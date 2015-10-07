Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Java ME Java2ME J2ME Java Platform Micro Edition Oracle Java ME Embedded
Публикаций - 156, упоминаний - 255
Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Василевский Андрей 20 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Гостев Александр 81 3
|Хромова Марина 3 2
|Набоков Сергей 27 2
|Гришин Дмитрий 183 2
|Бокарев Тимофей 35 2
|Масленников Денис 17 2
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Лановенко Валерий 45 1
|Константинов Константин 30 1
|Крылова Елена 27 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Данилов Игорь 19 1
|Репин Николай 14 1
|Лю Юлия 6 1
|Киппельман Игнатий 6 1
|Стародубцева Татьяна 5 1
|Бойко Филипп 2 1
|Олейник Сергей 2 1
|Кузьмин Михаил 3 1
|Коган Дмитрий 2 1
|Орловский Виктор 310 1
|Галицкий Александр 96 1
|Касперский Евгений 289 1
|Артамонова Анна 182 1
|Манджиков Очир 56 1
|Зубарев Илья 22 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Бородин Владимир 18 1
|Щеглов Петр 15 1
|Горьков Сергей 19 1
|Боровиков Игорь 77 1
|Ничипоренко Алексей 29 1
|Schmidt Jeff - Шмидт Джефф 1 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Громов Иван 101 1
|Белоусов Сергей 231 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5721 6
|HPC.ru 82 5
|The Register 1277 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
|New Scientist 1447 2
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
|GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
|ComputerWire 51 1
|Wikipedia - Википедия 410 1
|New York Post 38 1
|Euronews - телеканал 46 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|cw360 84 1
|Commercial Times 93 1
|Ananova 249 1
|VNUNet.com 201 1
|ABC News 50 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
|IDG - International Data Group 93 1
|Чудо техники 52 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
|Oracle Academy 8 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 216 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru