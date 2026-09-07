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Oracle GlassFish Server Open Source Edition

СОБЫТИЯ

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07.09.2026 WildBoss Pro / «ВайлдБосс Про 2026»: Подтверждение бесшовной миграции с западных серверов приложений 1
25.01.2024 75% компонент платформы «FXL 2.0» компании «ФлексСофт» переведены на отечественное ПО 1
06.12.2018 Россияне выпустили «уникальное» приложение для слепых 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
22.10.2014 Виталий Занин - Мы берем деньги за работающий продукт, а не за «пальцы веером» 1
15.05.2013 Перспективы ИТ-системы ФСС: интеграция с УЭК и прямые выплаты пособий по всей стране 1
28.11.2012 Больничные листы в России станут электронными 1
08.11.2012 Oracle поделилась успехами и перспективами развития платформы Java EE 3
04.10.2012 «Оскар» в мире Java достался российской облачной платформе Jelastic 1
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
19.12.2011 «К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ 1
10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 2
18.05.2011 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7 3
04.03.2011 Oracle выпускает новую версию сервера приложений GlassFish 3
15.02.2011 Процессы розничного кредитования в банке «БНП Париба Восток» обеспечивает BPM-решение от «Неофлекс» 1
03.11.2010 Oracle предоставила Eclipse Foundation новый программный код 2
14.10.2010 Oracle продолжит поддержку OpenOffice 1
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений 1
22.06.2010 Instream запустил для «Билайна» решение SMS Dispatcher 2
14.04.2009 Sun открыла в Петербурге центр компетенции по программным продуктам и открытым технологиям 1
25.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге откроется Sun Tech Days 2008 1
13.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2008 1
03.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2008 1
14.12.2007 Sun подарит $1 млн. программистам 1
11.05.2007 Ericsson и Sun объединились в рамках проекта GlassFish 1
24.06.2005 Sun хочет слишком многого за Java 1

Публикаций - 26, упоминаний - 35

Oracle GlassFish Server Open Source Edition и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7092 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 7
Jelastic 27 2
Nginx - Энджайникс 211 2
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 25 1
МегаФон 10857 1
Yandex - Яндекс 9302 1
Microsoft Corporation 25825 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
Microsoft Corporation - GitHub 1086 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 970 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 1
Tibco Software 94 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 57 1
Google LLC 12748 1
TDF - The Document Foundation 47 1
Омега 89 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Liquid Robotics 5 1
ПрограмБанк 98 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 2
Камский горизонт КБ 5 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Eclipse Foundation 26 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 5
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 375 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6539 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2592 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1739 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2384 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1094 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6374 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4049 2
Сервер приложений - Application server 360 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 841 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 323 2
Java Persistence API - JPA 6 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
CRUD - create-read-update-delete - механизм создания-чтения-редактирования-удаления 14 1
Data monetization - Монетизация данных 1983 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5930 1
Пропускная способность - Bandwidth 1921 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1254 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 72 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 502 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
Управляемость - Manageability 2317 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1055 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 377 1
Oracle Java - язык программирования 3484 18
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 12
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 51 12
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 7
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 216 6
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 230 6
Linux OS 11600 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 5
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 5
JavaFX - OpenJFX 34 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1108 4
Microsoft Windows 16953 4
Oracle Java Development Kit - JDK 209 4
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 4
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 4
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 3
JavaScript - JS - язык программирования 1440 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 656 3
C/C++ - Язык программирования 900 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 3
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 2
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 2
Oracle Enterprise Pack for Eclipse - OEPE 11 2
HyTech СУБД 9 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6334 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 2
Apache OpenOffice 490 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microchip PIC 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Adobe Macromedia ColdFusion 36 1
Oracle - Sun Solaris OpenSPARC 2 1
Google Goggles 29 1
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 4
Кузьмин Алексей 38 2
Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 1
Harris Steven - Харрис Стивен 3 1
Спаринапти Антон 16 1
Кулешов Денис 16 1
Занин Виталий 23 1
Синицкий Руслан 9 1
Герман Владимир 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 2
Япония 13826 2
Германия - Федеративная Республика 13259 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3477 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
США - Калифорния 4837 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Индия - Карнатака - Бангалор 215 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1427 1
Мировой океан - World Ocean 529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 398 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3886 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 85 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 378 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1016 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 748 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2397 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3144 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5021 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 752 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Английский язык 7048 1
Ars Technica 451 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1285 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
Google Summer of Code 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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