Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Украинский сотовый оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) приобретает фармацевтический маркетплейс Tabletki.ua. Сумма сделки составит $160 млн.

«Киевстар» покупает tabletki.ua

Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) сообщил о приобретении 100% фармацевтического маркетплейса Tabletki.ua.

Сумма сделки составила $160 млн, она будет выплачена в украинских гривнах. Продавцами выступили физические лица Александр, Наталья и Евгений Муравщики, Юрий Савчук, Владимир Осмачко и Вадим Рохатынский.

Tabletki.ua обеспечивает поиск, сравнение и резервирование лекарств и других медицинских продуктов в украинских аптеках. Речь идет как о безрецептурных, так и выписываемых по рецептам лекарствах. В среднем через платформы бронирует 14 млн заказов в месяц, платформа работает с 14 тыс. аптеками.

Tabletki.ua зарабатывают на транзакционных комиссиях, подписочнных сервисах и на рекламе. В 2024 г. общий оборот товаров (GMV) tabletki.ua составил 45 млрд гривен ($1,05 млрд), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 810 млн гривен ($20 млн), чистая прибыль - 707 млн гривен ($17,6 млн).

В структуре выручке 85% пришлось на комиссию и подписные сервисы, 12,2% - на рекламу. Исходя из суммы сделки, показатель EV/EBITDA (отношение рыночной стоимости компании к показателю EBITDA) составил 6,7 раз, показатель P/E (отношение рыночной стоимости акции к прибыли на одну акцию) - восемь раз.

Как операторы группы Veon диверсифицируют свой бизнес

«Киевстар» активно развивает свою экосистему. В 2025 г. оператор приобрел сервис заказа такси Uklon за $155 млн, также оператор владеет телемедицинским приложением Helsi.

В конце 2025 г. была приобретена компания Sunvin 11, владеющая солнечными батареями общей мощностью 12,95 МВт.

Другие операторы группы Veon также диверсифицируют свой бизнес. Так, казахстанских сотовый оператор «Кар-Тел» (торговая марка «Билайн») в 2025 г. купил электронную площадку объявлений OLX Kazakhstan за $75 млн. Продавцом выступил холдинг OLX, ранее владевший площадкой Avito.

Выход «Киевстара» на Nasdaq

В 2025 г. Veon договорился об объединении «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I. У данной компании не было активов, но был листинг на американской бирже Nasdaq. После этого акции «Киевстара» стали торговаться на Nasdaq.

После этого доля Veon в «Киевстаре» сократилась с 100% до 89,6%. В начале 2026 г. было проведено SPO (вторичное размещение акций) «Киевстара». В ходе размещения Veon продал 5,2% акций «Киевстара» и выручи $127 млн, доля группы сократилась до 84,4%.

В 2024 г. выручка «Киевстара» составила 36,9 млрд гривен ($919 млн), скорректированный показатель EBITDA - 20,7 млрд гривен ($515 млн), капитальные затраты - 8,9 млрд гривен ($221 млн). Компания обслуживает 22,5 млн сотовых абонентом, являясь лидером рынка мобильной связи на Украине.

Кому принадлежит Veon

Основным акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым, Германом Ханом и Петром Авеном.

В 2022 г. все четверо попали под санкции ЕС и Великобритании, а затем и США. После этого Хан и Кузьмичев продали принадлежащие им акции LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, благодаря чему LetterOne не стал субъектом санкций.

Исторически базой для Veon был российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» его топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым, на тот момент занимавшим пост гендиректора компании.

Сумма сделки составила 130 млрд руб., однако она прошла в безденежной форме - путем приобретения «Вымпелкомом» еврооблигаций Veon у владельцев, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.