Шрифт Брайля Брайлевский шриф рельефно-точечный тактильный шрифт
СОБЫТИЯ
|03.12.2024
|
Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка
т самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбербанка шрифтом Брайля. Решение уже работает на 30 тыс. сенсорных терминалов и постепенно будет тиражировано
|17.11.2020
|
Yandex.Cloud поддержит разработку решения по распознаванию шрифта Брайля
ge АСИ. Angelina Braille Reader — это алгоритм расшифровки русских и английских текстов, написанных шрифтом Брайля. Кроме обычного текста алгоритм позволяет расшифровывать математические символ
|20.06.2018
|
Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля
орых слабовидящие и незрячие люди могут пользоваться компьютером. Благодаря этой инициативе дисплеи Брайля можно будет быстро и легко подключать к различным устройствам с разными операционными
|26.11.2012
|
Искусственный глаз увидит в текстах шрифт Брайля
устила улучшенную модификацию модели Argus II, отличающуюся встроенным переводчиком текстов в шрифт Брайля. Матрица Argus II имеет разрешение 10 на 6 точек, чего вполне достаточно для визуализа
|25.08.2010
|
Разработана поддержка шрифта Брайля для OpenOffice.org
верситета (Бельгия) объявили о создании модуля для OpenOffice.org, обеспечивающего поддержку шрифта Брайля. Модуль Odt2braille позволяет распечатывать документы на принтерах Брайля, а та
|18.09.2009
|
Nokia выпустила приложение для чтения SMS-сообщений шрифтом Брайля
ia разработала приложение для смартфонов, которое позволяет читать SMS-сообщения посредством шрифта Брайля. Принцип работы приложения заключается в следующем. Как известно, для изображения букв
|28.10.2002
|
Незрячие смогут "пощупать" интернет
же существующих устройств, которые переводят информацию в синтезированную речь или кодируют шрифтом Брайля, новинка представляет собой "осязаемый дисплей", при помощи которого незрячий человек
|11.07.2001
|
Слепых пользователей ПК в России поддержат
е партнерство предусматривает создание в Санкт-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer. Решение о партнерстве было принято
|11.07.2001
|
Lintec начала проект по поддержке незрячих пользователей ПК
ПК. Партнерство предусматривает создание в Ст.-Петербурге центра по продаже и обслуживанию дисплеев Брайля марки Baum Retec на базе компании Lintec Computer.Решение о партнерстве было принято п
|20.03.2001
|
Новый дисплей позволит слепым читать по Брайлю
ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро
|20.03.2001
|
В США разработан прототип дисплея для слепых с возможностями чтения по Брайлю
ых полимеров в робототехнических системах. Новый дисплей позволит слепым получать графическую и текстовую информацию в привычном для них тактильном виде, т.е. в форме рельефных рисунков и букв в виде шрифта Брайля (сочетания нескольких выпуклых точек). Это достигается за счет специальной конструкции дисплея, который представляет собой набор большого числа микроскопических конусов из электро
|21.04.2000
|
Cоздан мобильный компьютер для слепых с использованием письма и чтения по Брайлю
пания Pulse Data Internacional представила новую модель портативного компьютера для полностью слепых людей. Компьютер использует операционную систему Windows CE и позволяет писать и читать по системе Брайля. Компьютер позволяет получать электронную почту, содержит текстовый редактор и программу-органайзер. Для обозначения букв используется восемь точек (а не шесть, как в обычной брайлевской
