Савчук Юрий


СОБЫТИЯ


20.02.2026 Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» 1
28.03.2012 Leta привела ИСПДн «Якутскэнерго» в соответствие требованиям федерального законодательства 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Савчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 279 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74045 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11517 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8823 1
Конусов Андрей 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 158742 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53614 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2571 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5918 1
Энергетика - Energy - Energetically 5540 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4394 1
