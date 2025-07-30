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МТС RED Security Anti-DDoS
RED Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов RED Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.
УПОМИНАНИЯ
МТС RED Security Anti-DDoS и организации, системы, технологии, персоны:
|Монахов Дмитрий 22 4
|Горшилин Михаил 6 2
|Иванченко Роман 1 1
|Хрусталев Александр 33 1
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