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Лифт в будущее Программа развития инженерного образования в России

Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России

СОБЫТИЯ


01.03.2024 Пермяки могут обучиться кибербезопасности 1
01.03.2024 Кировчане могут обучиться кибербезопасности 1
01.03.2024 МТС презентовала во Владивостоке онлайн-урок по кибербезопасности 1
28.02.2024 МТС запустила всероссийский открытый онлайн-урок по кибербезопасности 1
09.02.2024 Феликс Евтушенков — о должностях, вложениях и благотворительной активности предпринимателя 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
13.12.2022 Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий 1
30.11.2021 АФК «Система» и МГУ создадут совместный центр проектирования и разработок 1
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 2
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 4
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров 4
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
06.07.2018 «Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков 1
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 2
28.07.2014 МТС провела акселерационную программу для молодых инноваторов 1
12.07.2013 Телеком-операторы ищут пути монетизации интернета 1
27.03.2013 МТС объявила конкурс инновационных идей для развития интернет-технологий 1
30.01.2013 В Обнинске состоится круглый стол по социальной роли телекоммуникаций 2
24.01.2013 В Обнинске обсудят социальную роль ИКТ 2
06.03.2012 МТС проводит II конкурс молодежных инновационных телеком-проектов «Телеком Идея» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 32

Лифт в будущее и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 4
ESG - Enterprise Strategy Group 260 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 202 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 697 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 501 1
Eaton 77 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Fairwaves 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 41 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 20 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
getads - гетэдс - GetShopTV 6 1
Samsung Electronics 10964 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Yandex - Яндекс 9023 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
Microsoft Corporation 25647 1
Intel Corporation 12745 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
9412 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1659 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Крок - Croc 1926 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1258 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 47 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 151 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 474 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Верный - торговая сеть 322 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Россети Ленэнерго 1698 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
Фармация 15 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 13 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 87 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29472 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6390 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22623 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6122 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13631 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4704 4
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2621 3
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Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1811 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8458 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3530 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9260 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1611 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 582 3
Data monetization - Монетизация данных 1934 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3225 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2209 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3377 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5792 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12660 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 228 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7530 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4237 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 173 2
МТС Дети в интернете 20 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1241 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Boomstarter Network 18 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 141 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 66 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Stepik.org - образовательный портал 17 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
РБК - Informer.ru - Информер 66 1
Администрация Набережные Челны - МастерГис 2 1
Pingbox - CRM-система 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2974 1
Google Android 15099 1
Apple iOS 8505 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3517 1
Apple - App Store 3071 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6133 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 872 1
Янчевская Анна 8 3
Архипов Михаил 7 2
Чернышева Виктория 2 2
Дмитриев Кирилл 119 1
Транковская Наталья 11 1
Дрейгер Павел 40 1
Исмаилов Рашид 64 1
Евтушенков Владимир 214 1
Евтушенков Феликс 29 1
Гусев Александр 45 1
Борисов Александр 39 1
Калачников Алексей 8 1
Недужко Андрей 3 1
Шерейкин Максим 15 1
Беспалов Владимир 9 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Федченков Петр 2 1
Ранчин Сергей 9 1
Сысоева Евгения 121 1
Кайгородова Оксана 95 1
Марьясов Игорь 35 1
Ситдеков Тагир 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Коломыченко Мария 5 1
Друженец Мария 1 1
Быков Алексей 84 1
Рублев Алексей 2 1
Поповский Александр 92 1
Соковнин Ярослав 2 1
Садовничий Виктор 64 1
Черников Вячеслав 1 1
Кулагин Андрей 4 1
Лопатин Дмитрий 3 1
Сиренко Надежда 2 1
Пилипенко Николай 1 1
Кухарчук Оксана 3 1
Юркова Ольга 17 1
Твердохлеб Юрий 1 1
Саркисян Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 9
Беларусь - Белоруссия 6222 7
Армения - Республика 2426 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1750 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1415 3
Индия - Bharat 5815 3
Украина 7896 3
Узбекистан - Республика 1966 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1756 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 2
Россия - ЦФО - Костромская область 470 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 230 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5440 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4432 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1685 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 1
Россия - ПФО - Пензенская область 632 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 456 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 720 1
Россия - УФО - Курганская область 633 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 729 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 935 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 296 1
Чехия - Прага 207 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 954 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3393 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 10
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 516 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5671 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10758 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2987 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4452 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2310 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2291 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6038 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 3
Энергетика - Energy - Energetically 5744 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 3
Образование в России 2723 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4912 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5484 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2055 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5504 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1685 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 684 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 532 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 460 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1440 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5666 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3086 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 24 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 52 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2116 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 51 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6081 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 139 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1410 4
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 3
РАН - Российская академия наук 2086 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 705 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 300 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 99 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 234 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 276 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 47 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
ТГУ - Томский государственный университет 224 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 190 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 95 1
Государственный Русский музей 52 1
НИУ ВШЭ - ИМИ - Институт менеджмента инноваций 5 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 101 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 215 1
День молодёжи - 27 июня 1059 6
МТС - Телеком Идея 52 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 23 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
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