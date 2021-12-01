Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз

Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей при помощи решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи более высокого уровня. Deutsche

Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о прекращении регистрации 306 млн своих американских депозитарных акций (ADS), которые принадлежали норвежской Telenor и были зарезервированы под возможный обмен на выпущенные Telenor облигации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Как

Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн Telenor продал последние акции Veon Норвежская Telenor продала последние остававшиеся у нее 157 млн акций группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»). Об этом говорится в сообщении норвежской компан

Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов Постепенный выход Telenor из капитала Veon Компания Veon Ltd., владеющая российской компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявила о том, что норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor East Holding

Telenor стал претендентом в квадранте Gartner В отчете за этот год Telenor Connexion перешел из квадранта нишевых игроков в сектор "Претенденты". Также Telen

«Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн Telenorпродает акции Veon Норвежская компания Telenor сообщила о новом раунде продажи акций групп Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»). В этот раз на американской бирже Nasdaq было реализовано 90 млн акций

Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций Telenor избавляется от акций Veon Норвежский Telenor объявил о новом размещении принадлежащих ему акций телекоммуникационной группы Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под брендом «Билайн»). Всего на американской бирже NASDAQ будет

Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов Telenor разместил акции Vimpelcom на NASDAQ Норвежская компания Telenor разместила на американской бирже NASDAQ части принадлежащих ей акций Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»). Telenor продал 142,5 млн американских депозитарны

Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд Telenor продаст акции Vimpelcom на американской бирже Норвежская компания Telenor сообщила о начале продажи на фондовых площадках США 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) оператора Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Этот пакет эквивалентен

Главу Telenor уволили из-за коррупции в «Билайне» Утрата доверия председателя совета директоров Норвежская телекоммуникационная компания Telenor сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров компании Свейна Аасера (Svein Aaser). Требование об отставке Аасера в комитет по назначениям Telenor направила министр

Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп» Совет директоров норвежской телекоммуникационной компании Telenor одобрил досрочную отставку президента и гендиректора компании Йона Фредерика Баксааса (Jon Frederik Bakssas). Освободившиеся позиции займет Сигве Брекке (Sigve Brekke), до недавнего вре

Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group Совет директоров Telenor Group объявил о назначении Сигве Брекке на должности президента и генерального директ

Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г. Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2014 г. составила 29,1 млрд норвежских крон, что соответст

Гендиректор Telenor выходит из наблюдательного совета VimpelCom Президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас уведомил VimpelCom о своем выходе из состава наблюдательног

Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора Компании Telenor и TeliaSonera заключили соглашение о слиянии операционных подразделений в Дании и создании нового совместного предприятия. Каждая из компаний будет владеть 50% акций. Это позволит созда

Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom Депутаты норвежского парламента потребовали от крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telenor объяснений в связи с коррупционным скандалом в Узбекистане, в который оказался вовлечен Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). В связи с требованиями парламентариев министр

Выручка Telenor Group в 3 квартале выросла на 3,5% В третьем квартале 2014 г. выручка Telenor Group составила 27,7 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 3

Telenor запустил мобильную сеть в Мьянме ующей установлению связей и появлению новых перспектив для этой страны, является большой честью для Telenor Group. Продукты и услуги Telenor открывают новую «цифровую» страницу в истории

В Сербии заработал онлайн-банк Telenor В Сербии начал работу Telenor banka — стопроцентный дочерний банк Telenor Group, который предлагает клиентам

Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. выросла на 1% Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. составила 28 млрд норвежских крон, что соответству

Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии учила новые частоты для развития сетей 3G и 4G в Норвегии. Их приобретение позволит компании в начале 2014 г. предложить своим норвежским абонентам еще большее покрытие сети 4G. «Это очень важный для Telenor и особенно для наших абонентов день. Мы сможем расширить покрытие сети уже в начале следующего года. Теперь будем готовы обеспечить высокоскоростную передачу данных по всей стране, не г

Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1% В третьем квартале 2013 г. выручка Telenor Group составила 26,0 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 1

Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM Президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас избран председателем ассоциации GSM (GSMA) на срок полномоч

Telenor приобретает оптоволоконную кабельную сеть, принадлежащую шведской Tele2 Компания Telenor Sweden (Telenor) объявила о приобретении оптоволоконной кабельной сети, принадлежащей Tele2 Sweden AB (Tele2). Сумма сделки составляет 775 млн шведских крон. По итогам 2012 г. пр

Telenor предложит шведским зрителям мультиэкранное ТВ на основе решения Ericsson мульитэкранные сервисы и интерактивные телевизионные услуги, доступные на различных пользовательских устройствах. Решение Ericsson Multiscreen TV обеспечит успешное функционирования ТВ-инфраструктуры Telenor Sweden и станет основой для внедрения новых видеоуслуг оператора. Ericsson предоставит Telenor решение Multiscreen TV, а также консалтинговые услуги и услуги системной интеграции

Telenor выбрала Huawei для реализации магистральной РРЛ-сети с поддержкой модернизации до LTE Компании Huawei и Telenor заключили рамочный контракт о стратегическом сотрудничестве сроком на три года в области развития IP РРЛ-сетей. Согласно контракту, Huawei поставит Telenor РРЛ-оборудование второ

Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО Telenor Business Internet Services, «дочка» одного из крупнейших европейских операторов – Telenor (штаб-квартира в Норвегии), помимо традиционных для себя услуг телефонии, хостинга и доступа в интернет начала предоставлять пакет облачных приложений Microsoft Office 356. Впоследствии

Власти остановили войну акционеров «Билайна» Правительство приняло решение об отзыве из арбитражного суда иска против двух акционеров телекоммуникационного оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») – норвежского Telenor и люксембургского офшора Weather Investments II, принадлежащего египетскому миллиардеру Наджибу Савирису. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Правительство РФ считает спор с компанией «Теленор» исчерпанным Правительство Российской Федерации приняло решение об отзыве искового заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), поданного в Арбитражный суд г. Москвы, о признании сделок компании «Теленор» в отношении акций компании «ВымпелКом» недействительными, и обеспечительных мер, ранее принятых судом по данному спору, с учетом сложившегося соотношения голосов двух основных акционер

Битва за "Билайн": Telenor готов сдаться "Альфе" янии акционеров телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка "Билайн"). Об этом в интервью британской Financial Times заявил гендиректор другого крупного акционера Vimpelcom - норвежской Telenor - Йон Фредерик Бааксас (Jon Frederic Baaksas). Бааксас также отметил, что "Альфа-групп" обладает большим запасом денежных средств, а потому Telenor должен быть более прагматичным

Выручка Telenor в третьем квартале 2012 г. выросла на 3% В третьем квартале 2012 г. выручка Telenor Group составила 25,3 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 3

Власти России не дали норвежцам установить контроль над «Билайном» Телекоммуникационная компания Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщила об отказе в регистрации увеличения одним из крупнейших акционеров компании — норвежским Telenor - своего пакета акций. Соответствующее решение принял комитет по назначениям и корпоративному управлению Vimpelcom, состоящий из независимых членов совета директоров. Напомним, в понеде

Акционер «Билайна» не послушался российских властей Норвежский Telenor сообщил об исполнении опциона на выкуп у египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris) 71 млн привилегированных акций телекоммуникационной компании Vimpelcom (работает в Рос

Telenor стал владельцем 42,95% голосующих акций VimpelCom нии Weather Investments II S.à.r.l. (Weather) 71 млн привилегированных акций компании VimpelCom с уплатой $113,6 млн во исполнение реализованного Weather права продажи указанного пакета акций. Теперь Telenor владеет 42,95% голосующих акций VimpelCom. Представитель Telenor Даг Мельгаард заявил: «По условиям опционного соглашения, заключенного Telenor с Weather в феврале 2012 г.

Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна» Судебный пристав Георгий Сордия в сопровождении вооруженных бойцов ОМОН посетил в пятницу 14 сентября 2012 г. московское представительство норвежской компании Telenor. Сордия пытался доставить запрос на предоставление информации относительно акций телекоммуникационной компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Изначально пристав дос

«Билайн» тянут в Бермудский треугольник Норвежский Telenor сообщил о подаче иска в Верховный суд Бермудских островов против компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»), крупнейшим акционером которой он является. Иск стал ответом

«Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна» муникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – направило письмо компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») с обвинениями в адрес двух ее крупных акционеров – норвежской Telenor и принадлежащей египетскому миллиардеру Наджибу Савирису Weather Investmnets II. Обвинения относятся к заключенной в феврале сделке, в ходе которой Telenor за $374 млн выкупил у

Власти упорно атакуют «Билайн» Арбитражный суд Москвы отклонил поданное 5 мая ходатайство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принятии обеспечительных мер по иску ведомства к норвежскому Telenor, являющемуся крупнейшим акционером телекоммуникационного оператора Vimpelcom. ФАС просил суд запретить зарегистрированному на Бермудских островах Vimpelcom и его голландской «дочке» Vim

Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и главой европейских операций Telenor Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и членом правления Telenor Group. Ранее Йонсен занимал пост управляющего директора Telenor Serbia и тепер