Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188738
ИКТ 14608
Организации 11314
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81682
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

GeekWire


СОБЫТИЯ


16.01.2026 Microsoft закрывает корпоративную библиотеку и отменяет подписки на газеты и журналы. Сотрудникам предлагает получать информацию из ИИ 1
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
09.08.2019 Windows перестает быть «краеугольным камнем» бизнеса Microsoft 1
03.02.2015 В Microsoft появился вице-президент по дизайну 1
09.12.2014 Фундаментальные изменения в Windows: Пользователей ждет оплата на регулярной основе 1
07.10.2013 Стиву Балмеру урезали премию 1
14.08.2013 Акционеры подали в суд на Microsoft за утаивание реальных продаж планшетов Surface 1
31.07.2013 Microsoft впервые рассказала, сколько заработала на Surface 1
20.03.2012 Осуществлению сделки Google-Motorola мешают китайские регуляторы 1
23.12.2011 Число платных пользователей Rhapsody превысило 1 млн 1
24.10.2011 Канал Microsoft на YouTube взломали хакеры 1
13.09.2011 HTC может купить операционную систему WebOS 1
10.03.2011 Microsoft не понравился шрифт в письме Apple в патентное бюро 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

GeekWire и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25288 9
Apple Inc 12673 4
Google LLC 12299 3
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 2
RealNetworks Products and Services 354 1
Motorola Inc 1150 1
Rhapsody 58 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 15 1
Samsung Electronics 10654 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
HP Inc. 5766 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 1
HTC Corporation 1505 1
Lenovo Motorola 3530 1
Adobe Systems 1573 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Nike 190 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Application store - магазин приложений 1370 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 398 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
Microsoft Windows 16387 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 4
Microsoft Surface - Планшет 440 3
Apple iPad 3943 2
Linux OS 10964 2
Microsoft Windows 10 1884 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Microsoft Office 365 984 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Microsoft Surface Pro - планшет 127 2
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
Google YouTube - Видеохостинг 2903 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 1
Google Android 14751 1
Apple iOS 8287 1
Microsoft Office 3972 1
Apple - App Store 3015 1
Intel Core - Семейство процессоров 1237 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Adobe Photoshop 793 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 275 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
Microsoft Power Pivot 46 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Wang Cher - Ван Шер 7 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Larson-Green Julie - Ларсон-Грин Джули 9 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Klein Peter - Клейн Питер 11 1
Fialkov Gail - Фиалков Гэйл 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Hood Amy - Гуд Эми 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18300 2
Европа 24656 1
Канада 4989 1
США - Калифорния 4777 1
США - Колумбия - Вашингтон 1454 1
США - Аризона 540 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Массачусетс 513 1
США - Мичиган 271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Философия - Philosophy 502 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
CNET Networks - CNET News 1643 2
Bloomberg 1425 2
NewsFactor 127 1
Economic Observer 1 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 226 1
ComputerWorld 144 1
Enderle Group 17 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Strategy Analytics 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще