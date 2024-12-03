Разделы

Шрифт Брайля Брайлевский шриф рельефно-точечный тактильный шрифт


СОБЫТИЯ


03.12.2024 Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка

т самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбербанка шрифтом Брайля. Решение уже работает на 30 тыс. сенсорных терминалов и постепенно будет тиражировано

17.11.2020 Yandex.Cloud поддержит разработку решения по распознаванию шрифта Брайля

ge АСИ. Angelina Braille Reader — это алгоритм расшифровки русских и английских текстов, написанных шрифтом Брайля. Кроме обычного текста алгоритм позволяет расшифровывать математические символ
20.06.2018 Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля

орых слабовидящие и незрячие люди могут пользоваться компьютером. Благодаря этой инициативе дисплеи Брайля можно будет быстро и легко подключать к различным устройствам с разными операционными

26.11.2012 Искусственный глаз увидит в текстах шрифт Брайля

устила улучшенную модификацию модели Argus II, отличающуюся встроенным переводчиком текстов в шрифт Брайля. Матрица Argus II имеет разрешение 10 на 6 точек, чего вполне достаточно для визуализа
25.08.2010 Разработана поддержка шрифта Брайля для OpenOffice.org

верситета (Бельгия) объявили о создании модуля для OpenOffice.org, обеспечивающего поддержку шрифта Брайля. Модуль Odt2braille позволяет распечатывать документы на принтерах Брайля, а та
18.09.2009 Nokia выпустила приложение для чтения SMS-сообщений шрифтом Брайля

ia разработала приложение для смартфонов, которое позволяет читать SMS-сообщения посредством шрифта Брайля. Принцип работы приложения заключается в следующем. Как известно, для изображения букв
28.10.2002 Незрячие смогут "пощупать" интернет

же существующих устройств, которые переводят информацию в синтезированную речь или кодируют шрифтом Брайля, новинка представляет собой "осязаемый дисплей", при помощи которого незрячий человек

28.10.2002 Незрячие смогут "пощупать" интернет

же существующих устройств, которые переводят информацию в синтезированную речь или кодируют шрифтом Брайля, новинка представляет собой "осязаемый дисплей", при помощи которого незрячий человек

11.07.2001 Слепых пользователей ПК в России поддержат

е партнерство предусматривает создание в Санкт-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer. Решение о партнерстве было принято

11.07.2001 Слепых пользователей ПК в России поддержат

е партнерство предусматривает создание в Санкт-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer. Решение о партнерстве было принято

11.07.2001 Lintec начала проект по поддержке незрячих пользователей ПК

ПК. Партнерство предусматривает создание в Ст.-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer.Решение о партнерстве было принято п
20.03.2001 Новый дисплей позволит слепым читать по Брайлю

ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро
20.03.2001 Новый дисплей позволит слепым читать по Брайлю

ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро
20.03.2001 В США разработан прототип дисплея для слепых с возможностями чтения по Брайлю

ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро
20.03.2001 В США разработан прототип дисплея для слепых с возможностями чтения по Брайлю

ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро
21.04.2000 Cоздан мобильный компьютер для слепых с использованием письма и чтения по Брайлю

пания Pulse Data Internacional представила новую модель портативного компьютера для полностью слепых людей. Компьютер использует операционную систему Windows CE и позволяет писать и читать по системе Брайля. Компьютер позволяет получать электронную почту, содержит текстовый редактор и программу-органайзер. Для обозначения букв используется восемь точек (а не шесть, как в обычной брайлевской

Публикаций - 83, упоминаний - 117

Шрифт Брайля и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 7
Samsung Electronics 10719 6
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 4
Baum Retec AG - Audiodata 3 3
Microsoft Corporation 25343 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 3
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 34 3
Lenovo Group 2375 2
Apple Inc 12763 2
Sony 6641 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4611 2
AT&T Inc 1698 2
Sharp Corporation 1050 2
Питерская группа связистов 437 2
Beyerdynamic 22 1
Griffin Technologies - Гриффин Технолоджи 5 1
Финансист 68 1
Mobisante 4 1
Системы и Проекты ГК 40 1
i-Mate 53 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
I5.Solutions - Проект И5 3 1
Immersion 32 1
Kyocera Communications - Kyocera Wireless - KWC 19 1
Oursson 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 1
МегаФон 10119 1
SAP SE 5467 1
Dell EMC 5108 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
Yandex - Яндекс 8625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14664 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2113 1
Softline - Софтлайн 3339 1
AMD - Advanced Micro Devices 4500 1
Acronis - Акронис 460 1
VK - Mail.ru Group 3538 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 4
Почта России ПАО 2269 3
Лента - Сеть розничной торговли 2293 3
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2746 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 2
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
First National Bank (South Africa) 7 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
ЕКЦ им. Ральфа Гольдмана - Еврейский культурный центр им. Ральфа Гольдмана 1 1
Social Impact Lab 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Русагро Группа Компаний 342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 1
Газпром нефть 680 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 140 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Красноярский краеведческий музей 4 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Ogaki Kyoritsu Bank 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13060 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
МФЦ Мои документы Москвы 17 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 2
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 7 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 75 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5065 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6351 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 535 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1488 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 24 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
Assistive Technology Industry Association - Индустриальная ассоциация вспомогательных технологий 1 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12917 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57612 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26153 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18843 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27199 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17857 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14387 8
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 7
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1980 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28969 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3778 7
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 169 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6944 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10372 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5681 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12372 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 6
Микрофон - Microphone 2706 6
Контрастность 2955 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9517 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2417 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4849 5
Оцифровка - Digitization 4944 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3112 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5998 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4072 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9732 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32025 5
Наушники - Headphones 4312 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12314 5
Microsoft Windows 16448 9
Google Android 14835 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 7
Apple iOS 8330 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7407 4
Samsung PS - серия телевизоров 27 4
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 3
Linux OS 11041 2
Microsoft Office 4003 2
Oracle Java - язык программирования 3355 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
ESA SISNet - Signal in Space over the Internet 4 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Amazon Access 1 1
HTC Kaiser 5 1
Lenovo Motorola StarTac 17 1
i-Mate Ultimate 4 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
Mobisante MobiUS 2 1
Toshiba TG 15 1
HTC Universal 6 1
HTC Omni 4 1
Профессионалитет - Федеральный проект 16 1
Google Goggles 29 1
Nokia 3650 25 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Sidekick 15 1
Samsung Gallery - Samsung Галерея 12 1
Apple iPad 3945 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3462 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 860 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 631 1
Наумов Максим 100 4
Кулешов Денис 16 4
Путин Владимир 3390 3
Dellaert Frank - Деллерт Франк 3 2
Walker Bruce - Уокер Брюс 2 2
Мартынова Елена 90 2
Фурсин Алексей 158 2
Иванова София 8 2
Медников Михаил 2 2
Бабкин Александр 17 1
Азаров Андрей 4 1
Самойлова Надежда 1 1
Шумаков Никита 1 1
Самойлов Александр 4 1
Костин Александр 14 1
Милек Татьяна 10 1
Ашрапова Дина 3 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Непомнящий Виктор 1 1
Yunus Muhammad - Юнус Мухаммед 2 1
Dikter David - Диктер Дэвид 1 1
Чарков Сергей 1 1
Аверченко Николай 1 1
Быкова Василиса 1 1
Оводов Илья 1 1
Чаркова Юлия 1 1
Камышева Ольга 2 1
Ширяева Олеся 17 1
Попко Анатолий 1 1
Чустеева Тамара 1 1
Liikanen Erkki - Лииканен Эркки 18 1
Yang Michael - Янг Майкл 7 1
Попко Павел 1 1
Николаева Ксения 1 1
Мослякова Мария 1 1
Свизев Олег 1 1
Исаева Юлия 1 1
Фетисова Оксана 2 1
Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Knigge Matthias - Книгг Матиас 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158633 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 16
Европа 24689 10
Япония 13572 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18828 5
Германия - Федеративная Республика 12969 4
США - Калифорния 4781 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 3
Южная Корея - Республика 6882 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 3
Канада 4999 3
Земля - планета Солнечной системы 10698 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Индия - Bharat 5735 2
Израиль 2791 2
Бельгия - Королевство 1174 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 562 2
США - Джорджия 330 2
США - Джорджия - Атланта 259 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 2
Москва - ВАО - Перово 26 1
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 30 1
Москва - ВАО - Гольяново 12 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Позарым имени В.М. Зимина - Государственный природный заказник федерального значения 1 1
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 14 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира 10 1
Москва - ЮАО - Южный административный округ 47 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 7 1
Москва - ВАО - Новогиреево 17 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Швеция - Королевство 3721 1
Польша - Республика 2005 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55132 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32011 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9714 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10772 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51386 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 9
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 680 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7006 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5921 4
Английский язык 6896 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1975 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1749 3
Здравоохранение - Реабилитация 419 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 3
Ergonomics - Эргономика 1692 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5334 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8554 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 559 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 80 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 468 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 647 2
NewScientistTech 16 2
Wired - Издание 272 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Phys.org 972 1
РС Рro 91 1
The Times 74 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 644 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Gartner - Гартнер 3623 1
ABI Research 235 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
ПППК - Пермский профессионально-педагогический колледж 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 67 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 3
День молодёжи - 27 июня 1006 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
SAP UP 5 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
