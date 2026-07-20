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Sawiris Naguib Савирис Наджиб

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов 2
15.04.2026 Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов 2
18.03.2026 Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon 2
20.06.2025 Veon выкупит собственные акции на $35 млн 2
23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 2
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 2
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 2
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 2
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 2
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 2
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов 2
05.05.2022 Хозяева «Билайна» заработают $642 млн на продаже своего проблемного актива 2
07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель 2
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 3
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 2
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 2
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 2
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 2
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 2
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 2
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 2
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 2
03.02.2020 Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 3
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 2
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 2
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 1
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 2
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 2
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 2
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 2
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 2
24.04.2018 Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов 2
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 2
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 2

Публикаций - 146, упоминаний - 221

Sawiris Naguib и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 131
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 113
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 87
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 77
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 50
Киевстар - Kyivstar 569 41
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 33
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 18
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 12
МегаФон 10742 9
Telecel Globe 12 9
Orange Egypt - Mobinil 19 9
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Vodafone Group 1412 7
Telecel Zimbabwe 12 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
CK Hutchison Holdings 175 6
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 5
Iraqna 5 5
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 5
Ростелеком 10948 4
Telecel Centrafrique 7 4
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Microsoft Corporation 25775 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Lenovo Motorola 3566 3
China Mobile 436 3
Warid 12 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 3
Telenor Pakistan (Пакистан) 16 3
China Telecom - Zong 15 3
Dhabi Group 13 3
Econet Wireless 10 3
Альфа-Групп 745 69
Apax Partners - Weather Investments 30 22
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Shearman & Sterling 13 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Альфа-Банк 1979 5
Sparrowhill Trading 5 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 4 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
FGI Wireless 13 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Apax Partners 29 2
Коперник-Инвест 8 2
Fast Line Ventures - FLV 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Citi - Citibank 158 2
Uber 357 2
Tennenbaum Capital Partners 3 2
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
KPC Kohlhammer Consulting 5 1
ICON Private Equity 15 1
USM Telecom - Digital Holdings - Диджитал инвест 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 8
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Международный арбитраж 32 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 5
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 8
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 5
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 4
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 88 4
Опцион 108 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Аудит - аудиторский услуги 1265 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Bloomberg 1627 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Forbes - Форбс 1002 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
FT - Financial Times 1296 2
Известия ИД 770 2
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
AP - Associated Press 2007 1
Telegraaf 2 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Independent 111 1
Рустелеком ТК 305 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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