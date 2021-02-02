Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего

Норвежская Telenor сообщила об отмене регистрации 17% акций группы Veon, которые компания планировала обменять на свои облигации. Условия конвертации оказались невыгодными, и ни один из владельцев облигаций на них не согласился. В результате Telenor решила вместо этого распродать акции Veon на открытом рынке.

Аннулирование регистрации акций Veon

Телекоммуникационная компания Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о прекращении регистрации 306 млн своих американских депозитарных акций (ADS), которые принадлежали норвежской Telenor и были зарезервированы под возможный обмен на выпущенные Telenor облигации.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).



Как Telenor стала совладельцем «Вымпелкома» и к чему это привело

Telenor была акционером российского «Вымпелкома» с 1998 г. В 2001 г. к числу акционеров операторов присоединилась «Альфа-групп». Параллельно «Альфа-групп» и Telenor были акционерами украинского сотового оператора «Киевстар». В середине 2000-х годов между «Альфа-групп» и Telenor начались серьезные разногласия по вопросу выхода «Вымпелкома» на украинский рынок.

Регистрация акций Veon аннулирована

«Альфа-групп» настаивала на объединении «Киевстара» и «Вымпелкома». Но Telenor это было невыгодно, так как у норвежцев был контрольный пакет акций «Киевстара». Тогда «Вымпелком», при поддержке «Альфа-групп» и минуя согласие Telenor, вышел на Украину, приобретя местного сотового оператора «Украинские радиосистемы». Telenor попытался увеличить свою долю в «Вымпелкоме», но против выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Параллельно «Альфа-групп» начала атаковать позиции Telenor и в «Киевстаре». В 2008 г. российский суд арестовал долю Telenor в «Вымпелкоме» из-за противодействия выходу российского оператора на Украину.

Конфликт завершился в 2009 г. Тогда «Вымпелком» и «Киевстар» были объединены в компанию Vimpelcom, получившую штаб-квартиру в Голландии. Telenor и «Альфа-групп» стали акционерами Vimpelcom. Позднее Vimpelcom был переименован в Veon.

В 2011 г между сторонами начался новый конфликт. Vimpelcom поглотил холдинг телекоммуникационные активы египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris) — итальянского сотового оператора Wind Telecommnucatzioni и холдинг Orascom Telecom, объединявший сотовые активы в странах Азии и Африки.

Telenor выступила против сделки и вновь попыталась увеличить свою долю в Vimpelcom. ФАС снова выступила против этого. В итоге в 2012 г. Telenor признал свое поражение в войне с «Альфа-групп».

В 2015 г Vimpelcom оказался вовлечен в коррупционный скандал, связанный с взаимоотношениями с Гульнарой Каримовой — дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Из-за этого власти США оштрафовали Vimpelcom на $800 млн.

Как Telenor распродавал акции Vimpelcom

После этого Telenor решила продать свою долю в Vimpelcom. По состоянию на осень 2015 г. Telenor владела 33% от общего числа акций Vimpelcom и 43% от общего числа голосующих акций. Такое распределение было связано с тем, что Telenor, помимо обыкновенных акций, владела еще 400 млн привилегированных акций Vimpelcom (14% от общего числа).

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание Бизнес

Владельцы префов Vimpelcom могли голосовать, но не могли получать дивидендов. При этом до апреля 2016 г. Telenor должна была конвертировать префы в обыкновенные акции, заплатив за них рыночную цену. Telenor не стала этого делать и данные префы сгорели.

После этого, в сентябре 2016 г., Telenor продала на открытом рынке 8% акций Vimpelcom за $496 млн. Тогда же Telenor разместила в Европе трехлетний облигационный заем на сумму в $1 млрд с возможностью конвертации в ADS Vimpelcom.

Всего в обмен на весь облигационный заем Telenor должна была конвертировать 204 млн акций Vimpelcom (11,6% от общего числа). В случае смены контроля Telenor и других обстоятельствах числа ADS, подлежащих конвертации, могло увеличиться. Поэтому Telenor зарезервировала 306 млн ADS Vimpelcom (17% от общего числа).

В 2017 г. Telenor продолжила распродажу акций Vimpelcom. В апреле того года было продано 4% акций за $259 млн, в сентябре — еще 5,1% акций за $365 млн. После всех этих сделок доля Telenor сократилась до 14,6%.

Почему никто не захотел конвертировать облигации Telenor в акции Vimpelcom

Telenor ожидала, что оставшийся пакет акций будет конвертироваться в ранее выпущенные компанией облигации. Срок возможной конвертации облигаций истекал в сентябре 2019 г.

Однако желающих конвертировать облигации не нашлось. Конвертация в акции должна была происходить по цене, составляющей 40% от цены, по которой Telenor в 2016 г. продал акции Vimpelcom. То есть одна акция в ходе конвертации оценивалась бы в $4,1. В то же время с ноября 2017 г. акции Veon на американской бирже Nasdaq торгуются по цене ниже $4, в том числе сейчас по цене $1,5 за одну бумагу, что делает конвертацию бессмысленной.

В этой связи Telenor вынужден был вновь начать продавать акции Veon на открытом рынке. В марте было продано 5,7% от общего числа акций на общую сумму в $216 млн, в ноябре того же года — последние 9% акций за $362 млн. Всего Telenor продал акций Vimpelcom/Veon на сумму $1,7 млрд, но из этой суммы $1 млрд следовало направить на расплату с владельцами облигаций. Регистрация же ADS, зарезервированных для обмена на облигации, была отменена.