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Sawiris Naguib Савирис Наджиб



03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 2

24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 2

02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1

17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 2

16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов 1

05.05.2022 Хозяева «Билайна» заработают $642 млн на продаже своего проблемного актива 1

07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель 1

02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 3

07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1

19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 2

10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 2

09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 2

26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 2

27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 2

21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1

14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 2

18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 2

03.02.2020 Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 3

22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1

12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 2

27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 2

31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 1

04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 2

25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 2

06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 2

03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 2

03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 2

24.04.2018 Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов 2

19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 2

06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 2

04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 2

27.03.2018 Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка 2

21.03.2018 Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна» 2

16.03.2018 Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» 2

16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 2

09.11.2017 «Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки» 2

30.10.2017 «Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией 2

21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн 1

04.04.2017 «Билайн» начинает торговать своими акциями в Амстердаме 1

27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей 1


Публикаций - 128, упоминаний - 180

Sawiris Naguib упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 130
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 123
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 54 105
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 138 85
Telenor - Теленор 706 72
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 50
Киевстар - Kyivstar 471 37
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 33 33
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 125 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 11
Orange Egypt - Mobinil 18 9
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 94 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 9
Telecel Globe 12 9
123 солюшнс 641 7
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 6
Vodafone Group 1270 5
Banglalink 17 5
Iraqna 5 5
CK Hutchison Holdings 179 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 4
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 3 4
Telecel Centrafrique 7 4
Warid 12 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 13 3
Microsoft Corporation 23868 3
Lenovo Motorola 3506 3
Econet Wireless 10 3
Рустелеком ТК 288 3
Telenor Pakistan (Пакистан) 11 3
Dhabi Group 10 3
U-Com 7 3
Med Cable 3 3
Telia Company - TeliaSonera 1001 3
TELUS - Public Mobile 4 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 3
China Telecom - Zong 11 3
Альфа-Групп 632 67
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 16
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 74 13
Shearman & Sterling 0 10
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 7 9
101Hotels.com 3 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Sparrowhill Trading 5 5
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 3 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 169 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 26 3
Альфа-Банк 1550 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 3
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 3
FGI Wireless 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Apax Partners 20 2
Citi - Citibank - Ситибанк 142 2
Tennenbaum Capital Partners 3 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 2
Uber 316 2
36,6 - аптечная сеть 37 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 92 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 1
Enel Group 38 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 2 1
Cukurova 92 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
Zalora Group 3 1
Vietnam Electricity - Электроэнергетическая корпорация Вьетнама 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 23
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 12
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 19 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 9
Правительство Алжира - органы государственной власти 6 8
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 8
Верховный суд Российской Федерации 707 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 7
Международный арбитраж 33 5
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 85 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 5
Судебная власть - Judicial power 538 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 9 4
Правительство Канады 42 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 4
Президент Российской Федерации 3373 4
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 12 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 0 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 2
Правительство Зимбабве 2 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Высший административный суд Египта 2 2
Экономический суд Каира 2 2
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
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ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 104 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Верховный суд Пакистана 2 1
Президент Украины 50 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
World Bank Group - Всемирный банк 224 1
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Профсоюз работников связи России 4 1
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Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 49 4
Абонентская база - Абонентская плата 1372 4
Финансовые показатели 1013 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1239 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 846 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 3
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 661 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Bloomberg 1116 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 5
Forbes - Форбс 652 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 3
FT - Financial Times 1073 2
Известия ИД 473 2
Independent 115 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 0 1
Bloomberg Businessweek 78 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
Telegraaf 1 1
AP - Associated Press 1976 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 1
Ведомости 666 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 2
Analysys Mason 26 2
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 18
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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