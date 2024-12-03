Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка т самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбербанка шрифтом Брайля. Решение уже работает на 30 тыс. сенсорных терминалов и постепенно будет тиражировано

Yandex.Cloud поддержит разработку решения по распознаванию шрифта Брайля ge АСИ. Angelina Braille Reader — это алгоритм расшифровки русских и английских текстов, написанных шрифтом Брайля. Кроме обычного текста алгоритм позволяет расшифровывать математические символ

Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля орых слабовидящие и незрячие люди могут пользоваться компьютером. Благодаря этой инициативе дисплеи Брайля можно будет быстро и легко подключать к различным устройствам с разными операционными

Искусственный глаз увидит в текстах шрифт Брайля устила улучшенную модификацию модели Argus II, отличающуюся встроенным переводчиком текстов в шрифт Брайля. Матрица Argus II имеет разрешение 10 на 6 точек, чего вполне достаточно для визуализа

Разработана поддержка шрифта Брайля для OpenOffice.org верситета (Бельгия) объявили о создании модуля для OpenOffice.org, обеспечивающего поддержку шрифта Брайля. Модуль Odt2braille позволяет распечатывать документы на принтерах Брайля, а та

Nokia выпустила приложение для чтения SMS-сообщений шрифтом Брайля ia разработала приложение для смартфонов, которое позволяет читать SMS-сообщения посредством шрифта Брайля. Принцип работы приложения заключается в следующем. Как известно, для изображения букв

Незрячие смогут "пощупать" интернет же существующих устройств, которые переводят информацию в синтезированную речь или кодируют шрифтом Брайля, новинка представляет собой "осязаемый дисплей", при помощи которого незрячий человек

Слепых пользователей ПК в России поддержат е партнерство предусматривает создание в Санкт-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer. Решение о партнерстве было принято

Lintec начала проект по поддержке незрячих пользователей ПК ПК. Партнерство предусматривает создание в Ст.-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer.Решение о партнерстве было принято п

Новый дисплей позволит слепым читать по Брайлю ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро

