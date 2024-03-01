Кировчане могут обучиться кибербезопасности

ПАО «МТС» совместно с благотворительным фондом «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность», в рамках которого рассказали о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах - педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий. Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети «ВКонтакте».

Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получат сертификаты на покупку товаров для учебы и досуга.

«Предоставляя широкую линейку экосистемных сервисов, мы всегда помним о безопасности наших клиентов. Кроме отдельных продуктов, позволяющих защитить свои данные, мы даем информацию и знания о том, как не стать жертвой кибератак. Онлайн-урок «Кибербезопасность» - яркий тому пример», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Урок по кибербезопасности от МТС является частью комплексного проекта благотворительного фонда «Система» «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего». Это серия видеоуроков, направленных на знакомство школьников и студентов с передовыми технологиями и актуальными профессиями в различных отраслях российской экономики вместе с учеными и представителями ведущих компаний страны.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.