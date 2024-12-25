Быков Алексей

МТС в Кировской области запустит отечественные базовые станции 1

К Новому году МТС присоединила к сети еще 1500 жителей Кировской области 1

Кировчанам стал вновь доступен безлимитный интернет 1

Кировчане могут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных от МТС 1

МТС запустила цифровой гастрономический гид по вятской кухне 1

Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера 1

МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1

В Кирове появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС 1

Кировчанам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС 1

Юным кировчанам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 1

Кировчане могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС 1

МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке 1

Около половины атак на промышленные предприятия Кировской области совершается в нерабочее время 1

МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных 1

МТС обеспечила LTE 43 малых населённых пункта в Кировской области 1

МТС прокачала сеть в Рудничном 1

Кировчане могут обучиться кибербезопасности 1

Кировчане теперь могут покупать eSIM через Telegram 1

Кировчане стали чаще путешествовать в Горный Сочи 1

МТС прокачала сеть на родине Александра Грина 1

Гостей Кировской области будет встречать цифровой гид МТС 1

МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области 1

МТС оцифровала образовательный процесс ВятГУ с помощью платформы Webinar 1