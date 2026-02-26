Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акимов Сергей
СОБЫТИЯ
Акимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Когтев Виталий 3 1
|Дерюгин Сергей 1 1
|Косицын Дмитрий 1 1
|Трапани Сергей 2 1
|Нам Юрий 1 1
|Касимов Ринат 1 1
|Лопатин Герман 1 1
|Калмыков Евгений 1 1
|Фирстов Олег 3 1
|Анцыпович Владимир 6 1
|Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
|Фучик Юлиус 1 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1025 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
|Залманов Андрей 37 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Черкас Юрий 16 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Максимов Вячеслав 15 1
|Герчук Михаил 88 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Белов Андрей 104 1
|Плетнев Артем 10 1
|Конусов Андрей 86 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Литвинов Павел 22 1
|Теверовский Александр 12 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Новицкий Сергей 25 1
|Фирстов Сергей 9 1
|Драль Игорь 8 1
|Клочков Сергей 6 1
|Заборовский Андрей 6 1
|Баев Андрей 9 1
|Forbes - Форбс 933 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
|Известия ИД 722 1
|ММУ - Московский международный университет 12 1
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
|КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.