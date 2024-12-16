Apache NetBeans IDE NetBeans Integrated Development Environment
Apache NetBeans IDE и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
|Ars Technica 419 1
|Computer Weekly 375 1
|cw360 84 1
|ComputerWorld 144 1
|Открытые системы ИД 174 1
|Росбалт ИА 60 1
|CMS Magazine 19 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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