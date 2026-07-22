Получите все материалы CNews по ключевому слову
АФК Система БФ Система Благотворительный фонд Оператор социальных инвестиций
Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК «Система». БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности Корпорации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
|Янчевская Анна 8 5
|Юркова Ольга 18 3
|Дубовсков Андрей 89 2
|Александров Сергей 17 2
|Архипов Михаил 7 2
|Ксенофонтова Алевтина 2 2
|Егоров Даниил 23 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Недужко Андрей 3 1
|Козлов Владимир 6 1
|Беспалов Владимир 9 1
|Ранчин Сергей 9 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Ситдеков Тагир 5 1
|Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Друженец Мария 1 1
|Рублев Алексей 2 1
|Стак Александр 34 1
|Добровольский Юрий 6 1
|Симайченков Сергей 9 1
|Мельников Юрий 11 1
|Кулагин Андрей 4 1
|Кухарчук Оксана 3 1
|Гончарова Ольга 7 1
|Бекиров Руслан 69 1
|Афонькин Виталий 1 1
|Хасьнова Гульнара 1 1
|Гриднев Антон 33 1
|Гвилава Татьяна 1 1
|Сухарева Елизавета 1 1
|Рерих Николай 7 1
|Алилуев Николай 1 1
|Габышева Ася 1 1
|Хертек Экер 30 1
|Щегольков Клим 2 1
|Давыдов Денис 48 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Песков Дмитрий 127 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.