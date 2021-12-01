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Telenor Теленор Теленор Мобайл Коммуникейшнз

Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз


01.12.2021 Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco

Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей при помощи решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи более высокого уровня. Deutsche

09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего

Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о прекращении регистрации 306 млн своих американских депозитарных акций (ADS), которые принадлежали норвежской Telenor и были зарезервированы под возможный обмен на выпущенные Telenor облигации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Как

22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн

Telenor продал последние акции Veon Норвежская Telenor продала последние остававшиеся у нее 157 млн акций группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»). Об этом говорится в сообщении норвежской компан
27.03.2019 Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов

Постепенный выход Telenor из капитала Veon Компания Veon Ltd., владеющая российской компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявила о том, что норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor East Holding
30.10.2017 Telenor стал претендентом в квадранте Gartner

В отчете за этот год Telenor Connexion перешел из квадранта нишевых игроков в сектор "Претенденты". Также Telen
21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн

Telenorпродает акции Veon Норвежская компания Telenor сообщила о новом раунде продажи акций групп Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»). В этот раз на американской бирже Nasdaq было реализовано 90 млн акций
07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций

Telenor избавляется от акций Veon Норвежский Telenor объявил о новом размещении принадлежащих ему акций телекоммуникационной группы Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под брендом «Билайн»). Всего на американской бирже NASDAQ будет

16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов

Telenor разместил акции Vimpelcom на NASDAQ Норвежская компания Telenor разместила на американской бирже NASDAQ части принадлежащих ей акций Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»). Telenor продал 142,5 млн американских депозитарны
12.09.2016 Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд

Telenor продаст акции Vimpelcom на американской бирже Норвежская компания Telenor сообщила о начале продажи на фондовых площадках США 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) оператора Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Этот пакет эквивалентен
30.10.2015 Главу Telenor уволили из-за коррупции в «Билайне»

Утрата доверия председателя совета директоров Норвежская телекоммуникационная компания Telenor сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров компании Свейна Аасера (Svein Aaser). Требование об отставке Аасера в комитет по назначениям Telenor направила министр
13.05.2015 Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп»

Совет директоров норвежской телекоммуникационной компании Telenor одобрил досрочную отставку президента и гендиректора компании Йона Фредерика Баксааса (Jon Frederik Bakssas). Освободившиеся позиции займет Сигве Брекке (Sigve Brekke), до недавнего вре
12.05.2015 Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group

Совет директоров Telenor Group объявил о назначении Сигве Брекке на должности президента и генерального директ
11.02.2015 Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г.

Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2014 г. составила 29,1 млрд норвежских крон, что соответст
09.12.2014 Гендиректор Telenor выходит из наблюдательного совета VimpelCom

Президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас уведомил VimpelCom о своем выходе из состава наблюдательног
03.12.2014 Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора

Компании Telenor и TeliaSonera заключили соглашение о слиянии операционных подразделений в Дании и создании нового совместного предприятия. Каждая из компаний будет владеть 50% акций. Это позволит созда
20.11.2014 Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom

Депутаты норвежского парламента потребовали от крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telenor объяснений в связи с коррупционным скандалом в Узбекистане, в который оказался вовлечен Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). В связи с требованиями парламентариев министр
29.10.2014 Выручка Telenor Group в 3 квартале выросла на 3,5%

В третьем квартале 2014 г. выручка Telenor Group составила 27,7 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 3
29.09.2014 Telenor запустил мобильную сеть в Мьянме

ующей установлению связей и появлению новых перспектив для этой страны, является большой честью для Telenor Group. Продукты и услуги Telenor открывают новую «цифровую» страницу в истории
11.09.2014 В Сербии заработал онлайн-банк Telenor

В Сербии начал работу Telenor banka — стопроцентный дочерний банк Telenor Group, который предлагает клиентам
13.02.2014 Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. выросла на 1%

Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. составила 28 млрд норвежских крон, что соответству
06.12.2013 Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии

учила новые частоты для развития сетей 3G и 4G в Норвегии. Их приобретение позволит компании в начале 2014 г. предложить своим норвежским абонентам еще большее покрытие сети 4G. «Это очень важный для Telenor и особенно для наших абонентов день. Мы сможем расширить покрытие сети уже в начале следующего года. Теперь будем готовы обеспечить высокоскоростную передачу данных по всей стране, не г
31.10.2013 Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1%

В третьем квартале 2013 г. выручка Telenor Group составила 26,0 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 1
29.10.2013 Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM

Президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас избран председателем ассоциации GSM (GSMA) на срок полномоч
23.10.2013 Telenor приобретает оптоволоконную кабельную сеть, принадлежащую шведской Tele2

Компания Telenor Sweden (Telenor) объявила о приобретении оптоволоконной кабельной сети, принадлежащей Tele2 Sweden AB (Tele2). Сумма сделки составляет 775 млн шведских крон. По итогам 2012 г. пр
10.04.2013 Telenor предложит шведским зрителям мультиэкранное ТВ на основе решения Ericsson

мульитэкранные сервисы и интерактивные телевизионные услуги, доступные на различных пользовательских устройствах. Решение Ericsson Multiscreen TV обеспечит успешное функционирования ТВ-инфраструктуры Telenor Sweden и станет основой для внедрения новых видеоуслуг оператора. Ericsson предоставит Telenor решение Multiscreen TV, а также консалтинговые услуги и услуги системной интеграции
23.01.2013 Telenor выбрала Huawei для реализации магистральной РРЛ-сети с поддержкой модернизации до LTE

Компании Huawei и Telenor заключили рамочный контракт о стратегическом сотрудничестве сроком на три года в области развития IP РРЛ-сетей. Согласно контракту, Huawei поставит Telenor РРЛ-оборудование второ
14.01.2013 Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО

Telenor Business Internet Services, «дочка» одного из крупнейших европейских операторов – Telenor (штаб-квартира в Норвегии), помимо традиционных для себя услуг телефонии, хостинга и доступа в интернет начала предоставлять пакет облачных приложений Microsoft Office 356. Впоследствии
23.11.2012 Власти остановили войну акционеров «Билайна»

Правительство приняло решение об отзыве из арбитражного суда иска против двух акционеров телекоммуникационного оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») – норвежского Telenor и люксембургского офшора Weather Investments II, принадлежащего египетскому миллиардеру Наджибу Савирису. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

23.11.2012 Правительство РФ считает спор с компанией «Теленор» исчерпанным

Правительство Российской Федерации приняло решение об отзыве искового заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), поданного в Арбитражный суд г. Москвы, о признании сделок компании «Теленор» в отношении акций компании «ВымпелКом» недействительными, и обеспечительных мер, ранее принятых судом по данному спору, с учетом сложившегося соотношения голосов двух основных акционер
01.11.2012 Битва за "Билайн": Telenor готов сдаться "Альфе"

янии акционеров телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка "Билайн"). Об этом в интервью британской Financial Times заявил гендиректор другого крупного акционера Vimpelcom - норвежской Telenor - Йон Фредерик Бааксас (Jon Frederic Baaksas). Бааксас также отметил, что "Альфа-групп" обладает большим запасом денежных средств, а потому Telenor должен быть более прагматичным
24.10.2012 Выручка Telenor в третьем квартале 2012 г. выросла на 3%

В третьем квартале 2012 г. выручка Telenor Group составила 25,3 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 3
03.10.2012 Власти России не дали норвежцам установить контроль над «Билайном»

Телекоммуникационная компания Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщила об отказе в регистрации увеличения одним из крупнейших акционеров компании — норвежским Telenor - своего пакета акций. Соответствующее решение принял комитет по назначениям и корпоративному управлению Vimpelcom, состоящий из независимых членов совета директоров. Напомним, в понеде
01.10.2012 Акционер «Билайна» не послушался российских властей

Норвежский Telenor сообщил об исполнении опциона на выкуп у египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris) 71 млн привилегированных акций телекоммуникационной компании Vimpelcom (работает в Рос
01.10.2012 Telenor стал владельцем 42,95% голосующих акций VimpelCom

нии Weather Investments II S.à.r.l. (Weather) 71 млн привилегированных акций компании VimpelCom с уплатой $113,6 млн во исполнение реализованного Weather права продажи указанного пакета акций. Теперь Telenor владеет 42,95% голосующих акций VimpelCom. Представитель Telenor Даг Мельгаард заявил: «По условиям опционного соглашения, заключенного Telenor с Weather в феврале 2012 г.
17.09.2012 Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна»

Судебный пристав Георгий Сордия в сопровождении вооруженных бойцов ОМОН посетил в пятницу 14 сентября 2012 г. московское представительство норвежской компании Telenor. Сордия пытался доставить запрос на предоставление информации относительно акций телекоммуникационной компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Изначально пристав дос
13.06.2012 «Билайн» тянут в Бермудский треугольник

Норвежский Telenor сообщил о подаче иска в Верховный суд Бермудских островов против компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»), крупнейшим акционером которой он является. Иск стал ответом
06.06.2012 «Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна»

муникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – направило письмо компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») с обвинениями в адрес двух ее крупных акционеров – норвежской Telenor и принадлежащей египетскому миллиардеру Наджибу Савирису Weather Investmnets II. Обвинения относятся к заключенной в феврале сделке, в ходе которой Telenor за $374 млн выкупил у

14.05.2012 Власти упорно атакуют «Билайн»

Арбитражный суд Москвы отклонил поданное 5 мая ходатайство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принятии обеспечительных мер по иску ведомства к норвежскому Telenor, являющемуся крупнейшим акционером телекоммуникационного оператора Vimpelcom. ФАС просил суд запретить зарегистрированному на Бермудских островах Vimpelcom и его голландской «дочке» Vim
12.05.2012 Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и главой европейских операций Telenor

Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и членом правления Telenor Group. Ранее Йонсен занимал пост управляющего директора Telenor Serbia и тепер
26.04.2012 Суд не стал разрушать «Билайн»

вы принял к рассмотрению иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к двум крупным акционерам телекоммуникационного оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») - норвежской Telenor и египетского миллиардера Наджиба Савириса (в лице принадлежащего ему люксембургского офшора Weather Investments II). ФАС требует отменить заключенную в феврале сделку, по итогам которо

Публикаций - 740, упоминаний - 779

Telenor и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8686 435
Киевстар - Kyivstar 536 201
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 200
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 763 155
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 118
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 96
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МегаФон 8640 73
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 67
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 63
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АФК Система ПАО 1791 48
Сторм 57 48
Vodafone Group 1370 45
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Deutsche Telekom 911 36
Ростелеком 9595 36
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 24
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 24
Астелит 134 23
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Cukurova 95 12
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9328 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8118 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49369 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13851 25
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1385 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10086 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9298 19
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1394 18
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2509 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7431 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8388 15
Корпоративное управление - Corporate governance 94 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18599 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16954 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6938 13
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1444 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23861 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3281 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4011 11
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12627 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20812 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4711 10
Оповещение и уведомление - Notification 4497 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6353 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26736 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4607 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 9
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 852 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5646 9
Microsoft Windows 2000 8661 18
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 13
Apple iPhone 6 4861 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 7
Google Android 13903 6
Mozilla Firefox - браузер 1886 4
Opera Browser - Браузер 1017 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5080 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 208 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4947 3
Космодром Байконур 1065 3
Mozilla Firefox OS 90 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 636 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2711 3
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 57 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 3
Linux OS 9826 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 3
SAP Sybase 289 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 2
Opera Mini - браузер 212 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 105 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Microsoft Windows BitLocker 935 2
Cisco Routed Optical Networking 2 2
МТС Джинс 0 2
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 2
Microsoft Office 3705 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1544 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1019 2
Google Android Messages 16 2
Stafory - робот Вера 327 2
WhatsApp Messenger 1060 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 72
Изосимов Александр 192 55
Фридман Михаил 132 47
Lunder Jo - Лундер Джо 69 43
Резникович Алексей 59 35
Бабаев Кирилл 56 29
Малис Олег 80 21
Каримова Гульнара 92 20
Melgaard Dag - Мельгард Даг 20 20
Каримов Ислам 95 19
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 17
Иванова-Галицина Анна 16 16
Кочетков Владислав 248 16
Путин Владимир 3130 15
Зимин Дмитрий 39 14
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 14
Химич Роман 44 13
Макаренко Виктор 14 12
Артемьев Игорь 90 12
Рейман Леонид 1048 12
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Haines David - Хэйнс Дэвид - Хейнс Дэвид 12 11
Авен Петр 54 11
Медведев Дмитрий 1653 11
Авакян Гаянэ 51 11
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Литовченко Игорь 23 10
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Евтушенков Владимир 207 10
Киселев Олег 26 9
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Фетисов Глеб 21 9
Новосельский Леонид 9 9
Aaser Svein - Аасер Свен 8 8
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 7
Кучма Леонид 29 7
Ахметов Ринат 55 7
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 32 7
Слободин Михаил 56 6
Норвегия - Королевство 1802 549
Россия - РФ - Российская федерация 142291 469
Украина 7577 281
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51888 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42796 119
Египет - Арабская Республика 998 87
Швеция - Королевство 3610 84
Европа 21701 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14067 82
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14145 62
Италия - Итальянская Республика 4339 58
Турция - Турецкая республика 2326 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13286 56
Казахстан - Республика 5492 50
Нидерланды 3494 48
Узбекистан - Республика 1701 48
Индия - Bharat 5402 46
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США - Нью-Йорк 3089 44
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 670 42
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 328 42
Германия - Федеративная Республика 12634 40
Азия - Азиатский регион 5496 40
Европа Восточная 3070 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17193 38
Украина - Киев 1124 37
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 812 33
Африка - Африканский регион 3459 31
Дания - Королевство 1294 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16847 30
Таджикистан - Республика 855 29
Великобритания - Виргинские Острова 231 26
Канада 4863 26
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 26
Япония 13247 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 24
Великобритания - Лондон 2385 24
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Франция - Французская Республика 7807 23
Испания - Королевство 3699 23
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6839 136
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16147 127
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3526 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47527 119
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7447 102
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4411 90
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6140 78
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5842 61
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1152 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9833 47
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7475 44
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 443 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7945 32
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3639 28
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 268 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23778 27
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1778 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4609 25
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1925 24
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2411 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6326 20
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 401 19
Аудит - аудиторский услуги 2613 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4933 18
Английский язык 6593 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4092 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28598 16
Финансовые показатели - Financial indicators 2446 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18168 15
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1159 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2750 14
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1496 14
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FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 386 13
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