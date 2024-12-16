Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Apache NetBeans IDE NetBeans Integrated Development Environment



16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
07.10.2015 Российские разработчики выпустили обновление платформы Java ME Embedded 1
04.04.2014 Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8 3
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов 1
31.07.2013 Oracle выпустила новую версию платформы, ускоряющей развитие «Интернета вещей» 1
21.06.2013 Oracle выпустила Java Platform Enterprise Edition 7 1
24.05.2013 Фрилансер за месяц создал аналог Google Docs 1
20.05.2013 Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта 1
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5 3
06.09.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0 1
27.08.2012 Gartner: Рынок разработки приложений двигают Open Source и облака 1
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 4
19.12.2011 «К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ 1
10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 3
20.10.2011 Oracle выпустила новую версию клиентской полнофункциональной платформы JavaFX 1
07.10.2011 Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud 1
23.08.2011 Oracle анонсировала платформу Java SE 7 1
29.07.2011 Oracle выпустила Java 7 1
18.05.2011 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7 2
05.03.2011 CMS для сайта компании: критерии выбора 1
04.03.2011 Oracle выпускает новую версию сервера приложений GlassFish 1
03.11.2010 Oracle предоставила Eclipse Foundation новый программный код 1
14.10.2010 Oracle продолжит поддержку OpenOffice 1
23.06.2010 Oracle выпустила NetBeans IDE 6.9 с расширенной поддержкой JavaFX и OSGi 3
30.06.2009 Вышел NetBeans 6.7 1
14.04.2009 Sun открыла в Петербурге центр компетенции по программным продуктам и открытым технологиям 1
11.03.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009 1
04.03.2009 8 апреля в Санкт-Петербурге откроется конференция Sun Tech Days 2009 1
26.02.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009 1
20.06.2008 Sun Microsystems выпустила новую версию Java CAPS 1
29.04.2008 Анонсирована среда разработки NetBeans 6.1 1
25.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге откроется Sun Tech Days 2008 1
25.03.2008 Вышел стабильный релиз системы контроля версий Mercurial 1
13.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2008 1
03.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2008 1
14.12.2007 Sun подарит $1 млн. программистам 1
23.03.2007 В апреле в Санкт-Петербурге пройдут Дни технологий Sun 1
26.01.2006 Oracle не поддержит Sun NetBeans? 3
23.08.2005 Sun консолидирует разработки с открытым кодом 1

Публикаций - 49, упоминаний - 64

Apache NetBeans IDE и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 22
Oracle Corporation 6688 21
Microsoft Corporation 24625 3
Google LLC 11775 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Apple Inc 12101 1
Intel Corporation 12197 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
NetCAT - НетКэт 39 1
JetBrains 66 1
TDF - The Document Foundation 42 1
UMI - Umisoft - Юмисофт 16 1
Compuware 50 1
Broadcom - VMware 2359 1
Thales - Gemalto 182 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
OpenWave Technologies 1 1
Atilekt - Атилект 7 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Actis Systems - Актис Системс 42 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 1
8213 1
Открытые технологии 701 1
Питерская группа связистов 434 1
TRINET 9 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Alfresco Software 145 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
GitHub 814 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Eclipse Foundation 25 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 22
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 11
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 6
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 89 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 535 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 170 3
Java Community Process - JCP 37 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 144 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Oracle Java - язык программирования 3075 38
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 19
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 15
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 14
Linux OS 9937 13
JavaFX - OpenJFX 30 13
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 12
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 12
Microsoft Windows 15657 11
Oracle Java Development Kit - JDK 152 10
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 9
C/C++ - Язык программирования 755 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 7
JavaScript - JS - язык программирования 1187 7
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 6
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 6
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 6
Oracle - Sun OpenSolaris - Free Solaris 49 6
Python - высокоуровневый язык программирования 929 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 5
Apache OpenOffice 472 5
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 5
Oracle JDeveloper 35 5
Google Android 13994 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 4
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 4
Ruby - Язык программирования 141 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 3
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 3
Oracle JavaScript Nashorn - Oracle JavaScript Extension Toolkit 5 3
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 2
EPFL - Scala - Язык программирования 142 2
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 59 2
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 5
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 2
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Белокрылов Александр 27 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Рыжиков Сергей 111 1
Демидов Михаил 133 1
Лановенко Валерий 46 1
Котырев Сергей 9 1
Ramani Nandini - Рамани Нандини 3 1
Гичун Виктор 4 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
Лабзовский Григорий 2 1
Гинчук Виктор 1 1
Гринь Татьяна 1 1
Jackson Jeff - Джексон Джефф 5 1
Cooper Danese - Купер Дениз 2 1
Molini Terri - Молини Терри 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 10
Чехия - Прага 197 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Япония 13282 1
Индия - Bharat 5446 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Украина 7608 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Английский язык 6634 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Ars Technica 419 1
Computer Weekly 375 1
cw360 84 1
ComputerWorld 144 1
Открытые системы ИД 174 1
Росбалт ИА 60 1
CMS Magazine 19 1
Gartner - Гартнер 3556 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Google Summer of Code 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще