Компания Palm Inc. сообщила о покупке бессрочной лицензии на использование операционной системы Palm OS 5 (Garnet) в своих карманных компьютерах и коммуникаторах. Согласно лицензионному сог

е, всегда есть аналоги, которые могут показаться некоторым пользователем более удобными. О них - ниже. Программы для просмотра видео на КПК Программа Платформы Язык Разработчик Размер Цена PocketMVP Palm OS 5.0, Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE Английский Marc E. Dukette 1,5 МB Freeware (скачать) PocketTV Windows Mobile 5.0, 2003 SE, 2002 and 2000 Английский

товность выпускать устройства под управлением Windows, Palm TX по-прежнему работает под управлением Palm OS 5.4. На КПК устанавливается ПО DataViz’s Documents To Go 7 и VersaMail 3.1, позв

тформе на исходе очередного витка противостояния Palm и Pocket PC. И пока надвигается новая схватка Palm OS 6 vs WM 2004 с участием новых процессоров от Intel, мы заострим ваше внимание на Tung