009-2010 гг. В 2010 г. CNews сообщал о том, что Александр Торбахов ушел с поста CEO вместе с главным управляющим директором компании Борисом Немшичем. На протяжении последних 25 лет Александр также занимал руководящие позиции в крупных российских компаниях, в том числе, в Сбербанке и в X5 Retail Group.

На посту CEO «Вымпелкома» Александр Торбахов будет подчиняться назначенным в феврале 2020 г. содиректорам группы Veon Каану Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero). Ранее они занимали посты главных операционных директоров Veon.

Ключевые факты из биографии

Александр Торбахов родился 22 августа 1971 г. в Москве. В 1994 г. окончил МАИ (факультет «Системы управления летательных аппаратов»), в 1997 г. окончил МГИМО (факультет «Международные экономические отношения»). В 2003-2005 гг. обучался по программе Executive MBA в одной из ведущих бизнес-школ мира Chicago GSB при University of Chicago. Получил степень MBA.

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Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелкома»

Александр Торбахов начал карьеру в 1995 г. в московском отделении аудиторской компании Deloitte & Touche. С марта 1997 г. работал в инвест-компании «Ринако плюс», где прошел путь от менеджера управленческого учета до заместителя финансового директора. В 1998 г. после слияния с группой «Никойл» работал начальником по управлению рисками «Ринако плюс».

В ноябре 1999 г. перешел в брокерскую компанию «Никойл» на должность финдиректора, в июне 2001 г. перешел в банк «Инвестиционно-банковская группа Никойл», где руководил вопросами финансов и бухгалтерского учета. С апреля 2001 г. стал финдиректором ИБГ «Никойл», с июля 2004 г. занял пост первого вице-президента, главы розничного направления. В 2005-2008 гг. занимал должность CEO «Россгострах Жизнь».

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Василь Лацанич покинул должность гендиректора «Вымпелкома»

В 2009-2010 гг. на посту генерального директора «Вымпелкома» Александр Торбахов курировал вопросы взаимоотношений компании с государственными, правительственными и регуляторными органами и российскими финансовыми институтами. В его ведении также находился блок юридических вопросов и взаимоотношения с персоналом.

С сентября 2010 г. занимал пост советника президента Сбербанка России, с октября 2010 г. — член правления, заместитель председателя правления Сбербанка. В Сбербанке Александр Торбахов занимался вопросами блока «Розничный бизнес». В конце 2018 г. покинул Сбербанк по собственной инициативе.

В начале 2019 г. Александр Торбахов был выдвинут кандидатом на вхождение в состав наблюдательного совета российской ритейл-группы X5 Retail Group.



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