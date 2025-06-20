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Veon выкупит собственные акции на $35 млн

Veon продолжает выкуп собственных акций. Ранее компании потратила на эти нужды $65 млн. Сейчас начинается очередной этап, на который будет потрачено $35 млн.

Выкуп Veon собственных акций

Группа компаний Veon сообщила о начале третьей фазы выкупа собственных акций (buyback). Планируется выкупить американские депозитарные акции компании (ADS) на сумму $35 млн.

Buyback был объявлен в августе 2024 г. Его общая сумма составит $100 млн. В ходе двух предыдущих этапов, Veon выкупил 1,49 млн собственных ADS (1,9% от общего числа). Средняя цена одной ADS составила $49,49 за одну ценную бумагу. Соответственно, затраты Veon на осуществление buyback составили $65 млн.

В Veon полагают, что акции компании недооценены. В Veon полагают, что buyback поможет оптимизировать акционерную стоимость и усилить финансовую позицию для будущих возможностей.

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Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
На новом этапе выкупа акций Veon потратит $35 миллионов

Кроме того, Veon планирует выпустить четырехлетние облигации с целью поддержки стратегических инициатив и улучшения финансовой позиции компании.

Котировки акций Veon

Осенью 2022 г. котировки акций Veon на американской бирже Nasdaq снижались до $8. Затем начался длительный период роста и в мае 2025 г. акции стоили уже $53. Однако затем началось снижение и сейчас акции торгуются по цене $40.

Краткая история Veon

Группа Veon была основана в 2009 г. путем слияния российского сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинского «Киевстар». Первоначально группа называлась Vimpecom, ее штаб-квартира находилась в Амстердаме.

Впоследствии группа осуществила слияние с холдингом Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris). Один из двух крупнейших акционеров Vimpelcom норвежский Telenor выступил против сделки и вышел из числа акционеров компании. Крупнейшим акционером Vimpelcom осталась инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» - Михаилом Фридманом, Петром Авеном и др.

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Цифровизация

В 2023 г. Veon принял решение об уходе из России и продаже «Вымпелкома». Покупателем стал консорциум топ-менеджеров операторов во главе с Александром Торбаховым, на тот момент занимавшим пост гендиректора «Вымпелкома». Сумма сделки составила 130 млрд руб., но она прошла в безденежной форме путем выкупа «Вымпелкомом» еврооблигаций Veon перед владельцами из российской финансовой инфраструктуры.

Сейчас у Veon остаются активы на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане и Бангладеше. В 2024 г. штаб-квартира компании переехала в Бангладеш.

Игорь Королев

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