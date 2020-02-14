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«Билайн» остается без гендиректора

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, Текст: Игорь Королев

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич покидает свой пост. Кандидатура его преемника еще не определена. Также с поста главы группы Veon, в которую входит «Вымпелком», ушла Урсула Бернс.

Василь Лацанич покидает «Вымпелком»

В группе Veon и ее российской «дочке» «Вымпелком» произошли кадровые перестановки. Согласно сообщению «Вымпелкома», в конце июня 2020 г. с поста главы компании уходит Василь Лацанич. Компания ведет поиски нового гендиректора.

Василь Лацанич – гражданин Украины, долгое время проработавший в украинской «дочке» МТС, отвечая за блок маркетинга. В 2011 г. он стал вице-президентом по маркетингу российского оператора МТС.

В 2017 г. Лацанич покинул МТС и перешел на работу в группу Veon, где некоторое время курировал итальянскую «дочку» группы. В начале 2018 г. Лацанич возглавил «Вымпелком».

У Veon теперь два гендиректора

Одновременно произошли перестановки и в самой группе Veon. С поста гендиректора ушла американка Урсула Бернс (Ursula Berns), оставшись при этом председателем совета директоров группы.

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В июне 2020 г. Василь Лацанич покинет должность гендиректора «Вымпелкома»

Теперь у Veon будет два гендиректора: Каан Терзиоглу (kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero). Ранее они оба занимали посты главных операционных директоров группы.

Теперь Терзиоглу будет курировать операции Veon в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Грузии. В зону ответственности Херреро войдут Пакистан, Украина, Алжир, Бангладеш и Армения.

Как в Veon менялось руководство

Урсула Бернс стала временным гендиректором Veon в 2018 г. после ухода с этого поста француза Жана Ива Шарлье (Jean Yves Charlier), совмещая эту должность с постом председателя совета директоров группы. До прихода в Veon Бернс возглавляла корпорацию Xerox.

Тогда же главным исполнительным директором Veon, также на временной на основе, стал норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen), который до этого был гендиректором «Вымпелкома». Позднее Бернс и Йонсен заняли свои посты на постоянной основе.

Но уже осенью 2019 г. Йонсен покинул свой пост. А в Veon пришли Каан Терзиоглу и Серджи Херреро. Терзиоглу с 2015 по 2019 гг. возглавлял турецкого сотового оператора Turkcell, одним из основных акционеров которого является инвестиционная компания LetterOne, созданная акционерами «Альфа-групп». LeterOne также является основным акционером Veon.

Херреро с 2014 г. работал в социальной сети Facebook, в том числе занимая пост глобального директора по платежам и коммерческому партнерству. Он отвечал за запуск и развитие платежей и коммерческих возможностей мессенджеров Facebook и WhatsApp, а также социальной сети Instagram (WhatsApp и Instagram принадлежат Facebook).

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