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Быков Алексей



25.12.2024 МТС в Кировской области запустит отечественные базовые станции 1
23.12.2024 МТС: назван самый активный час онлайн-мероприятий у кировчан 1
10.12.2024 В Кировской области в 3,5 раза вырос спрос на облачные сервисы в сфере обрабатывающей промышленности 1
05.12.2024 К Новому году МТС присоединила к сети еще 1500 жителей Кировской области 1
27.11.2024 Кировчанам стал вновь доступен безлимитный интернет 1
22.10.2024 МТС: в Кировской области спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в 10 раз 1
01.10.2024 Кировчане могут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных от МТС 1
20.09.2024 МТС запустила цифровой гастрономический гид по вятской кухне 1
06.09.2024 Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
27.08.2024 В Кирове появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС 1
26.06.2024 Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в Кировской области за год вырос более чем на треть 1
18.06.2024 МТС покрыла связью часть федеральной трассы «Вятка» 1
14.06.2024 Кировчанам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС 1
13.06.2024 МТС подключила гигабит в «лучшем жилом комплексе России» 1
06.06.2024 Юным кировчанам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 1
05.06.2024 Кировчане могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС 1
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке 1
23.05.2024 Около половины атак на промышленные предприятия Кировской области совершается в нерабочее время 1
15.04.2024 МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных 1
15.03.2024 МТС обеспечила LTE 43 малых населённых пункта в Кировской области 1
04.03.2024 МТС прокачала сеть в Рудничном 1
01.03.2024 Кировчане могут обучиться кибербезопасности 1
22.02.2024 Новые абоненты МТС из Кировской области могут сэкономить на связи до 30% 1
20.02.2024 Кировчане теперь могут покупать eSIM через Telegram 1
13.02.2024 Кировчане стали чаще путешествовать в Горный Сочи 1
07.02.2024 Кировчане могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ 1
12.01.2024 МТС прокачала сеть на родине Александра Грина 1
21.11.2023 Гостей Кировской области будет встречать цифровой гид МТС 1
01.11.2023 МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области 1
16.10.2023 МТС оцифровала образовательный процесс ВятГУ с помощью платформы Webinar 1
31.08.2023 Алексей Быков назначен директором МТС в Кировской области 3
06.04.2017 Розничный бизнес «Мегафона» на Урале возглавил Алексей Быков 1
24.01.2012 Алексей Быков назначен директором по экономике и финансам «Ростелеком - Северо-Запад» 1
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Быков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 32
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 3
МегаФон 8805 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
МегаФон Ритейл 79 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Ростелеком 9701 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Inform GmbH 46 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 19 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Videcom 1 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Samsung Electronics 10255 1
Apple Inc 12101 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
МТС - Иртея 31 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Muse Group 29 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Газпром ПАО 1342 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Союз художников России 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 11
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
МТС Big Data 265 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
МТС ID 37 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
Черемных Андрей 29 1
Попова Мария 141 1
Демидов Руслан 10 1
Кондратьев Андрей 7 1
Карачаровский Владимир 3 1
Заречнев Егор 1 1
Пахомов Александр 60 1
Граник Михаил 8 1
Грин Александр 2 1
Пугач Валентин 2 1
Акопов Сергей 21 1
Гохберг Леонид 5 1
Саурова Мария 1 1
Яндубаев Сергей 1 1
Елизарова Анастасия 1 1
Еремеев Алексей 1 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 32
Россия - РФ - Российская федерация 144213 21
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 11
Беларусь - Белоруссия 5664 11
Армения - Республика 2280 9
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 38 4
Россия - ПФО - Кировская область 70 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кикнурский район - Кикнур 3 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Украина 7608 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 19 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Информатика - computer science - informatique 1054 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Аренда 2416 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Открытые системы ИД 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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