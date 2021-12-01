Telenor Теленор Теленор Мобайл Коммуникейшнз
|01.12.2021
|
Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco
Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей при помощи решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи более высокого уровня. Deutsche
|09.02.2021
|
Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего
Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о прекращении регистрации 306 млн своих американских депозитарных акций (ADS), которые принадлежали норвежской Telenor и были зарезервированы под возможный обмен на выпущенные Telenor облигации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Как
|22.11.2019
|
Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн
Telenor продал последние акции Veon Норвежская Telenor продала последние остававшиеся у нее 157 млн акций группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»). Об этом говорится в сообщении норвежской компан
|27.03.2019
|
Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов
Постепенный выход Telenor из капитала Veon Компания Veon Ltd., владеющая российской компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявила о том, что норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor East Holding
|30.10.2017
|
Telenor стал претендентом в квадранте Gartner
В отчете за этот год Telenor Connexion перешел из квадранта нишевых игроков в сектор "Претенденты". Также Telen
|21.09.2017
|
«Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн
Telenorпродает акции Veon Норвежская компания Telenor сообщила о новом раунде продажи акций групп Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»). В этот раз на американской бирже Nasdaq было реализовано 90 млн акций
|07.04.2017
|
Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций
Telenor избавляется от акций Veon Норвежский Telenor объявил о новом размещении принадлежащих ему акций телекоммуникационной группы Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под брендом «Билайн»). Всего на американской бирже NASDAQ будет
|16.09.2016
|
Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов
Telenor разместил акции Vimpelcom на NASDAQ Норвежская компания Telenor разместила на американской бирже NASDAQ части принадлежащих ей акций Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»). Telenor продал 142,5 млн американских депозитарны
|12.09.2016
|
Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд
Telenor продаст акции Vimpelcom на американской бирже Норвежская компания Telenor сообщила о начале продажи на фондовых площадках США 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) оператора Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Этот пакет эквивалентен
|30.10.2015
|
Главу Telenor уволили из-за коррупции в «Билайне»
Утрата доверия председателя совета директоров Норвежская телекоммуникационная компания Telenor сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров компании Свейна Аасера (Svein Aaser). Требование об отставке Аасера в комитет по назначениям Telenor направила министр
|13.05.2015
|
Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп»
Совет директоров норвежской телекоммуникационной компании Telenor одобрил досрочную отставку президента и гендиректора компании Йона Фредерика Баксааса (Jon Frederik Bakssas). Освободившиеся позиции займет Сигве Брекке (Sigve Brekke), до недавнего вре
|12.05.2015
|
Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group
Совет директоров Telenor Group объявил о назначении Сигве Брекке на должности президента и генерального директ
|11.02.2015
|
Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г.
Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2014 г. составила 29,1 млрд норвежских крон, что соответст
|09.12.2014
|
Гендиректор Telenor выходит из наблюдательного совета VimpelCom
Президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас уведомил VimpelCom о своем выходе из состава наблюдательног
|03.12.2014
|
Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора
Компании Telenor и TeliaSonera заключили соглашение о слиянии операционных подразделений в Дании и создании нового совместного предприятия. Каждая из компаний будет владеть 50% акций. Это позволит созда
|20.11.2014
|
Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom
Депутаты норвежского парламента потребовали от крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telenor объяснений в связи с коррупционным скандалом в Узбекистане, в который оказался вовлечен Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). В связи с требованиями парламентариев министр
|29.10.2014
|
Выручка Telenor Group в 3 квартале выросла на 3,5%
В третьем квартале 2014 г. выручка Telenor Group составила 27,7 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 3
|29.09.2014
|
Telenor запустил мобильную сеть в Мьянме
ующей установлению связей и появлению новых перспектив для этой страны, является большой честью для Telenor Group. Продукты и услуги Telenor открывают новую «цифровую» страницу в истории
|11.09.2014
|
В Сербии заработал онлайн-банк Telenor
В Сербии начал работу Telenor banka — стопроцентный дочерний банк Telenor Group, который предлагает клиентам
|13.02.2014
|
Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. выросла на 1%
Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. составила 28 млрд норвежских крон, что соответству
|06.12.2013
|
Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии
учила новые частоты для развития сетей 3G и 4G в Норвегии. Их приобретение позволит компании в начале 2014 г. предложить своим норвежским абонентам еще большее покрытие сети 4G. «Это очень важный для Telenor и особенно для наших абонентов день. Мы сможем расширить покрытие сети уже в начале следующего года. Теперь будем готовы обеспечить высокоскоростную передачу данных по всей стране, не г
|31.10.2013
|
Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1%
В третьем квартале 2013 г. выручка Telenor Group составила 26,0 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 1
|29.10.2013
|
Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM
Президент и генеральный директор Telenor Group Йон Фредрик Баксаас избран председателем ассоциации GSM (GSMA) на срок полномоч
|23.10.2013
|
Telenor приобретает оптоволоконную кабельную сеть, принадлежащую шведской Tele2
Компания Telenor Sweden (Telenor) объявила о приобретении оптоволоконной кабельной сети, принадлежащей Tele2 Sweden AB (Tele2). Сумма сделки составляет 775 млн шведских крон. По итогам 2012 г. пр
|10.04.2013
|
Telenor предложит шведским зрителям мультиэкранное ТВ на основе решения Ericsson
мульитэкранные сервисы и интерактивные телевизионные услуги, доступные на различных пользовательских устройствах. Решение Ericsson Multiscreen TV обеспечит успешное функционирования ТВ-инфраструктуры Telenor Sweden и станет основой для внедрения новых видеоуслуг оператора. Ericsson предоставит Telenor решение Multiscreen TV, а также консалтинговые услуги и услуги системной интеграции
|23.01.2013
|
Telenor выбрала Huawei для реализации магистральной РРЛ-сети с поддержкой модернизации до LTE
Компании Huawei и Telenor заключили рамочный контракт о стратегическом сотрудничестве сроком на три года в области развития IP РРЛ-сетей. Согласно контракту, Huawei поставит Telenor РРЛ-оборудование второ
|14.01.2013
|
Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО
Telenor Business Internet Services, «дочка» одного из крупнейших европейских операторов – Telenor (штаб-квартира в Норвегии), помимо традиционных для себя услуг телефонии, хостинга и доступа в интернет начала предоставлять пакет облачных приложений Microsoft Office 356. Впоследствии
|23.11.2012
|
Власти остановили войну акционеров «Билайна»
Правительство приняло решение об отзыве из арбитражного суда иска против двух акционеров телекоммуникационного оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») – норвежского Telenor и люксембургского офшора Weather Investments II, принадлежащего египетскому миллиардеру Наджибу Савирису. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
|23.11.2012
|
Правительство РФ считает спор с компанией «Теленор» исчерпанным
Правительство Российской Федерации приняло решение об отзыве искового заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), поданного в Арбитражный суд г. Москвы, о признании сделок компании «Теленор» в отношении акций компании «ВымпелКом» недействительными, и обеспечительных мер, ранее принятых судом по данному спору, с учетом сложившегося соотношения голосов двух основных акционер
|01.11.2012
|
Битва за "Билайн": Telenor готов сдаться "Альфе"
янии акционеров телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка "Билайн"). Об этом в интервью британской Financial Times заявил гендиректор другого крупного акционера Vimpelcom - норвежской Telenor - Йон Фредерик Бааксас (Jon Frederic Baaksas). Бааксас также отметил, что "Альфа-групп" обладает большим запасом денежных средств, а потому Telenor должен быть более прагматичным
|24.10.2012
|
Выручка Telenor в третьем квартале 2012 г. выросла на 3%
В третьем квартале 2012 г. выручка Telenor Group составила 25,3 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 3
|03.10.2012
|
Власти России не дали норвежцам установить контроль над «Билайном»
Телекоммуникационная компания Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщила об отказе в регистрации увеличения одним из крупнейших акционеров компании — норвежским Telenor - своего пакета акций. Соответствующее решение принял комитет по назначениям и корпоративному управлению Vimpelcom, состоящий из независимых членов совета директоров. Напомним, в понеде
|01.10.2012
|
Акционер «Билайна» не послушался российских властей
Норвежский Telenor сообщил об исполнении опциона на выкуп у египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris) 71 млн привилегированных акций телекоммуникационной компании Vimpelcom (работает в Рос
|01.10.2012
|
Telenor стал владельцем 42,95% голосующих акций VimpelCom
нии Weather Investments II S.à.r.l. (Weather) 71 млн привилегированных акций компании VimpelCom с уплатой $113,6 млн во исполнение реализованного Weather права продажи указанного пакета акций. Теперь Telenor владеет 42,95% голосующих акций VimpelCom. Представитель Telenor Даг Мельгаард заявил: «По условиям опционного соглашения, заключенного Telenor с Weather в феврале 2012 г.
|17.09.2012
|
Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна»
Судебный пристав Георгий Сордия в сопровождении вооруженных бойцов ОМОН посетил в пятницу 14 сентября 2012 г. московское представительство норвежской компании Telenor. Сордия пытался доставить запрос на предоставление информации относительно акций телекоммуникационной компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»). Изначально пристав дос
|13.06.2012
|
«Билайн» тянут в Бермудский треугольник
Норвежский Telenor сообщил о подаче иска в Верховный суд Бермудских островов против компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»), крупнейшим акционером которой он является. Иск стал ответом
|06.06.2012
|
«Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна»
муникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo – направило письмо компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») с обвинениями в адрес двух ее крупных акционеров – норвежской Telenor и принадлежащей египетскому миллиардеру Наджибу Савирису Weather Investmnets II. Обвинения относятся к заключенной в феврале сделке, в ходе которой Telenor за $374 млн выкупил у
|14.05.2012
|
Власти упорно атакуют «Билайн»
Арбитражный суд Москвы отклонил поданное 5 мая ходатайство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принятии обеспечительных мер по иску ведомства к норвежскому Telenor, являющемуся крупнейшим акционером телекоммуникационного оператора Vimpelcom. ФАС просил суд запретить зарегистрированному на Бермудских островах Vimpelcom и его голландской «дочке» Vim
|12.05.2012
|
Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и главой европейских операций Telenor
Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и членом правления Telenor Group. Ранее Йонсен занимал пост управляющего директора Telenor Serbia и тепер
|26.04.2012
|
Суд не стал разрушать «Билайн»
вы принял к рассмотрению иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к двум крупным акционерам телекоммуникационного оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») - норвежской Telenor и египетского миллиардера Наджиба Савириса (в лице принадлежащего ему люксембургского офшора Weather Investments II). ФАС требует отменить заключенную в феврале сделку, по итогам которо
Telenor и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1324782, в очереди разбора - 774439.
Создано именных указателей - 162882.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.