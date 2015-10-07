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Oracle Java ME Java2ME J2ME Java Platform Micro Edition Oracle Java ME Embedded



07.10.2015 Российские разработчики выпустили обновление платформы Java ME Embedded
16.10.2014 Oracle представила новую версию Oracle Java ME Embedded
22.11.2012 Opera выпустила новую версию Opera Mini для J2ME и BlackBerry
02.10.2012 Oracle представила Java ME Embedded 3.2
20.02.2012 В ICQ для J2ME появилась регистрация по номеру мобильного
16.08.2006 Sun готовит J2ME с открытым кодом
10.06.2003 Nokia выпустила вторую версию среды J2ME

Публикаций - 156, упоминаний - 255

Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5388 34
Lenovo Motorola 3445 30
Oracle - Sun Microsystems 2175 24
Siemens AG - Siemens Group 2279 18
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1524 16
Samsung Electronics 9199 14
Microsoft Corporation 22203 14
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1284 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3850 12
Sony Ericsson 1106 12
Oracle Corporation 5939 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 8
LG Electronics 3270 8
Yandex - Яндекс 4886 7
VK - Mail.ru Group 2987 7
Google LLC 9983 6
NTT DoCoMo 1107 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 6
Sharp Corporation 1016 5
Vodafone Group 1317 5
Sony 6101 4
Qualcomm Technologies 1613 4
IBM - International Business Machines Corp 8846 4
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Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 99 3
Meta - Facebook 4194 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1455 2
Toshiba Corporation 2824 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8155 2
Visa International 1690 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 2
Meta Group 54 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 348 2
Возрождение - Коммерческий банк 139 2
Runa Capital 155 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1621 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1656 1
Orbital Recovery 4 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 1
Yamaha 95 1
Ferrari NV 141 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 284 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2053 1
Норникель - Норильский никель 290 1
Лента - Сеть розничной торговли 591 1
Точка 928 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 34 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Levi Strauss - Леви Страусс 7 1
Paramount Pictures Corporation 116 1
Nike 154 1
Мегаполис ТК 134 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
IKEA - ИКЕА 120 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 1
Национальный банк Траст 129 1
Евросеть 1392 1
X5 Group 675 1
HeadHunter Group - HH Group 409 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 531 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2011 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 51 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 39
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1115 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6414 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4420 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7312 21
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3365 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8390 11
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1260 11
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 485 10
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 549 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1376 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5313 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3153 8
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1477 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5138 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10323 7
Мобильное приложение - Mobile app 3637 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1166 6
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 177 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7092 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 126 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4315 6
Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы 44 5
Java игры 75 5
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1721 5
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 301 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 481 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2626 5
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 697 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 787 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 311 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2405 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 4
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 4
ARM64 - Архитектура процессора 1233 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 4
Oracle Java - язык программирования 2518 72
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 27
Nokia Symbian OS 1388 25
Linux OS 7531 19
Google Android 11773 18
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 15
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 920 13
Apple iOS 6334 13
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 267 11
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 11
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 9
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 48 9
Microsoft Windows 10 11296 8
Microsoft Office 3198 8
JavaFX - OpenJFX 27 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 492 5
Microsoft Outlook 1232 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 820 5
Microsoft Windows Phone OS 1545 5
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 92 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6050 5
Intel XScale PXA 155 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 924 4
Microsoft Windows Media Player 526 4
JavaScript - Язык программирования 949 4
Nokia 7650 62 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1703 3
Microsoft Windows XP 2385 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 63 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 40 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 108 3
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 3
Apple - App Store 2395 3
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 24 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1513 3
Opera Browser - Браузер 910 3
C++ - Язык программирования 439 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 590 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 137 3
Oracle - Sun OpenSolaris - Free Solaris 48 3
Василевский Андрей 20 4
Ксенин Алекс 311 4
Гостев Александр 81 3
Хромова Марина 3 2
Набоков Сергей 27 2
Гришин Дмитрий 183 2
Бокарев Тимофей 35 2
Масленников Денис 17 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Кузнецов Сергей 138 1
Лановенко Валерий 45 1
Константинов Константин 30 1
Крылова Елена 27 1
Гуляева Татьяна 36 1
Захаркина Ольга 24 1
Данилов Игорь 19 1
Репин Николай 14 1
Лю Юлия 6 1
Киппельман Игнатий 6 1
Стародубцева Татьяна 5 1
Бойко Филипп 2 1
Олейник Сергей 2 1
Кузьмин Михаил 3 1
Коган Дмитрий 2 1
Орловский Виктор 310 1
Галицкий Александр 96 1
Касперский Евгений 289 1
Артамонова Анна 182 1
Манджиков Очир 56 1
Зубарев Илья 22 1
Казарцев Алексей 27 1
Бородин Владимир 18 1
Щеглов Петр 15 1
Горьков Сергей 19 1
Боровиков Игорь 77 1
Ничипоренко Алексей 29 1
Schmidt Jeff - Шмидт Джефф 1 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Громов Иван 101 1
Белоусов Сергей 231 1
Россия - Российская федерация - РФ 103834 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12030 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 10
Япония 9636 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12785 6
Германия - Федеративная Республика 8440 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 5
Европа 10666 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11163 4
Южная Корея - Республика 4000 4
Беларусь - Белоруссия 3412 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 882 4
Франция - Французская Республика 5469 4
Того - Тоголезская Республика 18289 4
Америка 1966 3
Франция - Канны 110 3
Азия - Азиатский регион 3680 3
Америка Северная 2636 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1949 2
Чехия - Чешская Республика 1013 2
Украина 5974 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1998 2
Беларусь - Минск 536 2
Африка - Африканский регион 2787 2
Испания - Королевство 2799 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2159 2
США - Нью-Йорк 2596 2
Америка Южная 677 2
Индия - Республика 4194 2
Сингапур - Республика 1560 2
США - Калифорния 3365 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 331 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 2
Европа Западная 1326 2
Земля - планета Солнечной системы 7071 2
Канада 3142 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2066 1
Украина - Одесская область 13 1
Русский язык 4206 6
Английский язык 669 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 590 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2380 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 821 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 546 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1441 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 169 1
Абонентская база 899 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 101 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 105 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 25 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 9069 1
Градус Фаренгейта 36 1
Эргономика 488 1
Thomson Reuters - Рейтер 5721 6
HPC.ru 82 5
The Register 1277 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
New Scientist 1447 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
ComputerWire 51 1
Wikipedia - Википедия 410 1
New York Post 38 1
Euronews - телеканал 46 1
Maeil Business Newspaper 79 1
cw360 84 1
Commercial Times 93 1
Ananova 249 1
VNUNet.com 201 1
ABC News 50 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
IDG - International Data Group 93 1
Чудо техники 52 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 1
SmartMarketing 73 4
IDC - International Data Corporation 4601 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3056 1
Gartner 3284 1
Forrester Research 802 1
VDC Research 6 1
Gartner Dataquest 340 1
Moody's Investors Service 135 1
In-Stat/MDR 63 1
Aberdeen Group 48 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
Oracle Academy 8 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 216 1
CeBIT 454 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 2
PC Expo 36 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Oracle OpenWorld 63 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
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