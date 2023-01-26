Индексная книга (каталог) CNews*
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Конусов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 87, упоминаний - 92
Конусов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чачава Александр 124 7
|Малявкин Александр 24 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Андреев Валерий 25 3
|Кукушкин Александр 3 2
|Другов Александр 5 2
|Аль-Уляфи Саид 2 2
|Шумский Лев 4 2
|Махновский Александр 9 2
|Гриценко Андрей 3 2
|Василевский Дмитрий 2 2
|Левцов Вениамин 41 2
|Каменнова Мария 45 1
|Максимов Юрий 37 1
|Железняков Вячеслав 15 1
|Белкин Александр 5 1
|Китаев Виктор 1 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Пустовой Максим 36 1
|Гордеев Дмитрий 8 1
|Ерин Андрей 22 1
|Сильченко Никита 7 1
|Емельянов Дмитрий 8 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Албитов Андрей 32 1
|Слободенюк Дмитрий 27 1
|Андрианов Иван 11 1
|Шароварин Евгений 7 1
|Акимов Сергей 10 1
|Степанов Константин 16 1
|Суверов Сергей 8 1
|Табаков Олег 3 1
|Скрынник Олег 6 1
|Пильцов Сергей 7 1
|Черемисин Андрей 1 1
|Клиновенко Сергей 1 1
|Дуботолков Дмитрий 1 1
|Костенко Кирилл 1 1
|Фомишенко Александр 1 1
|Савчук Юрий 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Мобильные системы 118 1
|WikiLeaks 120 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.