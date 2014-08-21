Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Rhapsody

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.08.2014 Jaguar подключил смартфоны к своим автомобилям 1
12.09.2013 Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений" 1
10.06.2013 GM сделала бесплатным запуск двигателей со смартфона 1
07.06.2013 BMW ставит в машины SIM-карты и платит за роуминг 1
25.10.2012 Netgear NeoTV Max превратит обычный телевизор в «умный» 1
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года 1
23.12.2011 Число платных пользователей Rhapsody превысило 1 млн 1
12.12.2011 Секретный документ показал, как лейблы "выжимают соки" из музыкальных онлайн-сервисов 1
27.10.2011 Группа Coldplay отказалась размещать новый альбом на музыкальных веб-сервисах 1
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
05.10.2011 Новый владелец Napster уволит большинство сотрудников компании 1
04.10.2011 Музыкальный сервис Rhapsody купил своего конкурента Napster 1
19.09.2011 Facebook запустит новую платформу для обмена музыкой и видео 1
28.01.2011 Пользователи мультирум Sonos получили доступ к музыкальному сервису Rdio 1
06.12.2010 Что ждет домашнюю автоматизацию: 10 основных трендов 1
11.08.2010 Meridian Sooloos представила источник аудиосигнала для «умного» дома 1
07.06.2010 Создатели Kazaa запустили легальный музыкальный сервис 1
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux 1
19.09.2008 Yahoo разрешила проигрывать музыку в поисковых результатах 1
28.07.2008 Amazon поможет MySpace с новым музыкальным сервисом 1
21.08.2007 MTV и RealNetworks объединились против iTunes 1
30.07.2007 Гитарист Queen завершает работу над диссертацией по астрофизике 1
23.04.2007 Napster готовит конкуента RealNetworks 1
22.12.2006 SWD запустила образовательную программу «Telelogic для вузов» 1
10.11.2006 Microsoft поделится с Universal выручкой от продаж Zune 1
07.11.2006 MSN Music будет заменён на Zune Store 1
09.10.2006 RealNetworks открыл музыкальный магазин 1
15.09.2006 Sonos "отвязала" музыкальные сервисы от компьютеров 1
16.05.2006 MTV откроет продажу музыки и видео в интернете 1
24.03.2006 В продуктах RealNetworks найдены уязвимости 1
06.12.2005 RealNetworks открывает веб-версию Rhapsody 1
25.11.2005 Kazaa могут закрыть 1
08.11.2005 Electronic Arts будет продавать музыкальный контент 1
01.11.2005 Electronic Arts будет продавать саундртреки и рингтоны 1
31.10.2005 Доходы RealNetworks: аналитики разочарованы 1
20.10.2005 Microsoft профинансирует ряд поглощений 1
12.10.2005 Microsoft заплатит RealNetworks $761 млн. 1
20.09.2005 Sprint запускает сотовое радио 1

Публикаций - 59, упоминаний - 59

Rhapsody и организации, системы, технологии, персоны:

RealNetworks Products and Services 355 24
Apple Inc 13156 15
Microsoft Corporation 25775 13
AOL Inc - America Online 1883 6
Best Buy 223 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
X Corp - Twitter 2938 4
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 3
Sony 6739 3
Yahoo! 3726 3
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
EA - Electronic Arts 1317 2
SanDisk 343 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Sonos 28 2
Roxio - RoxioLabs 52 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Dell Alienware Corp 149 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 1
Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 5 1
Cambridge Audio 5 1
Nielsen Holdings - Gracenote - Gracenote CDDB - Gracenote Compact Disc Data Base 15 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Astound Broadband - RCN Corporation - Residential Communications Network 6 1
Charter Communications 41 1
iControl Networks 3 1
Sharman Networks 18 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Yandex - Яндекс 9216 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 6
Bertelsmann 195 5
BMW Group 482 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
WMG - Warner Music Group 210 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Sony Music Entertainment 161 3
Sony BMG 187 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
EMI Group 60 2
CreditPilot - КредитПилот 26 1
Chevrolet 42 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Coldplay 14 1
Quo Vadis - интернет-клуб 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ford 435 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Warner 540 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 8
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 3
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 18
Apple iTunes Store 1118 16
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 7
Microsoft Windows 16882 7
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 6
Google Android 15244 5
Apple iPod 1553 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
AOL Music 11 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 4
Linux OS 11533 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 4
BMW ConnectedDrive 11 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 3
Microsoft Zune - MS Zune 173 3
RealNetworks Helix - Helix Universal Platform - Helix Mobile Platform - Helix Community - Helix DRM - Helix Player - Helix DNA - Helix Universal Server - Helix Producer 20 2
Yahoo! Music Jukebox - Yahoo! MusicBook 19 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Google Picasa Web Albums 167 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 2
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Eastman Kodak Picture CD 43 1
Intel Wireless Display - Intel Wi-Di - Intel WiDi 91 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 1
Dell Streak 49 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Дырмовский Дмитрий 149 2
Драль Игорь 8 1
Акимов Сергей 10 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Кондрушенко Никита 2 1
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 1
Twain Shania - Туэйн Шаниа 3 1
Waits Tom - Том Уэйтс 3 1
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 1
Farinelli Bob - Фаринелли Боб 1 1
Entner Roger - Энтнер Роджер 4 1
Танцурина Ирина 2 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Morris Doug - Моррис Дуг 4 1
Todd Jonathan - Тодд Джонатан 19 1
Horowitz Bradley - Горовиц Брэдли 2 1
Stephenson Chris - Стивенсон Крис 6 1
Nicoli Eric - Николи Эрик 6 1
McLachlan Sarah - Маклахлан Сара 4 1
Starr Ringo - Старр Ринго 8 1
Рейман Леонид 1065 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Дубовсков Андрей 89 1
Шамолин Михаил 124 1
Бутенко Владимир 28 1
Андреев Алексей 23 1
Герчук Михаил 88 1
Никитин Олег 68 1
Лебедев Артемий 110 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Демидов Михаил 134 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Калифорния 4829 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Канада 5082 3
Германия - Бавария 73 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Япония 13807 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Индонезия - Республика 1058 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Австралия - Сидней 276 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Английский язык 7030 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
AP - Associated Press 2007 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Inquirer 463 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
GigaOM 71 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Washington Post 350 1
Известия ИД 770 1
TechSpot 188 1
ComputerWorld 144 1
GeekWire 13 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
Reuters Estimates 16 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще