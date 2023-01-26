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Конусов Андрей

СОБЫТИЯ


26.01.2023 Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина 1
23.12.2022 «Ростелеком» за миллиард купил компанию, занимающуюся информбезопасностью 1
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом 1
11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами 1
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
04.10.2018 Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1
27.09.2016 Программные продукты «Аванпост» внесены в Единый реестр отечественного ПО 1
05.07.2016 «Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами 1
29.06.2016 Вышел новый релиз системы Avanpost IDM 1
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ» 1
01.03.2016 Avanpost PKI интегрирован с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS» 1
02.02.2016 Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка 1
01.12.2015 Российская IDM-система Avanpost сертифицирована в Беларуси 1
21.10.2015 «Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost 1
02.09.2015 «Аванпост» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru 1
21.07.2015 Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано» 1
07.07.2015 Система Avanpost IDM обзавелась поддержкой Microsoft SQL 1
18.03.2015 Avanpost 4.1 интегрирован с системой управления предприятием «Галактика ERP» 1
26.02.2015 ФТС России выбрала Avanpost PKI в качестве одного из ключевых элементов системы ИБ 1
17.07.2014 Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке» 1
18.02.2014 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с системами ДБО 1
31.05.2013 Система ИБ: когда не работают механизмы защиты 1
30.05.2013 Посторонним вход воспрещен: как обезопасить корпоративные данные? 1
23.04.2013 «Астерос» и «Аванпост» займутся продвижением систем аутентификации и управления доступом 1
12.03.2013 Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст» 1
22.01.2013 «Аванпост» формирует партнерскую сеть в Казахстане 1
24.12.2012 Угрозы безопасности мобильных устройств продолжают расти 1
22.11.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с SAP HR 1
24.10.2012 Облачная безопасность растет благодаря мобильности 1
03.10.2012 Облачная безопасность растет благодаря мобильности 1
02.10.2012 Avanpost: к 2017 г. российский рынок IDM вырастет в 10 раз 1
27.06.2012 Avanpost меняет модель бизнеса: партнерская программа 1
29.05.2012 Avanpost получил инвестиции Leta на переход к новой бизнес-модели 2
23.05.2012 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года 2
22.05.2012 Экс-гендиректор Leta возглавил Avanpost 2

Публикаций - 87, упоминаний - 92

Конусов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 282 49
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 37
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 23
Microsoft Corporation 25775 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
PM Expert - ПМ Эксперт 119 3
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
SAP SE 5601 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
9594 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 3
Google LLC 12690 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Oracle Corporation 7074 2
ESET - ESET Software 1161 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Галактика - Корпорация 1545 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 2
Lookout 36 1
Okta 22 1
Открытые технологии 732 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 28 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
АСК 49 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Банк24.ру 72 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Кредит Европа банк 67 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Атомфонд НПФ - Атомгарант НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Argus Media - Аргус Медиа 1 1
Арикапитал УК 6 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 19
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 13
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 13
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 91 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 22
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 10
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 36 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 25 2
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 2
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 23 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Workflow 3 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Signal-COM Notary-Pro 6 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Intel Security McAfee Application Control - Intel Security MAC 7 1
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 5 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 15 1
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 1
Thoma Bravo - SailPoint IAM - SailPoint IdentityIQ 4 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 7 1
Газинформсервис - Ankey IDM 44 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 1
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - Очередей.НЕТ 11 1
OpenFly Soft Technology - TurboFly ERP 2 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 7 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 1
SAP CIAM - SAP Customer Identity and Access Management 1 1
Чачава Александр 124 7
Малявкин Александр 24 3
Григорьева Евгения 60 3
Андреев Валерий 25 3
Кукушкин Александр 3 2
Другов Александр 5 2
Аль-Уляфи Саид 2 2
Шумский Лев 4 2
Махновский Александр 9 2
Гриценко Андрей 3 2
Василевский Дмитрий 2 2
Левцов Вениамин 41 2
Каменнова Мария 45 1
Максимов Юрий 37 1
Железняков Вячеслав 15 1
Белкин Александр 5 1
Китаев Виктор 1 1
Толкачева Екатерина 43 1
Пустовой Максим 36 1
Гордеев Дмитрий 8 1
Ерин Андрей 22 1
Сильченко Никита 7 1
Емельянов Дмитрий 8 1
Жаворонков Артем 1 1
Албитов Андрей 32 1
Слободенюк Дмитрий 27 1
Андрианов Иван 11 1
Шароварин Евгений 7 1
Акимов Сергей 10 1
Степанов Константин 16 1
Суверов Сергей 8 1
Табаков Олег 3 1
Скрынник Олег 6 1
Пильцов Сергей 7 1
Черемисин Андрей 1 1
Клиновенко Сергей 1 1
Дуботолков Дмитрий 1 1
Костенко Кирилл 1 1
Фомишенко Александр 1 1
Савчук Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
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