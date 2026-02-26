Разделы

Акимов Сергей


СОБЫТИЯ


26.02.2026 МТС ускорила мобильный интернет в районе Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса 1
02.08.2022 Treolan начинает поставки оборудования Elemy для бесперебойного электропитания 1
23.06.2022 Treolan и Lande подписали дистрибьюторский контракт 1
16.06.2015 МТС переводит Нижегородскую область на «цифру» 1
25.02.2013 Рынок СХД: Как сохранить данные современно, недорого, надежно 1
15.06.2012 ИБ-эксперты просят ФСБ доработать требования к защите персональных данных 1
18.05.2012 Leta теперь может участвовать в мероприятиях Роскомнадзора в области защиты ПДн 1
12.01.2012 Leta занялась аттестацией ИС на соответствие требованиям регуляторов по ИБ 1
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
05.10.2011 Советником гендиректора Leta по работе с регулирующими органами стал сотрудник ФСБ 3

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Акимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 279 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 2
МТС Центр макрорегион 64 1
Андэк 39 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 15 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
Ростелеком 10451 1
МегаФон 10142 1
Microsoft Corporation 25356 1
Apple Inc 12780 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Best Buy 221 1
Rhapsody 58 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Стройкредит АКБ 35 1
Автомир ГК 43 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Газпром нефть 680 1
Русский стандарт Банк 480 1
Инвитро - Invitro 75 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Кировский завод 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 513 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4555 1
Пропускная способность - Bandwidth 1839 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6299 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4865 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7379 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3328 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 251 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 345 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3780 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Microsoft Windows 16462 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС 3G-сеть 121 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
Когтев Виталий 3 1
Дерюгин Сергей 1 1
Косицын Дмитрий 1 1
Трапани Сергей 2 1
Нам Юрий 1 1
Касимов Ринат 1 1
Лопатин Герман 1 1
Калмыков Евгений 1 1
Фирстов Олег 3 1
Анцыпович Владимир 6 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Фучик Юлиус 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
Залманов Андрей 37 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Дубовсков Андрей 89 1
Шамолин Михаил 124 1
Черкас Юрий 16 1
Лукацкий Алексей 132 1
Семеняк Алексей 9 1
Максимов Вячеслав 15 1
Герчук Михаил 88 1
Харламов Дмитрий 7 1
Белов Андрей 104 1
Плетнев Артем 10 1
Конусов Андрей 86 1
Емельянников Михаил 40 1
Литвинов Павел 22 1
Теверовский Александр 12 1
Гайкович Владимир 40 1
Новицкий Сергей 25 1
Фирстов Сергей 9 1
Драль Игорь 8 1
Клочков Сергей 6 1
Заборовский Андрей 6 1
Баев Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2158 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3223 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Турция - Турецкая республика 2510 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
США - Калифорния 4784 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 528 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 148 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 769 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2576 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 2
Аудит - аудиторский услуги 3135 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3189 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 823 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 372 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 672 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3777 1
Forbes - Форбс 933 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Известия ИД 722 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
