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Лифт в будущее Программа развития инженерного образования в России
- «Лифт в будущее» - всероссийская программа профориентации и edtech-платформа для повышения карьерных возможностей и профессионального развития молодежи. Онлайн платформа дает школьникам и студентам по всей стране равный и бесплатный доступ к сервису профориентации, образовательным курсам и помогает найти первую работу.
- ПИШ - Передовые инженерные школы
Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров
- Инженерные системы - Инженерная инфраструктура
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 32
Лифт в будущее и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 1
|Янчевская Анна 8 3
|Архипов Михаил 7 2
|Чернышева Виктория 2 2
|Дмитриев Кирилл 119 1
|Транковская Наталья 11 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Исмаилов Рашид 64 1
|Евтушенков Владимир 214 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Гусев Александр 45 1
|Борисов Александр 39 1
|Калачников Алексей 8 1
|Недужко Андрей 3 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Беспалов Владимир 9 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Федченков Петр 2 1
|Ранчин Сергей 9 1
|Сысоева Евгения 121 1
|Кайгородова Оксана 95 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Ситдеков Тагир 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Друженец Мария 1 1
|Быков Алексей 84 1
|Рублев Алексей 2 1
|Поповский Александр 92 1
|Соковнин Ярослав 2 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Черников Вячеслав 1 1
|Кулагин Андрей 4 1
|Лопатин Дмитрий 3 1
|Сиренко Надежда 2 1
|Пилипенко Николай 1 1
|Кухарчук Оксана 3 1
|Юркова Ольга 17 1
|Твердохлеб Юрий 1 1
|Саркисян Руслан 1 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.