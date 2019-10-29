Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell

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Операционными директорами группы Veon стали экс-гендиректор турецкого оператора Turkcell Каан Терзиоглу и бывший глава платежного подразделения Facebook Серджи Херреро. В то же время руководство Veon покинул бывший гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортин Йонсен.

Новые руководители группы Veon

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») сообщила о назначении двух главных операционных директоров. Ими стали Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero).

Терзиоглу с 2015 г. по 2019 г. возглавлял турецкого сотового оператора Turkcell. После ухода с этой позиции он вошел в советы директоров Veon и карибского сотового оператора Digicell.

Основным акционером группы Veon является инвестиционная компания LetterOne (создана владельцами «Альфа-групп»), которая также входит в число крупнейших акционеров Turkcell.

Новый операционный директор группы Veon Каан Терзиоглу

Серджи Херреро с 2014 г. работал в социальной сети Facebook, в том числе занимая пост глобального директора по платежам и коммерческому партнерству. Херреро отвечал за запуск и развитие платежей и коммерческих возможностей мессенджеров Facebook и WhatsApp, а также социальной сети Instagram (WhatsApp и Instagram принадлежат Facebook). Также Херреро отвечал за благотворительность, оптимизацию и масштабирование рекламной сети Facebook и экспансией маркетплейса социальной сети.

Как менялось руководство Veon

Перестановки в руководстве Veon начались весной 2018 г., когда кресло гендиректора компании покинул француз Жан Ив Шарлье (Jean Yves Charlier). После этого председатель совета директоров Veon американка Урсула Бернс (Ursula Burns) на временной основе стала исполнительным председателем совета с целью надзирать на деятельностью топ-менеджмента компании до нахождения постоянного гендиректора.

Другой новый операционный директор Veon Серджи Херреро

Главным исполнительным директором Veon, также на временной основе, стал норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen). В течение 2018 г. Мортин Йонсен и Урсула Бернс заняли свои посты на постоянной основе. Сейчас было объявлено, что с 1 ноября 2019 г. Мортин Йонсен покидает пост главного исполнительного директора Veon, но продолжит сотрудничать с группой в качестве консультанта.

«Ветеран» «Вымпелкома» покинул Veon

Шелль Мортин Йонсен долгое время работал в структурах норвежской Telenor, являвшейся одним из крупнейших акционеров сначала «Вымпелкома», а затем и созданной на его базе группы Vimpelcom (позднее была переименована в Veon). В том числе Мортин Йонсен был главой российского представительства Telenor в 2006-2009 гг., а также входил в советы директоров «Вымпелком» и Vimpelcom.

В 2016 г. Мортин Йонсен стал отвечать в Vimpelcom за развитые бизнес-единицы - Россию и Италию, где Vimpelcom работал до 2018 г. Осенью 2016 г. Мортин Йонсен стал главой «Вымпелкома». Это случилось после того, как занимавший до него пост гендиректора сотового оператора Михаил Слободин был объявлен в розыск. На этом посту Мортин Йонсен проработал до конца 2017 г., после чего гендиректором «Вымпелкома» стал Василь Лацанич.