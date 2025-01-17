Авен Петр
Авен Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 134 42
|Хан Герман 49 36
|Кузьмичев Алексей 48 34
|Косогов Андрей 27 21
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 12
|Торбахов Александр 94 11
|Путин Владимир 3171 9
|Евтушенков Владимир 207 8
|Усманов Алишер 301 6
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 6
|Резникович Алексей 59 4
|Брюквин Юрий 299 4
|Булгак Владимир 19 4
|Малис Олег 80 4
|Рейман Леонид 1049 3
|Вексельберг Виктор 153 3
|Белковский Станислав 32 3
|Фетисов Глеб 21 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 3
|Шматова Елена 29 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 3
|Herman David - Херман Дэвид 4 3
|Halvorssen Thor - Халворсен Тор 4 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Потанин Владимир 63 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Свердлов Денис 200 2
|Чемезов Сергей 142 2
|Стрешинский Иван 38 2
|Яшин Валерий 79 2
|Зимин Дмитрий 39 2
|Плесконос Дмитрий 33 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Кирюшин Геннадий 90 2
|Андросик Владимир 32 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Зубов Дмитрий 12 2
|Скворцов Борис 17 2
|Королев Игорь 63 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Рустелеком ТК 304 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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