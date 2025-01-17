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Индексная книга (каталог) CNews*
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Авен Петр



17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 1
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 1
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 1
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 1
31.01.2024 Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов 2
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 1
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 2
07.09.2023 Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» 1
11.05.2023 Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег 1
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
21.12.2022 У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 2
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 1
25.03.2022 Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании 2
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
16.03.2022 Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций 1
10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано» 1
01.03.2022 Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 2
18.10.2019 Газпромбанк вопреки цифровизации открывает 100 новых физических офисов 1

Публикаций - 56, упоминаний - 61

Авен Петр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 39
Киевстар - Kyivstar 539 31
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 16
МегаФон 8803 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 12
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 11
АФК Система ПАО 1797 8
Ростелеком 9699 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 6
Питерская группа связистов 433 5
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 5
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 4
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 4
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 3
Vodafone Group 1370 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
МТС - Система Телеком 235 2
АСВТ 92 2
Virgin Group 139 2
Альфа-Групп 696 48
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 36
Альфа-Банк 1769 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 12
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 9
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 6
BP - British Petroleum 182 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 5
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 5
NJJ Capital 6 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 4
Альфа-Эко 52 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 3
Газпром ПАО 1342 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Horizon Capital 7 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Евросеть 1404 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Telconet Capital 28 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 2
Лента - Утконос 177 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Pamplona Capital Management - PCM 4 2
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Почта России ПАО 2112 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 6
Районный суд Киева 23 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Президент Украины 123 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1221 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
Фотобанк - Photobank 165 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2849 1
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Yota WiMAX-сеть 24 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Playrix - Hero Wars 14 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Фридман Михаил 134 42
Хан Герман 49 36
Кузьмичев Алексей 48 34
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 22
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 16
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 8
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 19 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 6
Аудит - аудиторский услуги 2657 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 3
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 211 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 3
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 3
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 3
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ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 5
FT - Financial Times 1219 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
Bloomberg 1286 3
Forbes - Форбс 816 2
Известия ИД 624 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
The Economist 45 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Le Monde 29 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
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