Получите все материалы CNews по ключевому слову
Савчук Юрий
СОБЫТИЯ
|20.02.2026
|Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» 1
|28.03.2012
|Leta привела ИСПДн «Якутскэнерго» в соответствие требованиям федерального законодательства 1
Савчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
|РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
|Конусов Андрей 86 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158742 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53614 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420778, в очереди разбора - 726202.
Создано именных указателей - 190842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.