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АФК Система БФ Система Благотворительный фонд Оператор социальных инвестиций

АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК «Система». БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности Корпорации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 МТС и БФ «Система» подвели итоги совместного стажерского проекта для студентов 2
01.10.2025 Первое пособие по цифровой доступности музеев опубликовано при сотрудничестве МТС и партнеров 2
17.01.2025 Более 18 тысяч студентов подали заявки в Стипендиальной программе МТС и БФ «Система» 1
27.04.2024 С начала года МТС в Кузбассе заблокировала на 40% больше спам-звонков 1
27.04.2024 С начала 2023 года МТС в Туве заблокировала больше 1,2 млн минут спам-звонков 1
27.03.2024 Антиспам-решения МТС на Ставрополье за год заблокировали 13 лет спама 1
21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 1
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 1
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров 2
15.11.2019 Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний 2
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 2
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 2
06.09.2018 ДИТ Москвы и АФК «Система» запускают инклюзивный образовательный проект для особенных детей 1
06.07.2018 «Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков 2
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
29.10.2014 МТС приобщила якутян к искусству через QR-коды 1
28.07.2014 МТС провела акселерационную программу для молодых инноваторов 3

Публикаций - 22, упоминаний - 31

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 2
Eaton 80 1
Google LLC 12652 1
Movavi - Мовавика 36 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 1
getads - гетэдс - GetShopTV 6 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Amazon Inc - Amazon.com 3265 1
Yandex - Яндекс 9166 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 221 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 516 1
ESG - Enterprise Strategy Group 262 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Фонд Андрея Мельниченко 3 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 13 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 488 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 102 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 134 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 622 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2845 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6466 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 6
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 2
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2681 2
МТС Big Data 323 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1279 2
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Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
МТС Дети в интернете 20 1
Администрация Набережные Челны - МастерГис 2 1
Ем Полимер 1 1
Google Android 15205 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Янчевская Анна 8 5
Юркова Ольга 18 3
Дубовсков Андрей 89 2
Александров Сергей 17 2
Архипов Михаил 7 2
Ксенофонтова Алевтина 2 2
Егоров Даниил 23 1
Ермолаев Артем 379 1
Недужко Андрей 3 1
Козлов Владимир 6 1
Беспалов Владимир 9 1
Ранчин Сергей 9 1
Марьясов Игорь 35 1
Ситдеков Тагир 5 1
Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
Рудычева Наталья 95 1
Друженец Мария 1 1
Рублев Алексей 2 1
Стак Александр 34 1
Добровольский Юрий 6 1
Симайченков Сергей 9 1
Мельников Юрий 11 1
Кулагин Андрей 4 1
Кухарчук Оксана 3 1
Гончарова Ольга 7 1
Бекиров Руслан 69 1
Афонькин Виталий 1 1
Хасьнова Гульнара 1 1
Гриднев Антон 33 1
Гвилава Татьяна 1 1
Сухарева Елизавета 1 1
Рерих Николай 7 1
Алилуев Николай 1 1
Габышева Ася 1 1
Хертек Экер 30 1
Щегольков Клим 2 1
Давыдов Денис 48 1
Сергунина Наталья 375 1
Песков Дмитрий 127 1
Дмитриев Кирилл 120 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1772 4
Беларусь - Белоруссия 6273 4
Индия - Bharat 5860 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1429 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 3
Армения - Республика 2440 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8533 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1031 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1052 2
Россия - ЦФО - Костромская область 475 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 298 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 249 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 175 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5475 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Созвездие Живописец - Pictor 21 1
Казахстан - Республика 6021 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1213 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2520 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 788 1
Россия - УФО - Свердловская область 1935 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1429 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2042 1
Солнечная система - Solar system 2568 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3168 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2282 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 14
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 22 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 6
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10846 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3057 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5749 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6494 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8795 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11267 3
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 456 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 468 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6070 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 2
Английский язык 7023 2
Энергетика - Energy - Energetically 5831 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 2
Образование в России 2780 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6705 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10285 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2304 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 828 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 926 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5092 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6637 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5589 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8906 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2096 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1715 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 85 1
Зоология - наука о животных 2879 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 130 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 729 6
Государственный Русский музей 52 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 3
ТГУ - Томский государственный университет 228 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 587 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 221 2
РАН - Российская академия наук 2121 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 240 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 47 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 736 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 55 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 102 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 180 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1210 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1464 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 116 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 101 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
День молодёжи - 27 июня 1078 4
МТС - Телеком Идея 51 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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