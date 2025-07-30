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МТС RED Security Anti-DDoS


RED Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов RED Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 RED Security: с начала 2025 г. количество политически мотивированных DDoS-атак на Россию кратно выросло 1
05.12.2024 На российском рынке появился новый сервис защиты от ботов RED Security Antibot 1
27.11.2024 В октябре в Кировской области выросло количество DDoS-атак на ТЭК 1
27.11.2024 Red Security: в октябре в Прикамье выросло количество DDoS-атак на ТЭК 1
14.11.2024 RED Security: в октябре 2024 г. количество DDoS-атак на ТЭК выросло в три раза 1
13.06.2024 «МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС 2
13.02.2024 «МТС Red» представила рынку новый сервис защиты веб-приложений 1
05.10.2023 «МТС Red» вывела на рынок обновленный сервис защиты от DDoS-атак 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

МТС RED Security Anti-DDoS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4565 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3316 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29834 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69662 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54282 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16612 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11771 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13196 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 545 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16460 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3048 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 937 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2184 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26368 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4903 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  696 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 639 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4107 1
Web-client - Веб-клиент 224 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4318 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21375 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6571 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1997 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10911 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1273 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12566 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10742 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2393 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10970 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2198 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1224 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6530 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31000 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4310 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 75 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4849 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 156 3
МТС RED Security NGFW - МТС RED Security WAF 2 1
МТС RED Security Antibot 1 1
Монахов Дмитрий 22 4
Горшилин Михаил 6 2
Иванченко Роман 1 1
Хрусталев Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 151425 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1573 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1757 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1597 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 624 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 962 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18080 1
Польша - Республика 1990 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 1
Испания - Королевство 3743 1
Турция - Турецкая республика 2442 1
Эквадор - Республика 117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53368 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2692 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2539 3
Энергетика - Energy - Energetically 5332 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9470 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19592 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25128 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49853 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2850 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1186 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 3
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