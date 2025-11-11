Разделы

Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам

МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025 г. Приволжский федеральный округ удерживает первое место по количеству DDOS-атак среди других федеральных округов России.

С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 г. На организации Приволжья за это же время было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах.

Ключевыми мишенями киберпреступников стали сфера телекоммуникаций, интернет-торговли и нефтегазового сектора. Совокупно на них пришлось более 80% от общего объема инцидентов. Кроме того, специалисты RED Security отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Самая мощная DDoS-атака в Приволжье в пике достигла 38 Гбит/с. В исследовании RED Security отмечается, что интенсивность атак за этот период снизилась в четыре раза по сравнению с началом 2025 г.

«Данные по Приволжскому федеральному округу четко показывают, что киберпреступники целятся в драйверы экономики. Для бизнеса Кировской области это прямое указание на необходимость усиления киберзащиты. Несмотря на общее снижение интенсивности атак, их целевой характер требует не шаблонных, а точечных и многоуровневых решений», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

