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ACCESS PalmSource Garnet OS Palm OS



21.02.2024 Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS

Возвращение Palm OS Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за

23.09.2008 Выход новой версии Palm OS задерживается

Коммерческий запуск новой версии операционной системы Palm OS задерживается, сообщает brighthand.com. Как заявили официальные представители компани
16.01.2008 Устройства на базе Palm OS II появятся через год

Первые устройства на базе новой операционной системы Palm OS II появятся в начале 2009 г., сообщает Brighthand.com со ссылкой на официальных предс
12.11.2007 Softick PPP 3.1: доступ к сети для КПК с Palm OS

Softick PPP 3.1 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по
09.10.2007 Softick PPP 3.0 - доступ к сети для КПК с Palm OS

Softick PPP 3.0 – новая версия программы, обеспечивающей доступ КПК на платформе Palm OS к локальной сети и интернету. Изначально Softick PPP разработан для установки PPP-сессий по USB-соединению, но теперь также поддерживаются Bluetooth, Irda и последовательное (serial) по
04.07.2007 Выход Palm OS собственной разработки снова отложен

коло двух месяцев назад сообщалось, что подобные устройства появятся в продаже уже в этом году. Разработкой своей собственной ОС компания Palm занимается с декабря прошлого года, выкупив исходный код Palm OS версии 5.4 (Garnet) за $44 млн. у компании Access Systems. В успешном будущем существующей версии операционной системы Palm OS аналитики сомневаются уже давно, так как последняя

26.01.2007 Для Palm OS настали тяжелые времена

ить все, как есть. Дело в том, что компания использует в своих продуктах операционную систему, которая, как заявляют аналитики, не имеет ясного будущего. Шансы компании противостоять утверждению, что Palm OS по-прежнему может противостоять таким операционным системам как Symbian и Windows Mobile очень и очень ограничены. Не смотря на недавнее обновление программного обеспечения, которое доб
21.12.2006 Обзор словарей для смартфонов

словаря/разработчик Операционная система Объем словарной базы Цена, руб. «СловоЕд»/Paragon Software Palm OS начиная с v.3.1 до 200 тыс. 300 – 750 Windows Smartphone 2002/2003 300 – 650 Symbian

12.12.2006 Palm купила бессрочную лицензию на использование Palm OS 5

Компания Palm Inc. сообщила о покупке бессрочной лицензии на использование операционной системы Palm OS 5 (Garnet) в своих карманных компьютерах и коммуникаторах. Согласно лицензионному сог
19.05.2006 Софт для КПК: cмотрим видео

е, всегда есть аналоги, которые могут показаться некоторым пользователем более удобными. О них - ниже. Программы для просмотра видео на КПК Программа Платформы Язык Разработчик Размер Цена  PocketMVP Palm OS 5.0, Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE Английский  Marc E. Dukette 1,5 МB Freeware (скачать)  PocketTV  Windows Mobile 5.0, 2003 SE, 2002 and 2000 Английский  
19.04.2006 palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD

колько, а вот компьютеры Apple – это культовые, брэндовые вещи». А ведь действительно, так и есть – модельное разнообразие КПК на базе Windows Mobile несравнимо больше, нежели разнообразие таковых на Palm OS. Вообще, после ухода столь крупного игрока с всемирной сцены Palm-моделей как Sony можно сказать, что palmOne – это единственный производитель КПК на базе Palm OS. А потому, всё

06.03.2006 Софт для КПК: создайте иллюзию Windows на Palm

Facer Launcher 3 WinLauncher Silver Screen ZLauncher Palm OS – первая и широко распространённая операционка для мобильных компьютеров. За историю

15.02.2006 Palm T|X – последний бой с Windows Mobile?

Компания palmOne переживает сейчас не самые лучшие времена. Устройств на базе Palm OS с каждым годом становится всё меньше. Причина тому – стремительное развитие Windows M
30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile

м, является Handspring Treo 180. Модель, безусловно, новаторская, ведь в ней сочетались КПК на базе Palm OS и GSM-модуль, дающий возможность пользоваться услугами сотовой связи, но не обретшая

02.12.2005 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов

ть над выбором операционной системы своим детищам: если это Windows, то 2003 SE Phone Edition, если Palm OS, то Garnet ver. 5.4. Что ж, выбор достойный, проверенный временем. Только недавно поя
23.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК

Edition (1) Intel XScale PXA270 520 МГц (5) 64 Мб RAM (ОЗУ) 64 Мб ROM (ПЗУ) (2) 6 palmOne LifeDrive Palm OS Garnet 5.4 (1) Intel XScale PXA270 416 МГц (4) 64 Мб RAM (ОЗУ)4 Гб жесткий диск (3) 7
13.10.2005 Palm проводит ценовой "блицкриг"

товность выпускать устройства под управлением Windows, Palm TX по-прежнему работает под управлением Palm OS 5.4. На КПК устанавливается ПО DataViz’s Documents To Go 7 и VersaMail 3.1, позв
26.09.2005 Palm OS проиграла войну с Windows

m с решением Apple о переходе на процессоры Intel. Новое устройство будет работать под управлением свежей версии ОС Windows Mobile 5.0. Это семейство операционных систем уже многие годы конкурирует с Palm OS. Несмотря на то, что Palm OS когда-то занимала в отрасли лидирующие позиции, ее доля на рынке стабильно сокращалась под натиском Microsoft, так как пользователи настольных систем
12.09.2005 Продажа PalmSource не "убьет" Palm OS

ено создание гибрида Linux-Palm, начатое с приобретением PalmSource фирмы China MobileSoft, разработчика мобильных версий Linux. Тем не менее, представители японской Access утверждают, что «убийства» Palm OS не произойдет, ее продажи и поддержка продолжатся. Под управлением ОС Palm работают около 39 млн. устройств, произведенных Palm и 40 другими вендорами, включая Sony, Kyocera и Samsung.

15.08.2005 Россия: у HP отобрали пальму первенства на рынке КПК

исследования, проведенного группой SmartMarketing совместно с компанией Star Comsulting, платформа Palm OS демонстрирует хорошие показатели в корпоративном сегменте рынка КПК, смартфонов и ком
15.08.2005 SmartMarketing объявил итоги исследования рынка КПК за 1 полугодие 2005

mbian (49,4%), на втором месте по итогам полугодия — Windows Mobile (34,8%), на третьем — Palm OS (15,8%). Квартальная динамика по результатам первых двух кварталов показывает высокий
12.08.2005 Palm изменил Palm OS ради Windows

Браун (Andrew Brown) заявил, что появление версии смартфона Treo с операционной системой Windows поможет компании завоевать сердца корпоративных пользователей, до сих пор избегавших гаджетов на базе Palm OS. Тем не менее, конкретных сроков появления подобного устройства г-н Браун не назвал. С уходом компании Sony с рынка КПК и прекращением деятельности компании Tapwave, разработавшей мобил
11.07.2005 "От смерти" PalmOS спасут корейцы

LG Electronics достигла соглашения с PalmSource о покупке лицензии на PalmOS для использования системы в своих смартфонах. Для Palm — это существенное расшире
28.12.2004 Palm OS – в ожидании лучших времен

Этапы великого пути История Palm OS является характерным примером изначального единства программной и аппаратной части ус
22.12.2004 Смартфоны становятся все доступнее для россиян

, которая возросла до 54,1% (с 8,5% в четвертом квартале 2003 г.). А рыночные доли Windows Mobile и Palm OS снизилась, соответственно, до 27,5% (с 49,0% за аналогичный период 2003 г.) и до 18,0
11.11.2004 Pocket PC впервые опередила Palm OS

ост наблюдался у HP – на 19,6% в сравнении с 3-м кварталом 2003 года. Существенно выросли и поставки беспроводных КПК BlackBerry от RIM – теперь это третья по популярности ОС для мобильных устройств. Palm OS безраздельно царствовала на рынке КПК, начиная с с середины 1990-х годов. Однако теперь на смену ей пришел новый лидер. По данным Gartner Dataquest, объем поставок КПК на базе Palm O
18.08.2004 Paragon Software выпустила новую игру для пользователей КПК

на рынок новой игры Gagarin’s Mission, предназначенной для КПК под управлением операционной системы Palm OS 5.x. Программа представляет собой классическую «экшн»-аркаду. Как следует из названия
29.07.2004 Началась продажа нового продукта "Лаборатории Касперского" для защиты КПК

ПК различных типов, работающих под управлением наиболее популярных операционных систем - PocketPC и Palm OS. Кроме этого, программный комплекс предоставляет пользователю возможность контроля до
26.05.2004 Palm Tungsten T3 - солидный КПК с хорошей родословной

тформе на исходе очередного витка противостояния Palm и Pocket PC. И пока надвигается новая схватка Palm OS 6 vs WM 2004 с участием новых процессоров от Intel, мы заострим ваше внимание на Tung
25.05.2004 PiLoc 3.6: все устройства Palm OS 5.х по-русски

Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации для устройств на базе Palm OS – PiLoc 3.6. Система локализации PiLoc в версии 3.6 приобрела следующие дополнительные функции: Теперь пользователь имеет возможность не только закачивать новые шрифты (до 20 видов), но
22.03.2004 PalmSource удалось ненадолго вырваться из убыточности

рь. Отчитываясь о проделанной работе в течение квартала, компания отметила выпуск улучшенной версии Palm OS Cobalt и анонс Palm OS Garnet - вариации Palm OS 5. Кроме того, PalmSou
05.03.2004 FB4 лицензировал "Антивирус Касперского" для Palm OS

технологию поиска и нейтрализации вредоносных программ, примененную в "Антивирусе Касперского" для Palm OS. Дополнением пакета программ компании FB4, предназначенных для популярного стандарта

03.03.2004 PalmSource выпустил Cobalt Simulator

Вчера компания PalmSource выпустила симулятор системы Cobalt (Palm OS v6.0). Эта система даёт разработчикам возможность тестировать исходный код без примен
19.01.2004 SmartMarketing исследовал российский рынок КПК в 2003 г.

с аналогичным периодом прошлого года в 81860 штук. Рост рынка повлек за собой существенные изменения в рыночных позициях игроков. Рыночная доля PocketPC выросла до 40% (с 33% по итогам 2002 г.), доля PalmOS снизилась до 52% (с 61% в 2002 г.), Symbian - выросла до 6% (с 5%), доля остальных платформ возросла до 2% (с 1%). Абсолютные объемы продаж возросли во всех сегментах, что позволяет гово
15.01.2004 PalmSource выпустил новую версию Palm OS

Компания PalmSource выпустила очередную версию Palm OS 6.0 для нового поколения КПК и смартфонов, предназначенную для лицензиатов компании.

25.12.2003 PiLoc 3.5 - Palm OS 5.х по-русски

Компания Paragon Software (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы локализации Palm OS устройств – PiLoc 3.5. Программа осуществляет локализацию всех существующих на данный
21.11.2003 Sandisk задерживает выпуск Wi-Fi-драйверов для Palm

ия Sandisk объявила о переносе сроков выпуска драйверов карты Wi-Fi формата Secure Digital (SD) для Palm OS 5 с декабря на первый квартал следующего года. Это уже третья задержка: первый раз др
09.10.2003 Россияне вошли в число ведущих разработчиков ПО для Palm OS

22-23 сентября компанией Palm Source, Inc. были объявлены лучшие европейские разработки этого года для устройств Palm OS - European Palm Powered Up Awards. Система локализации PiLoc компании Paragon Software (Smart Handheld Devices Division) стала победителем в одной из четырёх номинаций - Productivity to
03.10.2003 "МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS

Компания "МакЦентр" объявила о выходе MacCentre PaPiRus 2003 v1.0 - нового поколения системы локализации КПК под управлением Palm OS. Обновленное ПО отличает полностью переработанное ядро и улучшенная функциональность, оно выполняет как стандартные функции систем локализации: полную русификацию интерфейса Palm OS<
17.06.2003 Palm OS 5.2: уже по-русски

ftware (SHDD) объявила о выпуске новой версии системы русской локализации PiLoc для устройств на ОС Palm OS. PiLoc 3.4 осуществляет локализацию всех Palm OS 5.х устройств, в том числе но

Публикаций - 468, упоминаний - 655

ACCESS PalmSource и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 122
Microsoft Corporation 24558 103
Sony 6538 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5672 64
Samsung Electronics 10213 49
ACCESS PalmSource 81 46
HP Inc. 5675 44
HP - Hewlett-Packard 3621 43
Intel Corporation 12149 41
Lenovo Motorola 3500 40
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 37
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1571 33
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 29
Apple Inc 12018 28
HP Compaq Computer Corp 1916 27
Toshiba Corporation 2924 26
Dell EMC 5022 24
IBM - International Business Machines Corp 9428 21
HP 3Com 677 21
HTC Corporation 1499 18
LG Electronics 3610 18
Casio 332 17
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 17
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2528 17
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1361 16
Sharp Corporation 1041 16
Motorola Solutions - Psion 124 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2039 15
TI - Texas Instruments Incorporated 815 14
МакЦентр - MacCentre 154 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3001 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 13
Fujitsu 2040 12
Siemens AG - Siemens Group 2584 12
Rover - RoverComputers 414 12
Google LLC 11720 11
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 183 11
Oracle Corporation 6667 11
Dell Technologies - Dell Computer 2133 11
i-Mate 53 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2716 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Dixis - Диксис 359 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Лента - Сеть розничной торговли 2054 4
Белый Ветер 356 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1009 2
Евросеть 1404 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Yamaha - Ямаха 107 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 256 2
eBay Inc 1619 1
Мосэнерго ПАО 127 1
Carrefour 23 1
BP - British Petroleum 182 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 48 1
RBC Capital Markets 59 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 18 1
Hasbro 40 1
101Hotels.com 456 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 8 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
Холдинг Аква 6 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Tunein Entertainment Company - Pocket PC Films 2 1
Ferrari NV 157 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
BMW Designworks Group 13 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 970 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4674 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3978 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4916 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2972 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1768 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 312 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 900 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 634 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 424 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1188 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1495 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6260 53
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1425 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
Linux Foundation 184 2
OMA - Open Mobile Alliance 26 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Symbian Foundation 38 1
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25096 234
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23908 167
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 155
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9207 62
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VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1813 24
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 24
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4626 23
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 227
Nokia Symbian OS 1398 104
Microsoft Windows 15581 96
Linux OS 9846 60
HP - palmOne - Handspring Treo 108 53
HP - palmOne - Tungsten 76 46
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 42
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 38
Microsoft Windows 2000 8661 37
Microsoft Office 3711 34
Oracle Java - язык программирования 3052 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4953 29
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 25
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 25
Intel XScale PXA 167 25
Lenovo Motorola Dragonball 40 24
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 24
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2004 18
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 753 17
Google Android 13916 16
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 15
HP - palmOne - Palm Pilot 64 15
HP - palmOne - Zire 26 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7056 14
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Windows Mobile 2003 156 14
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2970 12
Paragon Penreader 58 12
Microsoft Windows Mobile 5 192 12
Intel - StrongARM - 121 11
Eaton HotSync 23 11
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 11
ФизТехСофт - PaPiRus PTS 11 10
Microsoft Office Word 762 10
Microsoft Exchange 1702 10
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 55 10
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 9
Ксенин Алекс 311 13
Беляев Дмитрий 27 9
Colligan Ed - Коллигэн Эд 26 8
Завьялова Светлана 21 5
Nagel David - Нейджел Дэвид 6 5
Киппельман Игнатий 7 4
Yankowski Carl - Янковски Карл 10 4
Linsalata David - Линсалата Дэвид 7 4
Лаптева Марина 114 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 3
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 3
Константинов Константин 31 3
Фадеев Михаил 56 3
Москалева Татьяна 73 3
Савин Сергей 95 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 909 3
Демидов Михаил 133 3
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 2
Андреев Андрей 31 2
Mace Michael - Мейс Майкл 3 2
Hawkins Jeff - Хоукинс Джефф 10 2
Kessler Alan - Кесслер Алан 5 2
McVeigh Patrick - МакВей Патрик 3 2
Клинаичев Андрей 33 2
Llamas Ramon - Ламас Рамон 15 2
Mace Michael - Мэйс Майкл 2 2
Callahan Michael - Кэллахан Майкл 3 2
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 2
Чубайс Анатолий 212 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
Benhamou Eric - Бенаму Эрик 8 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Дырмовский Дмитрий 126 1
Зудин Александр 8 1
Романов Сергей 12 1
Romanini Claudia - Романини Клаудия 1 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Коган Дмитрий 2 1
Назаров Алексей 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 142620 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51924 96
Европа 21714 60
Япония 13253 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14150 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13293 21
Китай - Тайвань 3966 21
Германия - Федеративная Республика 12645 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16876 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42847 19
Южная Корея - Республика 6615 18
Франция - Французская Республика 7825 17
Испания - Королевство 3700 14
Азия - Азиатский регион 5501 12
Финляндия - Финляндская Республика 3591 12
США - Калифорния 4619 11
Европа Западная 1481 10
Канада 4864 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5154 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1773 7
Италия - Итальянская Республика 4341 7
Швеция - Королевство 3613 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3326 7
Украина 7582 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1728 6
Европа Восточная 3070 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14075 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 787 5
Ближний Восток 2927 5
США - Нью-Йорк 3090 5
Америка - Американский регион 2130 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 5
Франция - Канны 112 4
Израиль 2719 4
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 387 4
Польша - Республика 1955 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 4
Африка - Африканский регион 3462 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1004 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10892 56
Английский язык 6604 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23830 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14034 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47610 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1373 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5462 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6013 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18229 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5681 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4816 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2702 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5024 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4421 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3640 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3021 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7451 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16177 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8598 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2252 7
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1561 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2226 6
Ergonomics - Эргономика 1586 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13263 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1781 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4899 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6652 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8510 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5946 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5724 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9661 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6857 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10839 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4939 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1595 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50502 4
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6143 4
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5933 4
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The Register - The Register Hardware 1531 9
CNews - ZOOM.CNews 1846 7
InfoSync 35 6
DigiTimes - Издание 1309 5
Inquirer 463 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 518 4
RCR News 107 3
Silicon.com 364 3
USRSupport 18 3
ZDnet 659 3
NewsFactor 127 2
MobileMag - Mobile Magazine 49 2
Ars Technica 418 2
Bloomberg Businessweek 122 2
AP - Associated Press 2004 2
Fortune 206 2
AppleInsider 395 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
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Bloomberg 1264 1
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Market Intelligence Center - MIC 15 1
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Aberdeen Group 48 1
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ITResearch 118 1
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Fortune Global 100 140 1
Strategy Analytics 284 1
Mercury Research 66 1
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