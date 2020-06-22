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Спецпроекты

Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли

Бизнес Кадры

Более 500 студентов инженерных и ИТ-направлений из 87 городов России стали участниками образовательного спецпроекта холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», группы компаний «Элемент» и благотворительного фонда «Система». В течение четырех недель ребята будут проходить онлайн-стажировку на ведущих предприятиях радиоэлектронной отрасли России.

Бесплатный образовательный курс позволит будущим молодым специалистам углубить знания в области радиоэлектроники, погрузиться в специфику профессии, узнать о тенденциях в области цифровой трансформации промышленных предприятий.

Участниками стажировки стали студенты из 150 вузов страны, в том числе МГТУ им. Баумана, ПГТУ, СибГУТИ, Московский политехнический университет, ПГУТИ, Томский политехнический университет, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Московский авиационный институт, Сибирский федеральный университет.

В ходе обучения студенты примут участие в вебинарах, лекциях и видеоуроках, а также будут работать над заданиями в личном кабинете на специальной онлайн-платформе.

«Обширная география проекта и количество участников говорит о том, что формат онлайн-стажировок сегодня крайне востребован у молодежи. В ходе программы мы надеемся на двусторонний диалог с ребятами, которые уже через несколько лет станут квалифицированными специалистами и выйдут на рынок труда. Нам как работодателю важно понимать ценности и подходы нового поколения инженеров», – сказала Наталья Транковская, заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника».

«Для нас как для лидера в микроэлектронике важно развивать бренд работодателя всей отрасли, готовить кадры для развития инноваций в стране. Мы верим, что онлайн формат позволяет предоставить возможность любому талантливому студенту проявиться, получить необходимые навыки для успешного построения карьеры и своего личного успеха», – отметила Оксана Кухарчук, член правления, вице-президент по управлению персоналом ГК «Элемент».

«Важно поддерживать инженерные таланты в сфере радиоэлектроники и развивать компетенции молодых специалистов. Программа поможет выявить ярких, творческих, амбициозных, целеустремленных студентов, которые в дальнейшем составят серьезную конкуренцию на рынке», – сказал Виталий Афонькин, директор проекта «Лифт в будущее» БФ «Система».

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